Lovableホスティング
Lovableで構築したアプリを数分でデプロイ
ドメイン登録1年間無料
ビジネスメール1年間無料
マネージドSSL実質永久無料
最安プランなら469円/月
30日間の返金保証付き
シンプルな料金体系、諸費用込み
Lovableで開発したアプリを信頼できるインフラストラクチャ上にデプロイできます。すべてのプランには30日間の返金保証が付いているので、安心してお試しください。
一番人気
78％オフ
Business
高度な機能が備わったプラン
469円/月
2,099円
48ヶ月の通常価格100,752円のところ、22,512円でご提供中。更新時の価格は1,899円/月になります。
5個のWebアプリ
50件のWebサイト
2コアのCPU
RAM容量：3GB
世界最速のNVMeストレージ：50GB
サイトごとに5個のメールボックス（1年間無料）
Businessプランの特典：
コネクタ付属
無料
Node.js、PHP/HTML、WordPress、AI Builderでビルド
ドメインが1年間無料
マネージドSSL証明書
無料
自社運用型グローバルCDN
無料
GitHub連携と自動デプロイ
IDEベースのデプロイ
NEW
日次 / オンデマンドのバックアップ
Webアプリケーションファイアウォール
AIボットのトラフィック管理
データ転送量無制限
マネージドMySQLデータベース
71％オフ
Cloud Startup
クラウドサーバーでWebサイトの性能が20倍向上
1,249円/月
4,379円
48ヶ月の通常価格210,192円のところ、59,952円でご提供中。更新時の価格は4,069円/月になります。
10個のWebアプリ
NEW
Unlimited件のWebサイト
4コアのCPU
RAM容量：4GB
世界最速のNVMeストレージ：100GB
サイトごとにUnlimited個のメールボックス（1年間無料）
Businessプランに含まれる全機能＋
年中無休の優先的なサポート
専用のIPアドレスでより自由に管理・安定性を強化
1週間 / 1ヶ月間のブーストでトラフィックの急増に対応
データベースの性能向上＆同時接続数の拡大
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Lovableでのビルトから実際に稼働するアプリへ
Lovableで構築したアプリケーションを、追加の設定なしで本番環境に移行できます。HostingerのNode.jsホスティングは、プロトタイプから公開サイトまで、アプリケーション開発をスムーズに進めるための最適なパスを提供します。コードをプッシュするだけで、最小限の手間でプロジェクトを稼働させることができます。 デプロイ後は、信頼性と安定したパフォーマンスを実現するために構築されたマネージド型のインフラストラクチャ上でアプリケーションが稼働します。つまり、サーバーメンテナンスに費やす時間を削減し、ユーザーが必要としている機能の開発に集中できるということです。
コードをプッシュするだけ！
1. プロジェクトを接続
GitHub連携・ZIPアップロード・AIコードアシスタントでデプロイする方法から選べます。フレームワークが自動的に検出され、ビルドコマンドが処理されると、リリースできる状態になります。
2. すぐにデプロイ
Webアプリをわずか数秒で公開。サーバー、セキュリティ、スケーリングまですべてお任せください。
3. 管理と拡張
コントロール自由自在、自信を持って拡張できます。パフォーマンスを監視し、ドメインをマッピング。さらに、再デプロイを自動化できます。
Lovableホスティングに関するよくある質問
Lovableホスティングサービスに関するよくある質問と回答をまとめました。
Lovableホスティングとは何ですか？また、LovableアプリにLovableホスティングが必要な理由は何ですか？
Lovableホスティングとは、Lovableで構築したNode.jsアプリを、ユーザーがアクセスできる公開サーバーにデプロイすることです。Lovableはアプリの構築ツールであり、ホスティングはアプリが本番環境で必要とするランタイム、稼働時間、およびパブリックアクセスに欠かせません。
Lovableアプリのホスティングは、通常のVPSホスティングと何が違いますか？
VPSでは、OS、Node.jsランタイム、プロセスマネージャ、アップデート、セキュリティなどを自分で管理する必要があります。HostingerのNode.jsホスティングなら、これらのサーバー管理はすべて自動的に行われるため、サーバーのメンテナンスに時間を費やすことなく、Lovableで構築したアプリの開発に集中できます。
プライベートなGitHubリポジトリからLovableプロジェクトをデプロイすることはできますか？
はい。GitHubアカウントを接続し、プライベートリポジトリへのアクセス権を付与して、デプロイしたいブランチを選択してください。そのリポジトリからの更新情報を、コードを公開することなくデプロイに反映させることができます。
Loveableホスティングには、トラフィック制限や超過料金が含まれていますか？
はい、各プランにはリソース制限があり、アプリが制限を超えた場合は上位プランへのアップグレードが必要になる場合があります。予期せぬトラフィックの急増に対して超過料金を請求することはありませんが、想定される使用状況に合ったプランを選択することをお勧めします。
Lovableアプリをローカル開発環境または他のホスティング環境からHostingerに移行するにはどうすればいいですか？
LovableアプリをGitHubにプッシュし、Hostingerでリポジトリを接続してデプロイします。他のホスティングサービスから移行する場合は、通常、同じコードベースと環境変数を再利用できるため、セットアップはスムーズに行えます。