Preactホスティング

Preactの拡張性に合わせて構築されています

PreactアプリをNode.jsホスティングに、特別な設定なしでデプロイできます。コードをプッシュするだけで、ランタイムがアプリを自動的に処理し、ページやコンポーネントが構築どおりに読み込まれるため、ローカル開発から本番環境への移行も簡単です。 プロジェクトは、トラフィックの増加にも安定して対応できるよう設計されたマネージドインフラストラクチャ上で動作します。これにより、デプロイに関する懸念が軽減され、日々の運用における信頼性が向上し、サーバーメンテナンスではなく新機能の開発に集中する時間を増やすことができます。