nestjsホスティング

NestJS向けの運用環境対応ホスティング

Node.jsプロジェクトの構築とデプロイ方法に合わせた設定で、NestJSアプリをデプロイしましょう。コードをプッシュするだけで、Hostingerがランタイムを処理するため、コントローラー、サービス、APIは追加のサーバー設定なしですぐに実行できます。 プロジェクトは、信頼性を重視して構築されたインフラストラクチャ上で稼働し、トラフィックの増加にも対応できる余裕があります。これにより、メンテナンスに費やす時間を削減し、アプリの変更リリースにより多くの時間を費やすことができます。