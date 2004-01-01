Replitホスティング
Replitで構築したアプリを数分でデプロイ
ドメイン登録1年間無料
ビジネスメール1年間無料
マネージドSSL実質永久無料
最安プランなら469円/月
30日間の返金保証付き
料金プラン
Replitで開発したアプリを、本番環境向けに構築された信頼性の高いホスティングにデプロイできます。30日間の返金保証が付いているので、安心してお試しください。
一番人気
78％オフ
Business
高度な機能が備わったプラン
469円/月
2,099円
48ヶ月の通常価格100,752円のところ、22,512円でご提供中。更新時の価格は1,899円/月になります。
5個のWebアプリ
50件のWebサイト
2コアのCPU
RAM容量：3GB
世界最速のNVMeストレージ：50GB
サイトごとに5個のメールボックス（1年間無料）
Businessプランの特典：
コネクタ付属
無料
Node.js、PHP/HTML、WordPress、AI Builderでビルド
ドメインが1年間無料
マネージドSSL証明書
無料
自社運用型グローバルCDN
無料
GitHub連携と自動デプロイ
IDEベースのデプロイ
NEW
日次 / オンデマンドのバックアップ
Webアプリケーションファイアウォール
AIボットのトラフィック管理
データ転送量無制限
マネージドMySQLデータベース
71％オフ
Cloud Startup
クラウドサーバーでWebサイトの性能が20倍向上
1,249円/月
4,379円
48ヶ月の通常価格210,192円のところ、59,952円でご提供中。更新時の価格は4,069円/月になります。
10個のWebアプリ
NEW
Unlimited件のWebサイト
4コアのCPU
RAM容量：4GB
世界最速のNVMeストレージ：100GB
サイトごとにUnlimited個のメールボックス（1年間無料）
Businessプランに含まれる全機能＋
年中無休の優先的なサポート
専用のIPアドレスでより自由に管理・安定性を強化
1週間 / 1ヶ月間のブーストでトラフィックの急増に対応
データベースの性能向上＆同時接続数の拡大
一番人気
78％オフ
Business
高度な機能が備わったプラン
469円/月
2,099円
48ヶ月の通常価格100,752円のところ、22,512円でご提供中。更新時の価格は1,899円/月になります。
5個のWebアプリ
50件のWebサイト
2コアのCPU
RAM容量：3GB
世界最速のNVMeストレージ：50GB
サイトごとに5個のメールボックス（1年間無料）
Businessプランの特典：
コネクタ付属
無料
Node.js、PHP/HTML、WordPress、AI Builderでビルド
ドメインが1年間無料
マネージドSSL証明書
無料
自社運用型グローバルCDN
無料
GitHub連携と自動デプロイ
IDEベースのデプロイ
NEW
日次 / オンデマンドのバックアップ
Webアプリケーションファイアウォール
AIボットのトラフィック管理
データ転送量無制限
マネージドMySQLデータベース
71％オフ
Cloud Startup
クラウドサーバーでWebサイトの性能が20倍向上
1,249円/月
4,379円
48ヶ月の通常価格210,192円のところ、59,952円でご提供中。更新時の価格は4,069円/月になります。
10個のWebアプリ
NEW
Unlimited件のWebサイト
4コアのCPU
RAM容量：4GB
世界最速のNVMeストレージ：100GB
サイトごとにUnlimited個のメールボックス（1年間無料）
Businessプランに含まれる全機能＋
年中無休の優先的なサポート
専用のIPアドレスでより自由に管理・安定性を強化
1週間 / 1ヶ月間のブーストでトラフィックの急増に対応
データベースの性能向上＆同時接続数の拡大
Replitプロジェクトをすばやく本番環境で公開
Replitで開発したアプリやプロトタイプを、スタックを変更せずにワークスペースから本番環境へ移行できます。Node.jsコードをHostingerにプッシュするだけで、シンプルなデプロイ環境で実行できるため、追加の設定やサーバー作業なしでプロジェクトを公開できます。 デプロイ後は、負荷がかかっても安定稼働するように構築されたマネージドインフラ上でアプリが動作します。高い稼働率、拡張に対応できる余裕、サーバー管理の手間の削減により、重要なコードの開発に集中できます。
コードをプッシュするだけ！
1. プロジェクトを接続
GitHub連携・ZIPアップロード・AIコードアシスタントでデプロイする方法から選べます。フレームワークが自動的に検出され、ビルドコマンドが処理されると、リリースできる状態になります。
2. すぐにデプロイ
Webアプリをわずか数秒で公開。サーバー、セキュリティ、スケーリングまですべてお任せください。
3. 管理と拡張
コントロール自由自在、自信を持って拡張できます。パフォーマンスを監視し、ドメインをマッピング。さらに、再デプロイを自動化できます。
Replitホスティングに関するよくある質問
Replitホスティングサービスに関するよくある質問への回答をご覧ください。
Node.jsアプリやサイト向けのReplitホスティングとは？
Replitで作成したNode.jsアプリやサイトを、実際のユーザーがアクセスできる本番サーバーにデプロイすることを意味しています。Replitは開発に便利ですが、本番環境向けのホスティングを利用することで、稼働率、ドメイン、デプロイ時の動作を自分で管理できるようになります。
Replitホスティングは、通常のVPSホスティングと何が違いますか？
VPSでは、OS、Node.jsランタイム、セキュリティパッチ、プロセス管理をすべて自分で対応する必要があります。HostingerのNode.jsホスティングでは、ランタイムとインフラストラクチャが管理されているため、サーバー管理作業なしでアプリをデプロイできます。
Replitホスティング用にプライベートGitHubリポジトリをデプロイできますか？
はい。GitHubアカウントを連携し、非公開リポジトリへのアクセスを許可したうえで、デプロイ対象のブランチからデプロイできます。リポジトリを公開しなくても、以降の更新をGitHubからデプロイできます。
Replitホスティングにはトラフィック制限や超過料金はありますか？
アプリがプランの上限を超えた場合、アップグレードするまでリソース上限による制限を受けることがあります。トラフィックの急増によって予期しない超過料金が発生することはありません。主な制約は、プランに含まれるリソース容量です。
Replitプロジェクトをローカル環境や別のホスティングサービスから移行するには？
アプリをGitHubにプッシュし、Hostingerでリポジトリを連携してデプロイします。ローカル環境や別のホストから移行する場合は、トラフィックを切り替える前に、Node.jsのバージョン、環境変数、起動コマンドがアプリの設定と一致していることを確認してください。