react hosting

Reactアプリの成長を支える設計

コードから本番環境までをシンプルにつなぐ構成で、Reactアプリをデプロイできます。HostingerのNode.jsホスティングにプロジェクトをプッシュするだけで、最新のJavaScriptビルドに対応し、動的なアプリもスムーズに動作する環境でフロントエンドを実行できます。安定したパフォーマンスと高い稼働状況を支えるマネージドインフラにより、デプロイ作業の手間を減らし、アクセスが増えてもスムーズに拡張できます。その分、ユーザーが実際に目にするインターフェースや機能の開発に集中できます。