摩擦なくCopilotで構築されたアプリを出荷

GitHub Copilotで構築したコードを、追加設定なしでNode.jsホスティングにデプロイできます。コードは動作するアプリケーションまたはサイトとして提供され、ローカル開発から本番環境への移行も簡単です。 本番環境に移行後は、Node.jsアプリケーション向けに構築されたマネージドインフラストラクチャ上でプロジェクトが稼働するため、サーバーメンテナンスに費やす時間を削減し、アップデートの配信に集中できます。トラフィックの増加にも対応できる信頼性と余裕のある環境が確保され、スタックを安定的に運用できます。