Lovableでのビルトから実際に稼働するアプリへ

Lovableで構築したアプリケーションを、追加の設定なしで本番環境に移行できます。HostingerのNode.jsホスティングは、プロトタイプから公開サイトまで、アプリケーション開発をスムーズに進めるための最適なパスを提供します。コードをプッシュするだけで、最小限の手間でプロジェクトを稼働させることができます。 デプロイ後は、信頼性と安定したパフォーマンスを実現するために構築されたマネージド型のインフラストラクチャ上でアプリケーションが稼働します。つまり、サーバーメンテナンスに費やす時間を削減し、ユーザーが必要としている機能の開発に集中できるということです。