Google AI Studio ホスティング
Google AI Studioで構築したアプリを数分でデプロイできます。
ドメイン登録1年間無料
ビジネスメール1年間無料
マネージドSSL実質永久無料
最安プランなら469円/月
30日間の返金保証付き
Google AI Studio ホスティングのシンプルな料金体系
Google AI Studioで開発したアプリを、本番環境向けに設計された信頼性の高いインフラストラクチャ上でホストできます。すべてのプランには30日間の返金保証が付いているので、安心して試用できます。
一番人気
78％オフ
Business
高度な機能が備わったプラン
469円/月
2,099円
48ヶ月の通常価格100,752円のところ、22,512円でご提供中。更新時の価格は1,899円/月になります。
5個のWebアプリ
50件のWebサイト
2コアのCPU
RAM容量：3GB
世界最速のNVMeストレージ：50GB
サイトごとに5個のメールボックス（1年間無料）
Businessプランの特典：
コネクタ付属
無料
Node.js、PHP/HTML、WordPress、AI Builderでビルド
ドメインが1年間無料
マネージドSSL証明書
無料
自社運用型グローバルCDN
無料
GitHub連携と自動デプロイ
IDEベースのデプロイ
NEW
日次 / オンデマンドのバックアップ
Webアプリケーションファイアウォール
AIボットのトラフィック管理
データ転送量無制限
マネージドMySQLデータベース
71％オフ
Cloud Startup
クラウドサーバーでWebサイトの性能が20倍向上
1,249円/月
4,379円
48ヶ月の通常価格210,192円のところ、59,952円でご提供中。更新時の価格は4,069円/月になります。
10個のWebアプリ
NEW
Unlimited件のWebサイト
4コアのCPU
RAM容量：4GB
世界最速のNVMeストレージ：100GB
サイトごとにUnlimited個のメールボックス（1年間無料）
Businessプランに含まれる全機能＋
年中無休の優先的なサポート
専用のIPアドレスでより自由に管理・安定性を強化
1週間 / 1ヶ月間のブーストでトラフィックの急増に対応
データベースの性能向上＆同時接続数の拡大
一番人気
78％オフ
Business
高度な機能が備わったプラン
469円/月
2,099円
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5個のWebアプリ
50件のWebサイト
2コアのCPU
RAM容量：3GB
世界最速のNVMeストレージ：50GB
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コネクタ付属
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ドメインが1年間無料
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無料
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データ転送量無制限
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Unlimited件のWebサイト
4コアのCPU
RAM容量：4GB
世界最速のNVMeストレージ：100GB
サイトごとにUnlimited個のメールボックス（1年間無料）
Businessプランに含まれる全機能＋
年中無休の優先的なサポート
専用のIPアドレスでより自由に管理・安定性を強化
1週間 / 1ヶ月間のブーストでトラフィックの急増に対応
データベースの性能向上＆同時接続数の拡大
Google AI Studioからライブアプリまで迅速に
Google AI Studioで作成したアプリやプロトタイプを、ワークフローを変更することなく、ローカルテスト環境から本番のNode.js環境へと移行できます。コードをプッシュするだけで、Hostingerがランタイムとデプロイを処理するため、最小限の設定でプロジェクトを実際のユーザーに提供できます。 本番環境に移行後は、安定した稼働時間とトラフィック増加に対応できる拡張性を備えたマネージドインフラストラクチャ上でアプリが動作します。サーバーメンテナンスに費やす時間を減らし、スタックの基盤となる機能の改良に集中できます。
コードをプッシュするだけ！
1. プロジェクトを接続
GitHub連携・ZIPアップロード・AIコードアシスタントでデプロイする方法から選べます。フレームワークが自動的に検出され、ビルドコマンドが処理されると、リリースできる状態になります。
2. すぐにデプロイ
Webアプリをわずか数秒で公開。サーバー、セキュリティ、スケーリングまですべてお任せください。
3. 管理と拡張
コントロール自由自在、自信を持って拡張できます。パフォーマンスを監視し、ドメインをマッピング。さらに、再デプロイを自動化できます。
Google AI Studio ホスティングに関するよくある質問
Google AI Studioのホスティングサービスに関するよくある質問への回答をご覧ください。
Google AI Studioで構築されたNode.jsアプリにとって、Google AI Studioのホスティングとはどのような意味を持つのでしょうか？
これは、Google AI Studioで構築したNode.jsアプリやサイトをライブサーバーにデプロイして、ユーザーがアクセスできるようにすることを意味します。Google AI Studioは開発ツールであり、直接ホストするものではありません。
Google AI Studioのホスティングは、通常のVPSホスティングとどのように違うのですか？
VPSホスティングでは、サーバー、OSのアップデート、Node.jsのバージョン管理、プロセス管理、セキュリティ対策などをすべてご自身で行う必要があります。HostingerのNode.jsホスティングなら、これらのプラットフォーム関連の作業はすべてHostingerが代行してくれるので、開発したアプリケーションの開発に集中できます。
Google AI StudioプロジェクトにプライベートGitHubリポジトリをデプロイすることはできますか？
はい。GitHubアカウントを接続し、プライベートリポジトリへのアクセス権を付与して、デプロイしたいブランチからデプロイしてください。アップデートは、パブリックリポジトリの場合と同様にGitからデプロイできます。
Google AI Studioで開発されたアプリには、通信量制限や超過料金はありますか？
プランにはリソース制限が設定されており、アプリの規模が制限を超えた場合は、動作速度が低下したり、より上位のプランへのアップグレードが必要になる場合があります。通常のトラフィック増加に対して、予期せぬ超過料金が発生することはありません。より多くの容量が必要な場合は、プランをアップグレードしてください。
Google AI Studioアプリをローカル開発環境または別のホスト環境に移行するにはどうすればよいですか？
アプリをGitHubにプッシュし、Hostingerでリポジトリを接続して、デプロイしたいブランチを選択してください。既に他の場所で実行されている場合は、Node.jsのホスティング要件を満たしていれば、最小限の変更で同じコードベースをこちらにデプロイできます。