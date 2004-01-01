Nestjsホスティング

NestJSアプリのデプロイは数時間ではなく数分で完了します。

ドメイン登録1年間無料
ビジネスメール1年間無料
マネージドSSL実質永久無料
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nestjsホスティング

シンプルな料金体系、隠れた費用は一切なし

本番環境向けに構築された信頼性の高いインフラストラクチャ上で、安心してNestJSアプリをホストできます。30日間返金保証付きなので、リスクなしでお試しいただけます。
一番人気
78％オフ
Business
高度な機能が備わったプラン
2,099
469/月
プランを選択
48ヶ月の通常価格100,752円のところ、22,512円でご提供中。更新時の価格は1,899円/月になります。
5個のWebアプリ
50件のWebサイト
2コアのCPU
RAM容量：3GB
世界最速のNVMeストレージ：50GB
サイトごとに5個のメールボックス（1年間無料）

Businessプランの特典：

コネクタ付属
無料
Node.js、PHP/HTML、WordPress、AI Builderでビルド
ドメインが1年間無料
マネージドSSL証明書
無料
自社運用型グローバルCDN
無料
GitHub連携と自動デプロイ
IDEベースのデプロイ
NEW
日次 / オンデマンドのバックアップ
Webアプリケーションファイアウォール
AIボットのトラフィック管理
データ転送量無制限
マネージドMySQLデータベース
71％オフ
Cloud Startup
クラウドサーバーでWebサイトの性能が20倍向上
4,379
1,249/月
プランを選択
48ヶ月の通常価格210,192円のところ、59,952円でご提供中。更新時の価格は4,069円/月になります。
10個のWebアプリ
NEW
Unlimited件のWebサイト
4コアのCPU
RAM容量：4GB
世界最速のNVMeストレージ：100GB
サイトごとにUnlimited個のメールボックス（1年間無料）

Businessプランに含まれる全機能＋

年中無休の優先的なサポート
専用のIPアドレスでより自由に管理・安定性を強化
1週間 / 1ヶ月間のブーストでトラフィックの急増に対応
データベースの性能向上＆同時接続数の拡大
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Business
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表示されている価格は、適用される税金を除いた月額料金となります。注文時にお支払いいただくプランの合計料金は、月額料金にプランの月数をかけた金額に、適用される税金が加算されたものとなります。

NestJS向けの運用環境対応ホスティング

Node.jsプロジェクトの構築とデプロイ方法に合わせた設定で、NestJSアプリをデプロイしましょう。コードをプッシュするだけで、Hostingerがランタイムを処理するため、コントローラー、サービス、APIは追加のサーバー設定なしですぐに実行できます。 プロジェクトは、信頼性を重視して構築されたインフラストラクチャ上で稼働し、トラフィックの増加にも対応できる余裕があります。これにより、メンテナンスに費やす時間を削減し、アプリの変更リリースにより多くの時間を費やすことができます。
nestjsホスティング

コードをプッシュするだけ！

1. プロジェクトを接続

1. プロジェクトを接続

GitHub連携・ZIPアップロード・AIコードアシスタントでデプロイする方法から選べます。フレームワークが自動的に検出され、ビルドコマンドが処理されると、リリースできる状態になります。

2. すぐにデプロイ

2. すぐにデプロイ

Webアプリをわずか数秒で公開。サーバー、セキュリティ、スケーリングまですべてお任せください。

3. 管理と拡張

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コントロール自由自在、自信を持って拡張できます。パフォーマンスを監視し、ドメインをマッピング。さらに、再デプロイを自動化できます。

プランを比較

お客様におすすめのサーバーロケーションはこちら

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ローカル展開、グローバルリーチ

ターゲットオーディエンスに最も近いサーバーやCDNのロケーションを選択して、読み込み速度を向上させましょう。当社のデーターセンターとCDNは北米・ヨーロッパ・アジア・南米・オーストラリアといった世界各地に設置されています。
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NestJSホスティングに関するよくある質問

NestJSホスティングサービスに関するよくある質問への回答をご覧ください。
NestJSホスティングとは、NestJSアプリをデプロイして実行し、インターネット経由で実際のトラフィックを受け入れるための環境です。アプリには、管理されたNode.jsランタイム、プロセス処理、そしてデプロイ後もオンライン状態を維持するための十分なリソースが必要となるため、ホスティングは非常に重要です。
VPSでは、サーバー、Node.jsのバージョン、プロセス管理、アップデート、セキュリティなどを自分で管理する必要があります。一方、NestJSホスティングでは、これらの作業はすべて弊社が行うため、サーバースタック全体をセットアップすることなくアプリをデプロイできます。
はい。GitHubアカウントを接続し、プライベートリポジトリへのアクセス権を付与して、デプロイしたいブランチを選択してください。その後は、パブリックリポジトリと同様に、新しいプッシュからアップデートをデプロイできます。
プランにはリソース制限が含まれているため、アプリが制限を超えた場合は、予期せぬ超過料金を支払うのではなく、プランをアップグレードする必要があるかもしれません。トラフィックが急増した場合、主な制約となるのは、プランのCPU、メモリ、およびアプリの容量です。
NestJSプロジェクトをGitHubにプッシュするか、既存のリポジトリをインポートしてから、Hostingerに接続し、起動コマンドと環境変数を設定してください。別のホストから移行する場合は、まず設定ファイルとデータベース設定をコピーしてから、同じコードベースをこちらにデプロイしてください。

プライバシーへの配慮

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