Preactホスティング
HostingerでPreactアプリを素早くデプロイ
ドメイン登録1年間無料
ビジネスメール1年間無料
マネージドSSL実質永久無料
最安プランなら469円/月
30日間の返金保証付き
シンプルな月額料金制、隠れた料金は一切なし
本番環境向けに構築された信頼性の高いインフラストラクチャ上で、Preactアプリをホストしましょう。すべてのプランには30日間の返金保証が付いているので、安心してデプロイできます。
一番人気
78％オフ
Business
高度な機能が備わったプラン
469円/月
2,099円
48ヶ月の通常価格100,752円のところ、22,512円でご提供中。更新時の価格は1,899円/月になります。
5個のWebアプリ
50件のWebサイト
2コアのCPU
RAM容量：3GB
世界最速のNVMeストレージ：50GB
サイトごとに5個のメールボックス（1年間無料）
Businessプランの特典：
コネクタ付属
無料
Node.js、PHP/HTML、WordPress、AI Builderでビルド
ドメインが1年間無料
マネージドSSL証明書
無料
自社運用型グローバルCDN
無料
GitHub連携と自動デプロイ
IDEベースのデプロイ
NEW
日次 / オンデマンドのバックアップ
Webアプリケーションファイアウォール
AIボットのトラフィック管理
データ転送量無制限
マネージドMySQLデータベース
71％オフ
Cloud Startup
クラウドサーバーでWebサイトの性能が20倍向上
1,249円/月
4,379円
48ヶ月の通常価格210,192円のところ、59,952円でご提供中。更新時の価格は4,069円/月になります。
10個のWebアプリ
NEW
Unlimited件のWebサイト
4コアのCPU
RAM容量：4GB
世界最速のNVMeストレージ：100GB
サイトごとにUnlimited個のメールボックス（1年間無料）
Businessプランに含まれる全機能＋
年中無休の優先的なサポート
専用のIPアドレスでより自由に管理・安定性を強化
1週間 / 1ヶ月間のブーストでトラフィックの急増に対応
データベースの性能向上＆同時接続数の拡大
一番人気
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Business
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RAM容量：4GB
世界最速のNVMeストレージ：100GB
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データベースの性能向上＆同時接続数の拡大
Preactの拡張性に合わせて構築されています
PreactアプリをNode.jsホスティングに、特別な設定なしでデプロイできます。コードをプッシュするだけで、ランタイムがアプリを自動的に処理し、ページやコンポーネントが構築どおりに読み込まれるため、ローカル開発から本番環境への移行も簡単です。 プロジェクトは、トラフィックの増加にも安定して対応できるよう設計されたマネージドインフラストラクチャ上で動作します。これにより、デプロイに関する懸念が軽減され、日々の運用における信頼性が向上し、サーバーメンテナンスではなく新機能の開発に集中する時間を増やすことができます。
コードをプッシュするだけ！
1. プロジェクトを接続
GitHub連携・ZIPアップロード・AIコードアシスタントでデプロイする方法から選べます。フレームワークが自動的に検出され、ビルドコマンドが処理されると、リリースできる状態になります。
2. すぐにデプロイ
Webアプリをわずか数秒で公開。サーバー、セキュリティ、スケーリングまですべてお任せください。
3. 管理と拡張
コントロール自由自在、自信を持って拡張できます。パフォーマンスを監視し、ドメインをマッピング。さらに、再デプロイを自動化できます。
Preactホスティングに関するよくある質問
Preactのホスティングサービスに関するよくある質問への回答をご覧ください。
Preactホスティングとは何ですか？また、なぜそれが重要なのでしょうか？
Preactホスティングとは、PreactアプリをNode.jsビルドを実行してユーザーに提供できる本番環境にデプロイすることを意味します。アプリがローカルマシンから移行した後は、安定したランタイム、デプロイワークフロー、スケーリングパスが必要となるため、これは非常に重要です。
Preactホスティングは、通常のVPSホスティングとどのように違うのですか？
VPSでは、サーバー、Node.jsのバージョン、アップデート、プロセス管理、セキュリティなどを自分で管理する必要があります。HostingerのNode.jsホスティングなら、これらのインフラストラクチャ関連の作業はすべてホスティング会社が行うため、サーバーのメンテナンスではなくPreactアプリの開発に集中できます。
プライベートなGitHubリポジトリからPreactアプリをデプロイできますか？
はい。GitHubアカウントを接続し、プライベートリポジトリへのアクセス権を付与して、デプロイしたいブランチを選択してください。パブリックプロジェクトと同様に、リポジトリからアップデートを取得できます。
Preactのホスティングには、トラフィック制限や超過料金はありますか？
ご利用のプランにはリソース制限があり、アプリの利用状況が制限を超えた場合は、プランのアップグレードが必要になる場合があります。通常のトラフィック増加に対しては、予期せぬ超過料金は発生しませんが、プランの制限を継続的に超える場合は、より上位のプランへのアップグレードが必要です。
Preactアプリをローカル開発環境から別のホスト環境に移行するにはどうすればよいですか？
アプリをGitHubにプッシュし、Hostingerでリポジトリを接続して、ビルドをデプロイします。別のホストから移行する場合は、環境変数とドメイン設定を更新してから、本番環境でアプリを検証してください。