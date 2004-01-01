Google Antigravityホスティング
Google Antigravityで作成したアプリを数分でデプロイ
ドメイン登録1年間無料
ビジネスメール1年間無料
マネージドSSL実質永久無料
最安プランなら469円/月
30日間の返金保証付き
料金プラン
Google Antigravityで開発したアプリを、Google Antigravityで開発したアプリを、信頼性の高いNode.jsホスティングで公開できます。すべてのプランに30日間の返金保証が付いているため、安心して始められます。
一番人気
78％オフ
Business
高度な機能が備わったプラン
469円/月
2,099円
48ヶ月の通常価格100,752円のところ、22,512円でご提供中。更新時の価格は1,899円/月になります。
5個のWebアプリ
50件のWebサイト
2コアのCPU
RAM容量：3GB
世界最速のNVMeストレージ：50GB
サイトごとに5個のメールボックス（1年間無料）
Businessプランの特典：
コネクタ付属
無料
Node.js、PHP/HTML、WordPress、AI Builderでビルド
ドメインが1年間無料
マネージドSSL証明書
無料
自社運用型グローバルCDN
無料
GitHub連携と自動デプロイ
IDEベースのデプロイ
NEW
日次 / オンデマンドのバックアップ
Webアプリケーションファイアウォール
AIボットのトラフィック管理
データ転送量無制限
マネージドMySQLデータベース
71％オフ
Cloud Startup
クラウドサーバーでWebサイトの性能が20倍向上
1,249円/月
4,379円
48ヶ月の通常価格210,192円のところ、59,952円でご提供中。更新時の価格は4,069円/月になります。
10個のWebアプリ
NEW
Unlimited件のWebサイト
4コアのCPU
RAM容量：4GB
世界最速のNVMeストレージ：100GB
サイトごとにUnlimited個のメールボックス（1年間無料）
Businessプランに含まれる全機能＋
年中無休の優先的なサポート
専用のIPアドレスでより自由に管理・安定性を強化
1週間 / 1ヶ月間のブーストでトラフィックの急増に対応
データベースの性能向上＆同時接続数の拡大
一番人気
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Business
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469円/月
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RAM容量：3GB
世界最速のNVMeストレージ：50GB
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RAM容量：4GB
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サイトごとにUnlimited個のメールボックス（1年間無料）
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年中無休の優先的なサポート
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データベースの性能向上＆同時接続数の拡大
Google Antigravityワークフローでリリースを迅速化
Google Antigravityで開発したアプリを、技術スタックを作り直すことなくNode.jsホスティングの本番環境にデプロイ。コードをプッシュするだけで、Hostingerがランタイム設定を処理し、アプリがスムーズに起動して想定通りに動作するようにします。 公開後は、安定した稼働と拡張性を備えたマネージドインフラ上で運用できます。デプロイが簡単になり、サーバーメンテナンスにかかる時間も削減できます。
コードをプッシュするだけ！
1. プロジェクトを接続
GitHub連携・ZIPアップロード・AIコードアシスタントでデプロイする方法から選べます。フレームワークが自動的に検出され、ビルドコマンドが処理されると、リリースできる状態になります。
2. すぐにデプロイ
Webアプリをわずか数秒で公開。サーバー、セキュリティ、スケーリングまですべてお任せください。
3. 管理と拡張
コントロール自由自在、自信を持って拡張できます。パフォーマンスを監視し、ドメインをマッピング。さらに、再デプロイを自動化できます。
Google Antigravityホスティングに関するよくある質問
Google Antigravityホスティングに関するよくある質問への回答をご覧ください。
Google Antigravityホスティングとは何ですか？なぜ必要ですか？
Google Antigravityホスティングとは、Google Antigravityで作成したNode.jsアプリやサイトを、公開用のサーバー環境にデプロイすることです。プロジェクトを他のユーザーが利用できるようにするには、ローカル環境の外にランタイム、ネットワーク環境、安定稼働できる環境が必要になります。
Google Antigravityホスティングは、通常のVPSホスティングと何が違いますか？
VPSでは、OS、Node.jsのバージョン、プロセスマネージャー、アップデート、セキュリティを自分で管理する必要があります。一方、HostingerのNode.jsホスティングなら、こうしたサーバー関連の作業を任せられるため、サーバー管理に時間を取られず、Google Antigravityで作成したアプリの開発や改善に集中できます。
Google Antigravityで作成したアプリを、GitHubのプライベートリポジトリからデプロイできますか？
はい。GitHubアカウントを連携し、プライベートリポジトリへのアクセスを許可すると、任意のブランチからデプロイできます。リポジトリを非公開のまま、プッシュベースのデプロイを利用できます。
Google Antigravityホスティングにはトラフィック制限や超過料金はありますか？
各プランにはリソース上限があるため、アプリの規模が上限を超える場合は、より大きなプランへのアップグレードが必要になることがあります。通常のトラフィック急増に対して、予期しない超過料金が発生することはありません。ただし、プランの容量を継続的に超えて利用する場合は、上位プランが必要になることがあります。
Google Antigravityプロジェクトをローカル環境や別のホスティングサービスから移行するには？
アプリがGitまたは別のホスティングサービス上にある場合は、GitHubにプッシュし、リポジトリを連携してHostingerにデプロイします。ローカルコードから始める場合は、まずリポジトリにアップロードしてから、同じ手順で最小限の変更でデプロイできます。