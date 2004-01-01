v0.devホスティング

V0.dev ホスティング
vO.devで構築したアプリを数分でデプロイ
ドメイン登録1年間無料
ビジネスメール1年間無料
マネージドSSL実質永久無料
最安プランなら469円/月
30日間の返金保証付き
月額料金のみ、追加料金なし
信頼性の高いVercelホスティングで、安心してvO.devアプリをデプロイしましょう。高速なパフォーマンス、安全なインフラストラクチャ、そして安心して開発を進めるために必要なサポートをご提供します。さらに、30日間の返金保証も付いています。
一番人気
78％オフ
Business
高度な機能が備わったプラン
469円/月
2,099円
48ヶ月の通常価格100,752円のところ、22,512円でご提供中。更新時の価格は1,899円/月になります。
5個のWebアプリ
50件のWebサイト
2コアのCPU
RAM容量：3GB
世界最速のNVMeストレージ：50GB
サイトごとに5個のメールボックス（1年間無料）
Businessプランの特典：
コネクタ付属
無料
Node.js、PHP/HTML、WordPress、AI Builderでビルド
ドメインが1年間無料
マネージドSSL証明書
無料
自社運用型グローバルCDN
無料
GitHub連携と自動デプロイ
IDEベースのデプロイ
NEW
日次 / オンデマンドのバックアップ
Webアプリケーションファイアウォール
AIボットのトラフィック管理
データ転送量無制限
マネージドMySQLデータベース
71％オフ
Cloud Startup
クラウドサーバーでWebサイトの性能が20倍向上
1,249円/月
4,379円
48ヶ月の通常価格210,192円のところ、59,952円でご提供中。更新時の価格は4,069円/月になります。
10個のWebアプリ
NEW
Unlimited件のWebサイト
4コアのCPU
RAM容量：4GB
世界最速のNVMeストレージ：100GB
サイトごとにUnlimited個のメールボックス（1年間無料）
Businessプランに含まれる全機能＋
年中無休の優先的なサポート
専用のIPアドレスでより自由に管理・安定性を強化
1週間 / 1ヶ月間のブーストでトラフィックの急増に対応
データベースの性能向上＆同時接続数の拡大
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Business
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vO.devプロトタイプからライブサイトまで、高速
vO.devで構築したプロジェクトを、既存のスタックを再構築することなく、プロトタイプから本番環境へと移行できます。HostingerのNode.jsホスティングは、UIモックアップの背後にあるアプリケーションを簡単にデプロイできるパスを提供し、最小限の設定でローカルテストから本番環境へとコードを移行できます。 オンラインになると、アプリケーションはNode.js向けに構築されたマネージドインフラストラクチャ上で動作し、スケーリングと稼働時間はバックグラウンドで管理されます。サーバーメンテナンスに費やす時間を減らし、ユーザーが実際に目にする製品の改良に集中できます。
コードをプッシュするだけ！
1. プロジェクトを接続
GitHub連携・ZIPアップロード・AIコードアシスタントでデプロイする方法から選べます。フレームワークが自動的に検出され、ビルドコマンドが処理されると、リリースできる状態になります。
2. すぐにデプロイ
Webアプリをわずか数秒で公開。サーバー、セキュリティ、スケーリングまですべてお任せください。
3. 管理と拡張
コントロール自由自在、自信を持って拡張できます。パフォーマンスを監視し、ドメインをマッピング。さらに、再デプロイを自動化できます。
V0.devホスティングに関するよくある質問
V0.devのホスティングサービスに関するよくある質問への回答をご覧ください。
v0.devのホスティングとは何ですか？
v0.devホスティングは、v0.devで構築されたアプリケーションをVercelにデプロイするための設定です。マネージドデプロイ、自動スケーリング、シンプルなGitベースのワークフローを提供します。
v0.devホスティングはVPSホスティングとどう違うのですか？
VPSホスティングでは、お客様自身で管理する仮想サーバーをご利用いただけます。Vercelのv0.devホスティングはフルマネージドサービスのため、サーバーの設定、パッチ適用、スケーリングなどは一切不要です。
プライベートなGitHubリポジトリをデプロイできますか？
はい。プライベートなGitHubリポジトリを接続し、Vercel経由で安全にデプロイできます。アクセス権限は、Gitプロバイダーの権限設定によって制御されます。
交通制限や超過料金はありますか？
Vercelのプランには、帯域幅、ビルド時間、サーバーレス実行に関する使用制限が含まれています。これらの制限を超過した場合、プランに応じて追加料金が発生する場合があります。
既存のアプリをv0.devホスティングに移行できますか？
はい。ほとんどの場合、リポジトリに接続し、環境変数を確認してデプロイできます。必要に応じて、セットアップ後にドメインを移動したり、DNSを更新したりすることも可能です。