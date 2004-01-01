GitHub Copilot ホスティング

GitHub Copilotで構築されたアプリをより迅速にデプロイ

ドメイン登録1年間無料
ビジネスメール1年間無料
マネージドSSL実質永久無料
最安プランなら469/月
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GitHub Copilot ホスティング

料金は一律、追加料金なし

GitHub Copilotで開発したアプリを、信頼できるホスティング環境にデプロイしましょう。すべてのプランに30日間の返金保証が付いているので、安心して試すことができます。
一番人気
78％オフ
Business
高度な機能が備わったプラン
2,099
469/月
プランを選択
48ヶ月の通常価格100,752円のところ、22,512円でご提供中。更新時の価格は1,899円/月になります。
5個のWebアプリ
50件のWebサイト
2コアのCPU
RAM容量：3GB
世界最速のNVMeストレージ：50GB
サイトごとに5個のメールボックス（1年間無料）

Businessプランの特典：

コネクタ付属
無料
Node.js、PHP/HTML、WordPress、AI Builderでビルド
ドメインが1年間無料
マネージドSSL証明書
無料
自社運用型グローバルCDN
無料
GitHub連携と自動デプロイ
IDEベースのデプロイ
NEW
日次 / オンデマンドのバックアップ
Webアプリケーションファイアウォール
AIボットのトラフィック管理
データ転送量無制限
マネージドMySQLデータベース
71％オフ
Cloud Startup
クラウドサーバーでWebサイトの性能が20倍向上
4,379
1,249/月
プランを選択
48ヶ月の通常価格210,192円のところ、59,952円でご提供中。更新時の価格は4,069円/月になります。
10個のWebアプリ
NEW
Unlimited件のWebサイト
4コアのCPU
RAM容量：4GB
世界最速のNVMeストレージ：100GB
サイトごとにUnlimited個のメールボックス（1年間無料）

Businessプランに含まれる全機能＋

年中無休の優先的なサポート
専用のIPアドレスでより自由に管理・安定性を強化
1週間 / 1ヶ月間のブーストでトラフィックの急増に対応
データベースの性能向上＆同時接続数の拡大
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Business
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表示されている価格は、適用される税金を除いた月額料金となります。注文時にお支払いいただくプランの合計料金は、月額料金にプランの月数をかけた金額に、適用される税金が加算されたものとなります。

摩擦なくCopilotで構築されたアプリを出荷

GitHub Copilotで構築したコードを、追加設定なしでNode.jsホスティングにデプロイできます。コードは動作するアプリケーションまたはサイトとして提供され、ローカル開発から本番環境への移行も簡単です。 本番環境に移行後は、Node.jsアプリケーション向けに構築されたマネージドインフラストラクチャ上でプロジェクトが稼働するため、サーバーメンテナンスに費やす時間を削減し、アップデートの配信に集中できます。トラフィックの増加にも対応できる信頼性と余裕のある環境が確保され、スタックを安定的に運用できます。
GitHub Copilot ホスティング

コードをプッシュするだけ！

1. プロジェクトを接続

1. プロジェクトを接続

GitHub連携・ZIPアップロード・AIコードアシスタントでデプロイする方法から選べます。フレームワークが自動的に検出され、ビルドコマンドが処理されると、リリースできる状態になります。

2. すぐにデプロイ

2. すぐにデプロイ

Webアプリをわずか数秒で公開。サーバー、セキュリティ、スケーリングまですべてお任せください。

3. 管理と拡張

3. 管理と拡張

コントロール自由自在、自信を持って拡張できます。パフォーマンスを監視し、ドメインをマッピング。さらに、再デプロイを自動化できます。

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お客様におすすめのサーバーロケーションはこちら

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ローカル展開、グローバルリーチ

ターゲットオーディエンスに最も近いサーバーやCDNのロケーションを選択して、読み込み速度を向上させましょう。当社のデーターセンターとCDNは北米・ヨーロッパ・アジア・南米・オーストラリアといった世界各地に設置されています。
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GitHub Copilotホスティングに関するよくある質問

GitHub Copilotホスティングサービスに関するよくある質問への回答をご覧ください。
これは、GitHub Copilotで構築したNode.jsアプリをホスティングし、本番環境で実行して実際のユーザーに提供できるようにすることを意味します。GitHub Copilotはコードの記述を支援しますが、アプリの実行、ランタイムの管理、およびオンラインでの可用性の維持はHostingerが行います。
VPSでは、サーバー、Node.jsのセットアップ、アップデート、プロセス管理などを自分で行う必要があります。HostingerのNode.jsホスティングでは、これらの作業はすべて自動的に行われるため、GitHub Copilotホスティングは、本格的なサーバー管理というよりは、デプロイして実行するだけのシンプルなものになります。
はい。GitHubアカウントを接続し、プライベートリポジトリへのアクセス権を付与して、目的のブランチからデプロイしてください。プライベートリポジトリは引き続きソース管理に使用でき、通常どおりアップデートをプッシュできます。
アプリは引き続き動作しますが、プランの制限は適用されるため、トラフィックが継続的に増加するとアップグレードが必要になる場合があります。トラフィックの急増による予期せぬ超過料金は発生しませんが、想定される使用量に合ったプランを選択することをお勧めします。
アプリをGitHubにプッシュし、Hostingerでリポジトリを接続してデプロイします。別のホストから移行する場合は、環境変数、データベース設定、ドメインレコードを更新してから、本番環境ビルドをテストしてください。

プライバシーへの配慮

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