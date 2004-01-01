Fastifyホスティング

ボトルネックのないFastifyホスティング

Fastifyアプリを、コードから本番環境への移行をシンプルにするセットアップでデプロイしましょう。プロジェクトをプッシュし、Node.jsランタイムを起動するだけで、カスタムサーバー設定に時間を費やすことなく、APIやWebサイトを実行できます。 アプリは信頼性を重視したマネージドホスティング上で稼働するため、トラフィックの増加や定期メンテナンスも手作業を最小限に抑えて対応できます。これにより、デプロイプロセスが簡素化され、ルーティング、ロジック、機能開発といった重要な部分に集中する時間を確保できます。