V0.dev ホスティング

vO.devで構築したアプリを数分でデプロイ

ドメイン登録1年間無料
ビジネスメール1年間無料
マネージドSSL実質永久無料
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30日間の返金保証付き
v0.devホスティング

月額料金のみ、追加料金なし

信頼性の高いVercelホスティングで、安心してvO.devアプリをデプロイしましょう。高速なパフォーマンス、安全なインフラストラクチャ、そして安心して開発を進めるために必要なサポートをご提供します。さらに、30日間の返金保証も付いています。
一番人気
78％オフ
Business
高度な機能が備わったプラン
2,099
469/月
プランを選択
48ヶ月の通常価格100,752円のところ、22,512円でご提供中。更新時の価格は1,899円/月になります。
5個のWebアプリ
50件のWebサイト
2コアのCPU
RAM容量：3GB
世界最速のNVMeストレージ：50GB
サイトごとに5個のメールボックス（1年間無料）

Businessプランの特典：

コネクタ付属
無料
Node.js、PHP/HTML、WordPress、AI Builderでビルド
ドメインが1年間無料
マネージドSSL証明書
無料
自社運用型グローバルCDN
無料
GitHub連携と自動デプロイ
IDEベースのデプロイ
NEW
日次 / オンデマンドのバックアップ
Webアプリケーションファイアウォール
AIボットのトラフィック管理
データ転送量無制限
マネージドMySQLデータベース
71％オフ
Cloud Startup
クラウドサーバーでWebサイトの性能が20倍向上
4,379
1,249/月
プランを選択
48ヶ月の通常価格210,192円のところ、59,952円でご提供中。更新時の価格は4,069円/月になります。
10個のWebアプリ
NEW
Unlimited件のWebサイト
4コアのCPU
RAM容量：4GB
世界最速のNVMeストレージ：100GB
サイトごとにUnlimited個のメールボックス（1年間無料）

Businessプランに含まれる全機能＋

年中無休の優先的なサポート
専用のIPアドレスでより自由に管理・安定性を強化
1週間 / 1ヶ月間のブーストでトラフィックの急増に対応
データベースの性能向上＆同時接続数の拡大
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Business
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表示されている価格は、適用される税金を除いた月額料金となります。注文時にお支払いいただくプランの合計料金は、月額料金にプランの月数をかけた金額に、適用される税金が加算されたものとなります。

vO.devプロトタイプからライブサイトまで、高速

vO.devで構築したプロジェクトを、既存のスタックを再構築することなく、プロトタイプから本番環境へと移行できます。HostingerのNode.jsホスティングは、UIモックアップの背後にあるアプリケーションを簡単にデプロイできるパスを提供し、最小限の設定でローカルテストから本番環境へとコードを移行できます。 オンラインになると、アプリケーションはNode.js向けに構築されたマネージドインフラストラクチャ上で動作し、スケーリングと稼働時間はバックグラウンドで管理されます。サーバーメンテナンスに費やす時間を減らし、ユーザーが実際に目にする製品の改良に集中できます。
v0.devホスティング

コードをプッシュするだけ！

1. プロジェクトを接続

1. プロジェクトを接続

GitHub連携・ZIPアップロード・AIコードアシスタントでデプロイする方法から選べます。フレームワークが自動的に検出され、ビルドコマンドが処理されると、リリースできる状態になります。

2. すぐにデプロイ

2. すぐにデプロイ

Webアプリをわずか数秒で公開。サーバー、セキュリティ、スケーリングまですべてお任せください。

3. 管理と拡張

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コントロール自由自在、自信を持って拡張できます。パフォーマンスを監視し、ドメインをマッピング。さらに、再デプロイを自動化できます。

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ローカル展開、グローバルリーチ

ターゲットオーディエンスに最も近いサーバーやCDNのロケーションを選択して、読み込み速度を向上させましょう。当社のデーターセンターとCDNは北米・ヨーロッパ・アジア・南米・オーストラリアといった世界各地に設置されています。
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V0.devホスティングに関するよくある質問

V0.devのホスティングサービスに関するよくある質問への回答をご覧ください。
v0.devホスティングは、v0.devで構築されたアプリケーションをVercelにデプロイするための設定です。マネージドデプロイ、自動スケーリング、シンプルなGitベースのワークフローを提供します。
VPSホスティングでは、お客様自身で管理する仮想サーバーをご利用いただけます。Vercelのv0.devホスティングはフルマネージドサービスのため、サーバーの設定、パッチ適用、スケーリングなどは一切不要です。
はい。プライベートなGitHubリポジトリを接続し、Vercel経由で安全にデプロイできます。アクセス権限は、Gitプロバイダーの権限設定によって制御されます。
Vercelのプランには、帯域幅、ビルド時間、サーバーレス実行に関する使用制限が含まれています。これらの制限を超過した場合、プランに応じて追加料金が発生する場合があります。
はい。ほとんどの場合、リポジトリに接続し、環境変数を確認してデプロイできます。必要に応じて、セットアップ後にドメインを移動したり、DNSを更新したりすることも可能です。

プライバシーへの配慮

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