Next.jsの拡張に合わせて構築可能

Next.jsアプリをサーバー設定の手間をかけずにデプロイ可能。コードをプッシュすると、HostingerのNode.jsホスティングがビルド、ランタイム、ルーティングを処理するため、SSR、ISR、APIルートが期待どおりに機能します。プロジェクトはまた、安定したパフォーマンスと信頼性の高い稼働時間のために構築されたインフラストラクチャ上で動作し、トラフィックの増加に対応できる余裕があります。これにより、本番環境へのパスが簡素化され、運用作業に費やす時間が短縮されます。