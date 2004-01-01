Next.jsホスティング
Next.jsアプリのデプロイがたったの数分で可能に
ドメイン登録1年間無料
ビジネスメール1年間無料
マネージドSSL実質永久無料
最安プランなら469円/月
30日間の返金保証付き
料金プラン
本番環境向けに構築された信頼性の高いインフラで、Next.jsアプリをホスティングできます。30日間の返金保証が付いているので安心してお試しください。
一番人気
78％オフ
Business
高度な機能が備わったプラン
469円/月
2,099円
48ヶ月の通常価格100,752円のところ、22,512円でご提供中。更新時の価格は1,899円/月になります。
5個のWebアプリ
50件のWebサイト
2コアのCPU
RAM容量：3GB
世界最速のNVMeストレージ：50GB
サイトごとに5個のメールボックス（1年間無料）
Businessプランの特典：
コネクタ付属
無料
Node.js、PHP/HTML、WordPress、AI Builderでビルド
ドメインが1年間無料
マネージドSSL証明書
無料
自社運用型グローバルCDN
無料
GitHub連携と自動デプロイ
IDEベースのデプロイ
NEW
日次 / オンデマンドのバックアップ
Webアプリケーションファイアウォール
AIボットのトラフィック管理
データ転送量無制限
マネージドMySQLデータベース
71％オフ
Cloud Startup
クラウドサーバーでWebサイトの性能が20倍向上
1,249円/月
4,379円
48ヶ月の通常価格210,192円のところ、59,952円でご提供中。更新時の価格は4,069円/月になります。
10個のWebアプリ
NEW
Unlimited件のWebサイト
4コアのCPU
RAM容量：4GB
世界最速のNVMeストレージ：100GB
サイトごとにUnlimited個のメールボックス（1年間無料）
Businessプランに含まれる全機能＋
年中無休の優先的なサポート
専用のIPアドレスでより自由に管理・安定性を強化
1週間 / 1ヶ月間のブーストでトラフィックの急増に対応
データベースの性能向上＆同時接続数の拡大
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Business
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Next.jsの拡張に合わせて構築可能
Next.jsアプリをサーバー設定の手間をかけずにデプロイ可能。コードをプッシュすると、HostingerのNode.jsホスティングがビルド、ランタイム、ルーティングを処理するため、SSR、ISR、APIルートが期待どおりに機能します。プロジェクトはまた、安定したパフォーマンスと信頼性の高い稼働時間のために構築されたインフラストラクチャ上で動作し、トラフィックの増加に対応できる余裕があります。これにより、本番環境へのパスが簡素化され、運用作業に費やす時間が短縮されます。
コードをプッシュするだけ！
1. プロジェクトを接続
GitHub連携・ZIPアップロード・AIコードアシスタントでデプロイする方法から選べます。フレームワークが自動的に検出され、ビルドコマンドが処理されると、リリースできる状態になります。
2. すぐにデプロイ
Webアプリをわずか数秒で公開。サーバー、セキュリティ、スケーリングまですべてお任せください。
3. 管理と拡張
コントロール自由自在、自信を持って拡張できます。パフォーマンスを監視し、ドメインをマッピング。さらに、再デプロイを自動化できます。
Next.jsに関するよくある質問
Next.jsホスティングサービスに関するよくある質問と回答をまとめました。
Next.jsホスティングとは何ですか？
Next.jsホスティングは、アプリが必要とするNode.jsランタイム、ビルドプロセス、およびサーバーサイド機能を備えたNext.jsアプリを実行するための本番環境です。これが重要な理由は、Next.jsプロジェクトは、静的ホスティングでは処理できないSSR、APIルート、および動的レンダリングにしばしば依存しているからです。
Next.jsホスティングと通常のVPSホスティングは何が違いますか？
VPSでは、OS、Node.jsのバージョン、プロセス管理、セキュリティアップデート、デプロイ設定をすべてお客様自身で管理することになります。当社のNode.jsホスティングでは、これらのサーバータスクをお客様に代わって処理することで、サーバーのスタックを維持管理する手間なくNext.jsアプリをデプロイできるようになります。
プライベートGitHubリポジトリからNext.jsアプリをデプロイできますか？
はい。GitHubアカウントを連携し、プライベートリポジトリへのアクセスを許可し、ご希望のブランチからデプロイします。アップデートは、パブリックリポジトリと同様にGitからプルできます。
Next.jsホスティングには、トラフィック制限や超過料金はありますか？
はい、プランにはリソース上限が設定されており、アプリがそれらを超えて成長した場合、上位プランへの切り替えが必要になる場合があります。通常のトラフィック急増に対して予期せぬ超過料金を請求することはありませんが、プランの容量を超える継続的な使用には、プランのアップグレードをご検討ください。
Next.jsアプリをローカル開発環境または別のホストから移行するにはどうすればいいですか？
アプリをGitリポジトリにプッシュし、Hostingerに連携し、本番環境で実行したいブランチをデプロイします。他のホストから移行する場合は、デプロイ後にドメインをポイントし、必要に応じて環境変数とビルド設定を移行できます。