Lovableホスティング

Lovableで構築したアプリを数分でデプロイ

ドメイン登録1年間無料
ビジネスメール1年間無料
マネージドSSL実質永久無料
最安プランなら469/月
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30日間の返金保証付き
Lovableホスティング

シンプルな料金体系、諸費用込み

Lovableで開発したアプリを信頼できるインフラストラクチャ上にデプロイできます。すべてのプランには30日間の返金保証が付いているので、安心してお試しください。
一番人気
78％オフ
Business
高度な機能が備わったプラン
2,099
469/月
プランを選択
48ヶ月の通常価格100,752円のところ、22,512円でご提供中。更新時の価格は1,899円/月になります。
5個のWebアプリ
50件のWebサイト
2コアのCPU
RAM容量：3GB
世界最速のNVMeストレージ：50GB
サイトごとに5個のメールボックス（1年間無料）

Businessプランの特典：

コネクタ付属
無料
Node.js、PHP/HTML、WordPress、AI Builderでビルド
ドメインが1年間無料
マネージドSSL証明書
無料
自社運用型グローバルCDN
無料
GitHub連携と自動デプロイ
IDEベースのデプロイ
NEW
日次 / オンデマンドのバックアップ
Webアプリケーションファイアウォール
AIボットのトラフィック管理
データ転送量無制限
マネージドMySQLデータベース
71％オフ
Cloud Startup
クラウドサーバーでWebサイトの性能が20倍向上
4,379
1,249/月
プランを選択
48ヶ月の通常価格210,192円のところ、59,952円でご提供中。更新時の価格は4,069円/月になります。
10個のWebアプリ
NEW
Unlimited件のWebサイト
4コアのCPU
RAM容量：4GB
世界最速のNVMeストレージ：100GB
サイトごとにUnlimited個のメールボックス（1年間無料）

Businessプランに含まれる全機能＋

年中無休の優先的なサポート
専用のIPアドレスでより自由に管理・安定性を強化
1週間 / 1ヶ月間のブーストでトラフィックの急増に対応
データベースの性能向上＆同時接続数の拡大
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Business
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表示されている価格は、適用される税金を除いた月額料金となります。注文時にお支払いいただくプランの合計料金は、月額料金にプランの月数をかけた金額に、適用される税金が加算されたものとなります。

Lovableでのビルトから実際に稼働するアプリへ

Lovableで構築したアプリケーションを、追加の設定なしで本番環境に移行できます。HostingerのNode.jsホスティングは、プロトタイプから公開サイトまで、アプリケーション開発をスムーズに進めるための最適なパスを提供します。コードをプッシュするだけで、最小限の手間でプロジェクトを稼働させることができます。 デプロイ後は、信頼性と安定したパフォーマンスを実現するために構築されたマネージド型のインフラストラクチャ上でアプリケーションが稼働します。つまり、サーバーメンテナンスに費やす時間を削減し、ユーザーが必要としている機能の開発に集中できるということです。
Lovableホスティング

コードをプッシュするだけ！

1. プロジェクトを接続

1. プロジェクトを接続

GitHub連携・ZIPアップロード・AIコードアシスタントでデプロイする方法から選べます。フレームワークが自動的に検出され、ビルドコマンドが処理されると、リリースできる状態になります。

2. すぐにデプロイ

2. すぐにデプロイ

Webアプリをわずか数秒で公開。サーバー、セキュリティ、スケーリングまですべてお任せください。

3. 管理と拡張

3. 管理と拡張

コントロール自由自在、自信を持って拡張できます。パフォーマンスを監視し、ドメインをマッピング。さらに、再デプロイを自動化できます。

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ローカル展開、グローバルリーチ

ターゲットオーディエンスに最も近いサーバーやCDNのロケーションを選択して、読み込み速度を向上させましょう。当社のデーターセンターとCDNは北米・ヨーロッパ・アジア・南米・オーストラリアといった世界各地に設置されています。
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Lovableホスティングに関するよくある質問

Lovableホスティングサービスに関するよくある質問と回答をまとめました。
Lovableホスティングとは、Lovableで構築したNode.jsアプリを、ユーザーがアクセスできる公開サーバーにデプロイすることです。Lovableはアプリの構築ツールであり、ホスティングはアプリが本番環境で必要とするランタイム、稼働時間、およびパブリックアクセスに欠かせません。
VPSでは、OS、Node.jsランタイム、プロセスマネージャ、アップデート、セキュリティなどを自分で管理する必要があります。HostingerのNode.jsホスティングなら、これらのサーバー管理はすべて自動的に行われるため、サーバーのメンテナンスに時間を費やすことなく、Lovableで構築したアプリの開発に集中できます。
はい。GitHubアカウントを接続し、プライベートリポジトリへのアクセス権を付与して、デプロイしたいブランチを選択してください。そのリポジトリからの更新情報を、コードを公開することなくデプロイに反映させることができます。
はい、各プランにはリソース制限があり、アプリが制限を超えた場合は上位プランへのアップグレードが必要になる場合があります。予期せぬトラフィックの急増に対して超過料金を請求することはありませんが、想定される使用状況に合ったプランを選択することをお勧めします。
LovableアプリをGitHubにプッシュし、Hostingerでリポジトリを接続してデプロイします。他のホスティングサービスから移行する場合は、通常、同じコードベースと環境変数を再利用できるため、セットアップはスムーズに行えます。

プライバシーへの配慮

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