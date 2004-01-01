React hosting
Node.jsホスティングでReactアプリを本番運用
ドメイン登録1年間無料
ビジネスメール1年間無料
マネージドSSL実質永久無料
最安プランなら469円/月
30日間の返金保証付き
料金プラン
本番環境向けに構築された信頼性の高いインフラで、Reactアプリを安心してホスティング。30日間の返金保証付きで、気軽にお試しいただけます。
一番人気
78％オフ
Business
高度な機能が備わったプラン
469円/月
2,099円
48ヶ月の通常価格100,752円のところ、22,512円でご提供中。更新時の価格は1,899円/月になります。
5個のWebアプリ
50件のWebサイト
2コアのCPU
RAM容量：3GB
世界最速のNVMeストレージ：50GB
サイトごとに5個のメールボックス（1年間無料）
Businessプランの特典：
コネクタ付属
無料
Node.js、PHP/HTML、WordPress、AI Builderでビルド
ドメインが1年間無料
マネージドSSL証明書
無料
自社運用型グローバルCDN
無料
GitHub連携と自動デプロイ
IDEベースのデプロイ
NEW
日次 / オンデマンドのバックアップ
Webアプリケーションファイアウォール
AIボットのトラフィック管理
データ転送量無制限
マネージドMySQLデータベース
71％オフ
Cloud Startup
クラウドサーバーでWebサイトの性能が20倍向上
1,249円/月
4,379円
48ヶ月の通常価格210,192円のところ、59,952円でご提供中。更新時の価格は4,069円/月になります。
10個のWebアプリ
NEW
Unlimited件のWebサイト
4コアのCPU
RAM容量：4GB
世界最速のNVMeストレージ：100GB
サイトごとにUnlimited個のメールボックス（1年間無料）
Businessプランに含まれる全機能＋
年中無休の優先的なサポート
専用のIPアドレスでより自由に管理・安定性を強化
1週間 / 1ヶ月間のブーストでトラフィックの急増に対応
データベースの性能向上＆同時接続数の拡大
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Business
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Reactアプリの成長を支える設計
コードから本番環境までをシンプルにつなぐ構成で、Reactアプリをデプロイできます。HostingerのNode.jsホスティングにプロジェクトをプッシュするだけで、最新のJavaScriptビルドに対応し、動的なアプリもスムーズに動作する環境でフロントエンドを実行できます。安定したパフォーマンスと高い稼働状況を支えるマネージドインフラにより、デプロイ作業の手間を減らし、アクセスが増えてもスムーズに拡張できます。その分、ユーザーが実際に目にするインターフェースや機能の開発に集中できます。
コードをプッシュするだけ！
1. プロジェクトを接続
GitHub連携・ZIPアップロード・AIコードアシスタントでデプロイする方法から選べます。フレームワークが自動的に検出され、ビルドコマンドが処理されると、リリースできる状態になります。
2. すぐにデプロイ
Webアプリをわずか数秒で公開。サーバー、セキュリティ、スケーリングまですべてお任せください。
3. 管理と拡張
コントロール自由自在、自信を持って拡張できます。パフォーマンスを監視し、ドメインをマッピング。さらに、再デプロイを自動化できます。
Reactアプリ向けホスティングに関するよくある質問
Reactアプリ向けホスティングサービスに関するよくある質問への回答をまとめました。
Reactホスティングとは何ですか？
Reactホスティングは、Reactで構築したアプリを本番環境で公開するためのサービスです。手元のPC上にある静的ファイルだけではなく、実行環境、ビルド処理、ユーザーが安定してアクセスできる公開先が必要になるため、本番環境でアプリを適切に公開する上で重要です。
Reactホスティングと通常のVPSホスティングは何が違いますか？
VPSでは、サーバー、Node.jsのバージョン、プロセスマネージャー、アップデート、セキュリティを自分で管理する必要があります。一方、HostingerのNode.jsホスティングなら、こうしたサーバー関連の作業を任せられるため、Reactアプリのセットアップやメンテナンスの負担を軽減できます。
GitHubの非公開リポジトリからReactアプリをデプロイできますか？
はい。GitHubアカウントを連携し、非公開リポジトリへのアクセスを許可すると、任意のブランチからデプロイできます。リポジトリは非公開のまま、通常通りプッシュしてデプロイすることが可能です。
Reactホスティングにトラフィック制限や超過料金はありますか？
プランごとに利用上限が設定されています。通常の一時的なトラフィック増加で予期しない超過料金が発生することはありません。ただし、継続的に上限を超える場合は、利用状況に合ったプランへの変更が必要となります。
ローカル環境や他社のホスティングサービスからHostingerにReactアプリを移行するには？
アプリをGitHubにプッシュし、Hostingerでリポジトリを連携して、任意のブランチをデプロイします。他社のホスティングサービスから移行する場合は、同じコードベースを使いながら、セットアップ時に必要な環境変数やビルド設定を更新できます。