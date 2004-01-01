React Routerホスティング
React Routerアプリのデプロイは、数時間ではなく数分で完了します。
ドメイン登録1年間無料
ビジネスメール1年間無料
マネージドSSL実質永久無料
最安プランなら469円/月
30日間の返金保証付き
React Routerホスティングのシンプルな料金体系
本番環境向けに構築された信頼性の高いインフラストラクチャ上で、React Routerアプリをホストしましょう。安心してデプロイでき、万が一ご満足いただけない場合は、30日間の返金保証をご利用いただけます。
一番人気
78％オフ
Business
高度な機能が備わったプラン
469円/月
2,099円
48ヶ月の通常価格100,752円のところ、22,512円でご提供中。更新時の価格は1,899円/月になります。
5個のWebアプリ
50件のWebサイト
2コアのCPU
RAM容量：3GB
世界最速のNVMeストレージ：50GB
サイトごとに5個のメールボックス（1年間無料）
Businessプランの特典：
コネクタ付属
無料
Node.js、PHP/HTML、WordPress、AI Builderでビルド
ドメインが1年間無料
マネージドSSL証明書
無料
自社運用型グローバルCDN
無料
GitHub連携と自動デプロイ
IDEベースのデプロイ
NEW
日次 / オンデマンドのバックアップ
Webアプリケーションファイアウォール
AIボットのトラフィック管理
データ転送量無制限
マネージドMySQLデータベース
71％オフ
Cloud Startup
クラウドサーバーでWebサイトの性能が20倍向上
1,249円/月
4,379円
48ヶ月の通常価格210,192円のところ、59,952円でご提供中。更新時の価格は4,069円/月になります。
10個のWebアプリ
NEW
Unlimited件のWebサイト
4コアのCPU
RAM容量：4GB
世界最速のNVMeストレージ：100GB
サイトごとにUnlimited個のメールボックス（1年間無料）
Businessプランに含まれる全機能＋
年中無休の優先的なサポート
専用のIPアドレスでより自由に管理・安定性を強化
1週間 / 1ヶ月間のブーストでトラフィックの急増に対応
データベースの性能向上＆同時接続数の拡大
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高速性を維持するReact Routerアプリ
既存の作業スタイルに合わせた設定で、React Routerアプリをデプロイしましょう。コードをNode.jsホスティングにプッシュするだけで、ルーティング、ローダー、サーバーロジックを特別な設定なしで実行できるため、ローカル開発から本番環境への移行がスムーズになります。 アプリは、トラフィックを処理し、安定したオンライン状態を維持できるマネージドインフラストラクチャ上で稼働します。これにより、デプロイ作業の負担が軽減され、UI、データフロー、製品の変更に集中する時間を増やすことができます。
コードをプッシュするだけ！
1. プロジェクトを接続
GitHub連携・ZIPアップロード・AIコードアシスタントでデプロイする方法から選べます。フレームワークが自動的に検出され、ビルドコマンドが処理されると、リリースできる状態になります。
2. すぐにデプロイ
Webアプリをわずか数秒で公開。サーバー、セキュリティ、スケーリングまですべてお任せください。
3. 管理と拡張
コントロール自由自在、自信を持って拡張できます。パフォーマンスを監視し、ドメインをマッピング。さらに、再デプロイを自動化できます。
React Routerホスティングに関するよくある質問
React Routerホスティングサービスに関するよくある質問への回答をご覧ください。
React Routerのホスティングとは何ですか？
React Routerホスティングとは、React Routerを使用するReactアプリを本番環境で実行し、実際のユーザーにサービスを提供できるようにデプロイすることを意味します。クライアントサイドルーティングでは、直接URLの読み込みや更新時にアプリを正しく提供できるNode.js対応のホストが必要となるため、これは重要です。
React Routerのホスティングは、通常のVPSホスティングとどのように違うのですか？
VPSでは、OS、Nodeのバージョン、プロセス設定、アップデート、セキュリティなどを自分で管理する必要があります。HostingerのNode.jsホスティングなら、これらのサーバー管理はすべてお任せいただけるので、マシンのメンテナンスに時間を費やすことなく、アプリケーションの開発に集中できます。
プライベートなGitHubリポジトリからReact Routerアプリをデプロイすることはできますか？
はい。GitHubアカウントを接続し、プライベートリポジトリへのアクセス権を付与してから、デプロイしたいブランチからデプロイしてください。リポジトリを公開しなくても、GitHubからアップデートを取り込むことができます。
React Routerのホスティングには、トラフィック制限や超過料金はありますか？
はい、ホスティングプランにはリソース制限が設けられており、アプリの規模が制限を超えた場合は、プランのアップグレードが必要になる場合があります。トラフィックの急増による予期せぬ超過料金は発生しませんが、継続的に高い使用量が発生する場合は、より上位のプランが必要になる可能性があります。
React Routerアプリをローカル開発環境から別のホスト環境に移行するにはどうすればよいですか？
アプリをGitHubにプッシュするか、既存のリポジトリをインポートしてから、Hostingerに接続してデプロイします。別のホストから移行する場合は、ビルドと起動の設定を現在のNode.jsアプリに向け、本番稼働前に環境変数を確認してください。