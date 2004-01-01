Google AI Studioからライブアプリまで迅速に

Google AI Studioで作成したアプリやプロトタイプを、ワークフローを変更することなく、ローカルテスト環境から本番のNode.js環境へと移行できます。コードをプッシュするだけで、Hostingerがランタイムとデプロイを処理するため、最小限の設定でプロジェクトを実際のユーザーに提供できます。 本番環境に移行後は、安定した稼働時間とトラフィック増加に対応できる拡張性を備えたマネージドインフラストラクチャ上でアプリが動作します。サーバーメンテナンスに費やす時間を減らし、スタックの基盤となる機能の改良に集中できます。