Vue.jsのスケーリングに合わせて構築されています

追加設定なしで、Vue.jsアプリをNode.jsホスティングにデプロイできます。コードをプッシュするだけで、サーバーサイドレンダリング、API呼び出し、ビルドプロセスに対応した環境上でプロジェクトが実行されます。 稼働開始後は、ホスティングは安定した稼働時間とアプリの成長に伴うトラフィック増加への対応力で、開発の邪魔になりません。サーバー管理の手間を減らし、開発から本番環境への移行をよりシンプルに行えます。