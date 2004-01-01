各プランにはリソース上限があるため、アプリの規模が上限を超える場合は、より大きなプランへのアップグレードが必要になることがあります。通常のトラフィック急増に対して、予期しない超過料金が発生することはありません。ただし、プランの容量を継続的に超えて利用する場合は、上位プランが必要になることがあります。