React Routerホスティング

高速性を維持するReact Routerアプリ

既存の作業スタイルに合わせた設定で、React Routerアプリをデプロイしましょう。コードをNode.jsホスティングにプッシュするだけで、ルーティング、ローダー、サーバーロジックを特別な設定なしで実行できるため、ローカル開発から本番環境への移行がスムーズになります。 アプリは、トラフィックを処理し、安定したオンライン状態を維持できるマネージドインフラストラクチャ上で稼働します。これにより、デプロイ作業の負担が軽減され、UI、データフロー、製品の変更に集中する時間を増やすことができます。