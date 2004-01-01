Next.jsホスティング

Next.jsアプリのデプロイがたったの数分で可能に

ドメイン登録1年間無料
ビジネスメール1年間無料
マネージドSSL実質永久無料
最安プランなら469/月
今すぐ始める
30日間の返金保証付き
Next.jsホスティング

料金プラン

本番環境向けに構築された信頼性の高いインフラで、Next.jsアプリをホスティングできます。30日間の返金保証が付いているので安心してお試しください。
一番人気
78％オフ
Business
高度な機能が備わったプラン
2,099
469/月
プランを選択
48ヶ月の通常価格100,752円のところ、22,512円でご提供中。更新時の価格は1,899円/月になります。
5個のWebアプリ
50件のWebサイト
2コアのCPU
RAM容量：3GB
世界最速のNVMeストレージ：50GB
サイトごとに5個のメールボックス（1年間無料）

Businessプランの特典：

コネクタ付属
無料
Node.js、PHP/HTML、WordPress、AI Builderでビルド
ドメインが1年間無料
マネージドSSL証明書
無料
自社運用型グローバルCDN
無料
GitHub連携と自動デプロイ
IDEベースのデプロイ
NEW
日次 / オンデマンドのバックアップ
Webアプリケーションファイアウォール
AIボットのトラフィック管理
データ転送量無制限
マネージドMySQLデータベース
71％オフ
Cloud Startup
クラウドサーバーでWebサイトの性能が20倍向上
4,379
1,249/月
プランを選択
48ヶ月の通常価格210,192円のところ、59,952円でご提供中。更新時の価格は4,069円/月になります。
10個のWebアプリ
NEW
Unlimited件のWebサイト
4コアのCPU
RAM容量：4GB
世界最速のNVMeストレージ：100GB
サイトごとにUnlimited個のメールボックス（1年間無料）

Businessプランに含まれる全機能＋

年中無休の優先的なサポート
専用のIPアドレスでより自由に管理・安定性を強化
1週間 / 1ヶ月間のブーストでトラフィックの急増に対応
データベースの性能向上＆同時接続数の拡大
一番人気
78％オフ
Business
高度な機能が備わったプラン
2,099
469/月
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48ヶ月の通常価格100,752円のところ、22,512円でご提供中。更新時の価格は1,899円/月になります。
5個のWebアプリ
50件のWebサイト
2コアのCPU
RAM容量：3GB
世界最速のNVMeストレージ：50GB
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コネクタ付属
無料
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Webアプリケーションファイアウォール
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10個のWebアプリ
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4コアのCPU
RAM容量：4GB
世界最速のNVMeストレージ：100GB
サイトごとにUnlimited個のメールボックス（1年間無料）

Businessプランに含まれる全機能＋

年中無休の優先的なサポート
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1週間 / 1ヶ月間のブーストでトラフィックの急増に対応
データベースの性能向上＆同時接続数の拡大
すべての機能を表示

表示されている価格は、適用される税金を除いた月額料金となります。注文時にお支払いいただくプランの合計料金は、月額料金にプランの月数をかけた金額に、適用される税金が加算されたものとなります。

Next.jsの拡張に合わせて構築可能

Next.jsアプリをサーバー設定の手間をかけずにデプロイ可能。コードをプッシュすると、HostingerのNode.jsホスティングがビルド、ランタイム、ルーティングを処理するため、SSR、ISR、APIルートが期待どおりに機能します。プロジェクトはまた、安定したパフォーマンスと信頼性の高い稼働時間のために構築されたインフラストラクチャ上で動作し、トラフィックの増加に対応できる余裕があります。これにより、本番環境へのパスが簡素化され、運用作業に費やす時間が短縮されます。
Next.jsホスティング

コードをプッシュするだけ！

1. プロジェクトを接続

1. プロジェクトを接続

GitHub連携・ZIPアップロード・AIコードアシスタントでデプロイする方法から選べます。フレームワークが自動的に検出され、ビルドコマンドが処理されると、リリースできる状態になります。

2. すぐにデプロイ

2. すぐにデプロイ

Webアプリをわずか数秒で公開。サーバー、セキュリティ、スケーリングまですべてお任せください。

3. 管理と拡張

3. 管理と拡張

コントロール自由自在、自信を持って拡張できます。パフォーマンスを監視し、ドメインをマッピング。さらに、再デプロイを自動化できます。

プランを比較

お客様におすすめのサーバーロケーションはこちら

確認中...

ローカル展開、グローバルリーチ

ターゲットオーディエンスに最も近いサーバーやCDNのロケーションを選択して、読み込み速度を向上させましょう。当社のデーターセンターとCDNは北米・ヨーロッパ・アジア・南米・オーストラリアといった世界各地に設置されています。
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Next.jsに関するよくある質問

Next.jsホスティングサービスに関するよくある質問と回答をまとめました。
Next.jsホスティングは、アプリが必要とするNode.jsランタイム、ビルドプロセス、およびサーバーサイド機能を備えたNext.jsアプリを実行するための本番環境です。これが重要な理由は、Next.jsプロジェクトは、静的ホスティングでは処理できないSSR、APIルート、および動的レンダリングにしばしば依存しているからです。
VPSでは、OS、Node.jsのバージョン、プロセス管理、セキュリティアップデート、デプロイ設定をすべてお客様自身で管理することになります。当社のNode.jsホスティングでは、これらのサーバータスクをお客様に代わって処理することで、サーバーのスタックを維持管理する手間なくNext.jsアプリをデプロイできるようになります。
はい。GitHubアカウントを連携し、プライベートリポジトリへのアクセスを許可し、ご希望のブランチからデプロイします。アップデートは、パブリックリポジトリと同様にGitからプルできます。
はい、プランにはリソース上限が設定されており、アプリがそれらを超えて成長した場合、上位プランへの切り替えが必要になる場合があります。通常のトラフィック急増に対して予期せぬ超過料金を請求することはありませんが、プランの容量を超える継続的な使用には、プランのアップグレードをご検討ください。
アプリをGitリポジトリにプッシュし、Hostingerに連携し、本番環境で実行したいブランチをデプロイします。他のホストから移行する場合は、デプロイ後にドメインをポイントし、必要に応じて環境変数とビルド設定を移行できます。

プライバシーへの配慮

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