Vue.js ホスティング
Vue.jsアプリのデプロイは数時間ではなく数分で完了します。
ドメイン登録1年間無料
ビジネスメール1年間無料
マネージドSSL実質永久無料
最安プランなら469円/月
30日間の返金保証付き
シンプルなVue.jsホスティング料金、隠れた料金は一切なし
本番環境向けに構築された信頼性の高いインフラストラクチャで、安心してVue.jsアプリをホストしてください。万が一ご満足いただけない場合は、30日間の返金保証をご利用いただけます。
一番人気
78％オフ
Business
高度な機能が備わったプラン
469円/月
2,099円
48ヶ月の通常価格100,752円のところ、22,512円でご提供中。更新時の価格は1,899円/月になります。
5個のWebアプリ
50件のWebサイト
2コアのCPU
RAM容量：3GB
世界最速のNVMeストレージ：50GB
サイトごとに5個のメールボックス（1年間無料）
Businessプランの特典：
コネクタ付属
無料
Node.js、PHP/HTML、WordPress、AI Builderでビルド
ドメインが1年間無料
マネージドSSL証明書
無料
自社運用型グローバルCDN
無料
GitHub連携と自動デプロイ
IDEベースのデプロイ
NEW
日次 / オンデマンドのバックアップ
Webアプリケーションファイアウォール
AIボットのトラフィック管理
データ転送量無制限
マネージドMySQLデータベース
71％オフ
Cloud Startup
クラウドサーバーでWebサイトの性能が20倍向上
1,249円/月
4,379円
48ヶ月の通常価格210,192円のところ、59,952円でご提供中。更新時の価格は4,069円/月になります。
10個のWebアプリ
NEW
Unlimited件のWebサイト
4コアのCPU
RAM容量：4GB
世界最速のNVMeストレージ：100GB
サイトごとにUnlimited個のメールボックス（1年間無料）
Businessプランに含まれる全機能＋
年中無休の優先的なサポート
専用のIPアドレスでより自由に管理・安定性を強化
1週間 / 1ヶ月間のブーストでトラフィックの急増に対応
データベースの性能向上＆同時接続数の拡大
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Business
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Vue.jsのスケーリングに合わせて構築されています
追加設定なしで、Vue.jsアプリをNode.jsホスティングにデプロイできます。コードをプッシュするだけで、サーバーサイドレンダリング、API呼び出し、ビルドプロセスに対応した環境上でプロジェクトが実行されます。 稼働開始後は、ホスティングは安定した稼働時間とアプリの成長に伴うトラフィック増加への対応力で、開発の邪魔になりません。サーバー管理の手間を減らし、開発から本番環境への移行をよりシンプルに行えます。
コードをプッシュするだけ！
1. プロジェクトを接続
GitHub連携・ZIPアップロード・AIコードアシスタントでデプロイする方法から選べます。フレームワークが自動的に検出され、ビルドコマンドが処理されると、リリースできる状態になります。
2. すぐにデプロイ
Webアプリをわずか数秒で公開。サーバー、セキュリティ、スケーリングまですべてお任せください。
3. 管理と拡張
コントロール自由自在、自信を持って拡張できます。パフォーマンスを監視し、ドメインをマッピング。さらに、再デプロイを自動化できます。
Vue.jsホスティングに関するよくある質問
Vue.jsホスティングサービスに関するよくある質問への回答をご覧ください。
Vue.jsホスティングとは何ですか？また、なぜ必要なのですか？
Vue.jsホスティングは、Vueアプリをデプロイして実行し、ユーザーがWeb上でアクセスできるようにするための本番環境です。Vue.jsアプリがローカル開発環境から移行すると、Node.jsランタイム、アプリのプロセス管理、安定したインフラストラクチャが必要になるため、ホスティングは重要です。
Vue.jsホスティングは、通常のVPSホスティングとどのように違うのですか？
VPSでは、サーバー、Node.jsのバージョン、セキュリティアップデート、プロセス監視などを自分で管理する必要があります。一方、当社のVue.jsホスティングでは、これらのランタイムおよびインフラストラクチャ関連のタスクはすべて当社が処理するため、サーバー管理ではなくアプリケーション開発に集中できます。
プライベートなGitHubリポジトリからVue.jsアプリをデプロイできますか？
はい。GitHubアカウントを接続し、プライベートリポジトリへのアクセス権を付与して、デプロイしたいブランチからデプロイしてください。新しいプッシュによる更新は、パブリックリポジトリの場合と同じ方法でデプロイできます。
Vue.jsアプリには、通信量制限や超過料金はありますか？
通信料はご契約プランの上限まで含まれています。アプリが上限を超えた場合は、より上位のプランへのアップグレードが必要になる場合があります。通信量の急増による超過料金は一切発生しませんのでご安心ください。
Vue.jsアプリをローカル開発環境から別のホスト環境に移行するにはどうすればよいですか？
アプリをGitリポジトリにプッシュし、Hostingerに接続して、メインブランチをデプロイします。アプリが既に他の場所で稼働している場合は、まずコードと環境設定を移行し、準備が整ったらDNSを更新してください。