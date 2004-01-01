Fastifyホスティング
Fastifyアプリのデプロイは、数時間ではなく数分で完了します。
ドメイン登録1年間無料
ビジネスメール1年間無料
マネージドSSL実質永久無料
最安プランなら469円/月
30日間の返金保証付き
Fastifyのシンプルな料金体系、隠れた料金は一切なし
本番環境向けに構築された信頼性の高いNode.jsホスティングで、Fastifyアプリを安心してホストしましょう。すべてのプランには30日間の返金保証が付いているので、リスクなしでお試しいただけます。
一番人気
78％オフ
Business
高度な機能が備わったプラン
469円/月
2,099円
48ヶ月の通常価格100,752円のところ、22,512円でご提供中。更新時の価格は1,899円/月になります。
5個のWebアプリ
50件のWebサイト
2コアのCPU
RAM容量：3GB
世界最速のNVMeストレージ：50GB
サイトごとに5個のメールボックス（1年間無料）
Businessプランの特典：
コネクタ付属
無料
Node.js、PHP/HTML、WordPress、AI Builderでビルド
ドメインが1年間無料
マネージドSSL証明書
無料
自社運用型グローバルCDN
無料
GitHub連携と自動デプロイ
IDEベースのデプロイ
NEW
日次 / オンデマンドのバックアップ
Webアプリケーションファイアウォール
AIボットのトラフィック管理
データ転送量無制限
マネージドMySQLデータベース
71％オフ
Cloud Startup
クラウドサーバーでWebサイトの性能が20倍向上
1,249円/月
4,379円
48ヶ月の通常価格210,192円のところ、59,952円でご提供中。更新時の価格は4,069円/月になります。
10個のWebアプリ
NEW
Unlimited件のWebサイト
4コアのCPU
RAM容量：4GB
世界最速のNVMeストレージ：100GB
サイトごとにUnlimited個のメールボックス（1年間無料）
Businessプランに含まれる全機能＋
年中無休の優先的なサポート
専用のIPアドレスでより自由に管理・安定性を強化
1週間 / 1ヶ月間のブーストでトラフィックの急増に対応
データベースの性能向上＆同時接続数の拡大
一番人気
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Business
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2コアのCPU
RAM容量：3GB
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RAM容量：4GB
世界最速のNVMeストレージ：100GB
サイトごとにUnlimited個のメールボックス（1年間無料）
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データベースの性能向上＆同時接続数の拡大
ボトルネックのないFastifyホスティング
Fastifyアプリを、コードから本番環境への移行をシンプルにするセットアップでデプロイしましょう。プロジェクトをプッシュし、Node.jsランタイムを起動するだけで、カスタムサーバー設定に時間を費やすことなく、APIやWebサイトを実行できます。 アプリは信頼性を重視したマネージドホスティング上で稼働するため、トラフィックの増加や定期メンテナンスも手作業を最小限に抑えて対応できます。これにより、デプロイプロセスが簡素化され、ルーティング、ロジック、機能開発といった重要な部分に集中する時間を確保できます。
コードをプッシュするだけ！
1. プロジェクトを接続
GitHub連携・ZIPアップロード・AIコードアシスタントでデプロイする方法から選べます。フレームワークが自動的に検出され、ビルドコマンドが処理されると、リリースできる状態になります。
2. すぐにデプロイ
Webアプリをわずか数秒で公開。サーバー、セキュリティ、スケーリングまですべてお任せください。
3. 管理と拡張
コントロール自由自在、自信を持って拡張できます。パフォーマンスを監視し、ドメインをマッピング。さらに、再デプロイを自動化できます。
Fastifyホスティングに関するよくある質問
Fastifyのホスティングサービスに関するよくある質問への回答をご覧ください。
Fastifyホスティングとは何ですか？また、なぜ必要なのですか？
Fastifyホスティングとは、Node.js、依存関係、およびアプリの起動プロセスをサポートするサーバー環境でFastifyアプリを実行することを意味します。これは、本番環境でコードが継続的に実行され、リクエストを処理し、アクセス可能な状態を維持できる場所が必要なため重要です。
Fastifyのホスティングは、通常のVPSホスティングとどのように違うのですか？
VPSでは、OS、Node.jsのバージョン、プロセスマネージャ、リバースプロキシ、アップデートなどを自分で管理する必要があります。Fastify向けのNode.jsホスティングでは、これらのサーバーレベルのタスクはすべて弊社が処理するため、マシン全体を管理することなくアプリケーションをデプロイできます。
Fastifyアプリ用にプライベートなGitHubリポジトリをデプロイすることはできますか？
はい。GitHubアカウントを接続し、プライベートリポジトリへのアクセス権を付与して、デプロイしたいブランチからデプロイしてください。その後は、パブリックリポジトリと同様にGitからアップデートを取得できます。
Fastifyアプリには、通信量制限や超過料金はありますか？
プランにはリソース制限が設定されているため、Fastifyアプリが制限を超えた場合は、アップグレードが必要になる場合があります。通常の使用状況では予期せぬ超過料金は発生しませんが、プランの容量を超えるトラフィックが継続すると、パフォーマンスに影響が出る可能性があります。
Fastifyアプリをローカル環境または別のホスト環境に移行するにはどうすればよいですか？
FastifyプロジェクトをGitHubにプッシュするかアップロードし、Hostingerに接続して、起動コマンドと環境変数を設定します。アプリが既にローカル環境でNode.jsを使用して動作している場合は、デプロイ手順は通常簡単です。