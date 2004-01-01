v0.devホスティング

vO.devプロトタイプからライブサイトまで、高速

vO.devで構築したプロジェクトを、既存のスタックを再構築することなく、プロトタイプから本番環境へと移行できます。HostingerのNode.jsホスティングは、UIモックアップの背後にあるアプリケーションを簡単にデプロイできるパスを提供し、最小限の設定でローカルテストから本番環境へとコードを移行できます。 オンラインになると、アプリケーションはNode.js向けに構築されたマネージドインフラストラクチャ上で動作し、スケーリングと稼働時間はバックグラウンドで管理されます。サーバーメンテナンスに費やす時間を減らし、ユーザーが実際に目にする製品の改良に集中できます。