Framerホスティング
Framerプロジェクトをより速く、よりシンプルなホスティングでデプロイしましょう
ドメイン登録1年間無料
ビジネスメール1年間無料
マネージドSSL実質永久無料
最安プランなら469円/月
30日間の返金保証付き
シンプルなFramerホスティング、明瞭な料金体系
Framerで構築したアプリやサイトは、信頼できるインフラストラクチャ上でホストできます。すべてのプランには30日間の返金保証が付いているので、安心して試用できます。
一番人気
78％オフ
Business
高度な機能が備わったプラン
469円/月
2,099円
48ヶ月の通常価格100,752円のところ、22,512円でご提供中。更新時の価格は1,899円/月になります。
5個のWebアプリ
50件のWebサイト
2コアのCPU
RAM容量：3GB
世界最速のNVMeストレージ：50GB
サイトごとに5個のメールボックス（1年間無料）
Businessプランの特典：
コネクタ付属
無料
Node.js、PHP/HTML、WordPress、AI Builderでビルド
ドメインが1年間無料
マネージドSSL証明書
無料
自社運用型グローバルCDN
無料
GitHub連携と自動デプロイ
IDEベースのデプロイ
NEW
日次 / オンデマンドのバックアップ
Webアプリケーションファイアウォール
AIボットのトラフィック管理
データ転送量無制限
マネージドMySQLデータベース
71％オフ
Cloud Startup
クラウドサーバーでWebサイトの性能が20倍向上
1,249円/月
4,379円
48ヶ月の通常価格210,192円のところ、59,952円でご提供中。更新時の価格は4,069円/月になります。
10個のWebアプリ
NEW
Unlimited件のWebサイト
4コアのCPU
RAM容量：4GB
世界最速のNVMeストレージ：100GB
サイトごとにUnlimited個のメールボックス（1年間無料）
Businessプランに含まれる全機能＋
年中無休の優先的なサポート
専用のIPアドレスでより自由に管理・安定性を強化
1週間 / 1ヶ月間のブーストでトラフィックの急増に対応
データベースの性能向上＆同時接続数の拡大
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Framerのアイデアから実際のサイトまで
Framerプロジェクトを、デプロイの手間をかけずにNode.jsアプリケーションに変換できます。コードをプッシュするだけで、Hostingerがランタイムとセットアップを処理するため、ローカルビルドから本番環境への移行作業を最小限に抑えられます。 プロジェクトは、トラフィックの変動に応じて安定した稼働時間と予測可能なパフォーマンスを実現するマネージドインフラストラクチャ上で動作します。これにより、サーバーメンテナンスに時間を費やすことなく、アップデートを継続的に配信できます。
コードをプッシュするだけ！
1. プロジェクトを接続
GitHub連携・ZIPアップロード・AIコードアシスタントでデプロイする方法から選べます。フレームワークが自動的に検出され、ビルドコマンドが処理されると、リリースできる状態になります。
2. すぐにデプロイ
Webアプリをわずか数秒で公開。サーバー、セキュリティ、スケーリングまですべてお任せください。
3. 管理と拡張
コントロール自由自在、自信を持って拡張できます。パフォーマンスを監視し、ドメインをマッピング。さらに、再デプロイを自動化できます。
Framerホスティングに関するよくある質問
Framerのホスティングサービスに関するよくある質問への回答をご覧ください。
フレームホスティングとは何ですか？また、なぜ必要なのですか？
Framerホスティングとは、Framerで構築したNode.jsアプリやサイトをライブサーバーにデプロイし、ユーザーがアクセスできるようにすることを意味します。ローカル環境やプレビュー環境でのビルドは本番環境のホスティングではないため、ランタイム、稼働時間、公開URLが必要となるため、これは重要なポイントです。
Framerホスティングは、通常のVPSホスティングとどのように違うのですか？
VPSでは、OS、Node.jsランタイム、プロセスマネージャ、アップデート、セキュリティなどを自分で管理する必要があります。HostingerのNode.jsホスティングなら、サーバー管理はすべてお任せいただけるので、インフラストラクチャの維持管理に時間を費やすことなく、Framerで構築したアプリケーションの開発に集中できます。
Framerプロジェクト用にプライベートなGitHubリポジトリをデプロイすることはできますか？
はい。GitHubアカウントを接続し、プライベートリポジトリへのアクセス権を付与して、デプロイしたいブランチからデプロイしてください。その後は、リポジトリを公開することなく、同じリポジトリからアップデートをデプロイできます。
Framerのホスティングには、トラフィック制限や超過料金はありますか？
プランにはリソース制限があり、アプリが制限を超えた場合はアップグレードが必要になる場合があります。通常のトラフィックの急増に対しては、予期せぬ超過料金は発生しませんが、プランの制限を超えて継続的に使用する場合は、より大きなプランに移行することをお勧めします。
Framerアプリをローカル環境または他のホストからHostingerに移行するにはどうすればよいですか？
プロジェクトをGitHubにプッシュし、Hostingerでリポジトリを接続して、目的のブランチをデプロイしてください。別のホストから移行する場合は、デプロイ後にドメインを新しいアプリに向け、環境変数とビルド設定を確認してください。