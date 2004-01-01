React hosting

Node.jsホスティングでReactアプリを本番運用

ドメイン登録1年間無料
ビジネスメール1年間無料
マネージドSSL実質永久無料
最安プランなら469/月
今すぐ始める
30日間の返金保証付き
react hosting

料金プラン

本番環境向けに構築された信頼性の高いインフラで、Reactアプリを安心してホスティング。30日間の返金保証付きで、気軽にお試しいただけます。
一番人気
78％オフ
Business
高度な機能が備わったプラン
2,099
469/月
プランを選択
48ヶ月の通常価格100,752円のところ、22,512円でご提供中。更新時の価格は1,899円/月になります。
5個のWebアプリ
50件のWebサイト
2コアのCPU
RAM容量：3GB
世界最速のNVMeストレージ：50GB
サイトごとに5個のメールボックス（1年間無料）

Businessプランの特典：

コネクタ付属
無料
Node.js、PHP/HTML、WordPress、AI Builderでビルド
ドメインが1年間無料
マネージドSSL証明書
無料
自社運用型グローバルCDN
無料
GitHub連携と自動デプロイ
IDEベースのデプロイ
NEW
日次 / オンデマンドのバックアップ
Webアプリケーションファイアウォール
AIボットのトラフィック管理
データ転送量無制限
マネージドMySQLデータベース
71％オフ
Cloud Startup
クラウドサーバーでWebサイトの性能が20倍向上
4,379
1,249/月
プランを選択
48ヶ月の通常価格210,192円のところ、59,952円でご提供中。更新時の価格は4,069円/月になります。
10個のWebアプリ
NEW
Unlimited件のWebサイト
4コアのCPU
RAM容量：4GB
世界最速のNVMeストレージ：100GB
サイトごとにUnlimited個のメールボックス（1年間無料）

Businessプランに含まれる全機能＋

年中無休の優先的なサポート
専用のIPアドレスでより自由に管理・安定性を強化
1週間 / 1ヶ月間のブーストでトラフィックの急増に対応
データベースの性能向上＆同時接続数の拡大
一番人気
78％オフ
Business
高度な機能が備わったプラン
2,099
469/月
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48ヶ月の通常価格100,752円のところ、22,512円でご提供中。更新時の価格は1,899円/月になります。
5個のWebアプリ
50件のWebサイト
2コアのCPU
RAM容量：3GB
世界最速のNVMeストレージ：50GB
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コネクタ付属
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Node.js、PHP/HTML、WordPress、AI Builderでビルド
ドメインが1年間無料
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NEW
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Webアプリケーションファイアウォール
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データ転送量無制限
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10個のWebアプリ
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4コアのCPU
RAM容量：4GB
世界最速のNVMeストレージ：100GB
サイトごとにUnlimited個のメールボックス（1年間無料）

Businessプランに含まれる全機能＋

年中無休の優先的なサポート
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1週間 / 1ヶ月間のブーストでトラフィックの急増に対応
データベースの性能向上＆同時接続数の拡大
すべての機能を表示

表示されている価格は、適用される税金を除いた月額料金となります。注文時にお支払いいただくプランの合計料金は、月額料金にプランの月数をかけた金額に、適用される税金が加算されたものとなります。

Reactアプリの成長を支える設計

コードから本番環境までをシンプルにつなぐ構成で、Reactアプリをデプロイできます。HostingerのNode.jsホスティングにプロジェクトをプッシュするだけで、最新のJavaScriptビルドに対応し、動的なアプリもスムーズに動作する環境でフロントエンドを実行できます。安定したパフォーマンスと高い稼働状況を支えるマネージドインフラにより、デプロイ作業の手間を減らし、アクセスが増えてもスムーズに拡張できます。その分、ユーザーが実際に目にするインターフェースや機能の開発に集中できます。
react hosting

コードをプッシュするだけ！

1. プロジェクトを接続

1. プロジェクトを接続

GitHub連携・ZIPアップロード・AIコードアシスタントでデプロイする方法から選べます。フレームワークが自動的に検出され、ビルドコマンドが処理されると、リリースできる状態になります。

2. すぐにデプロイ

2. すぐにデプロイ

Webアプリをわずか数秒で公開。サーバー、セキュリティ、スケーリングまですべてお任せください。

3. 管理と拡張

3. 管理と拡張

コントロール自由自在、自信を持って拡張できます。パフォーマンスを監視し、ドメインをマッピング。さらに、再デプロイを自動化できます。

プランを比較

お客様におすすめのサーバーロケーションはこちら

確認中...

ローカル展開、グローバルリーチ

ターゲットオーディエンスに最も近いサーバーやCDNのロケーションを選択して、読み込み速度を向上させましょう。当社のデーターセンターとCDNは北米・ヨーロッパ・アジア・南米・オーストラリアといった世界各地に設置されています。
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Reactアプリ向けホスティングに関するよくある質問

Reactアプリ向けホスティングサービスに関するよくある質問への回答をまとめました。
Reactホスティングは、Reactで構築したアプリを本番環境で公開するためのサービスです。手元のPC上にある静的ファイルだけではなく、実行環境、ビルド処理、ユーザーが安定してアクセスできる公開先が必要になるため、本番環境でアプリを適切に公開する上で重要です。
VPSでは、サーバー、Node.jsのバージョン、プロセスマネージャー、アップデート、セキュリティを自分で管理する必要があります。一方、HostingerのNode.jsホスティングなら、こうしたサーバー関連の作業を任せられるため、Reactアプリのセットアップやメンテナンスの負担を軽減できます。
はい。GitHubアカウントを連携し、非公開リポジトリへのアクセスを許可すると、任意のブランチからデプロイできます。リポジトリは非公開のまま、通常通りプッシュしてデプロイすることが可能です。
プランごとに利用上限が設定されています。通常の一時的なトラフィック増加で予期しない超過料金が発生することはありません。ただし、継続的に上限を超える場合は、利用状況に合ったプランへの変更が必要となります。
アプリをGitHubにプッシュし、Hostingerでリポジトリを連携して、任意のブランチをデプロイします。他社のホスティングサービスから移行する場合は、同じコードベースを使いながら、セットアップ時に必要な環境変数やビルド設定を更新できます。

プライバシーへの配慮

このWebサイトでは、サイトが正常に動作するために必要なCookieや、ユーザーのインタラクションに関するデータを収集するCookie、マーケティング目的のCookieを使用しています。承認することで、Cookieポリシーに記載されている広告および分析目的のCookieの使用に同意したことになります。