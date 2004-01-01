カーソルホスティング
Cursor AIで構築されたアプリを数分でデプロイ
ドメイン登録1年間無料
ビジネスメール1年間無料
マネージドSSL実質永久無料
最安プランなら469円/月
30日間の返金保証付き
シンプルな料金体系、隠れた料金なし
Cursor AIで開発したアプリは、信頼できるホスティング環境にデプロイできます。すべてのプランには30日間の返金保証が付いているので、安心して試用できます。
一番人気
78％オフ
Business
高度な機能が備わったプラン
469円/月
2,099円
48ヶ月の通常価格100,752円のところ、22,512円でご提供中。更新時の価格は1,899円/月になります。
5個のWebアプリ
50件のWebサイト
2コアのCPU
RAM容量：3GB
世界最速のNVMeストレージ：50GB
サイトごとに5個のメールボックス（1年間無料）
Businessプランの特典：
コネクタ付属
無料
Node.js、PHP/HTML、WordPress、AI Builderでビルド
ドメインが1年間無料
マネージドSSL証明書
無料
自社運用型グローバルCDN
無料
GitHub連携と自動デプロイ
IDEベースのデプロイ
NEW
日次 / オンデマンドのバックアップ
Webアプリケーションファイアウォール
AIボットのトラフィック管理
データ転送量無制限
マネージドMySQLデータベース
71％オフ
Cloud Startup
クラウドサーバーでWebサイトの性能が20倍向上
1,249円/月
4,379円
48ヶ月の通常価格210,192円のところ、59,952円でご提供中。更新時の価格は4,069円/月になります。
10個のWebアプリ
NEW
Unlimited件のWebサイト
4コアのCPU
RAM容量：4GB
世界最速のNVMeストレージ：100GB
サイトごとにUnlimited個のメールボックス（1年間無料）
Businessプランに含まれる全機能＋
年中無休の優先的なサポート
専用のIPアドレスでより自由に管理・安定性を強化
1週間 / 1ヶ月間のブーストでトラフィックの急増に対応
データベースの性能向上＆同時接続数の拡大
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Business
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Cursor AIで開発したものを、より速く出荷しよう
Cursor AIで開発したアプリを、ワークフローを変更することなく、ローカルファイルから本番のNode.js環境に移行できます。コードをプッシュするだけで、Hostingerがセットアップを処理するため、プロジェクトは最小限の手間と少ないデプロイ手順で実行準備が整います。 本番環境に移行後は、Node.jsワークロード向けに構築されたマネージドインフラストラクチャ上でアプリが稼働し、稼働時間とスケーリングはHostingerが管理します。これにより、プロトタイプから本番環境への移行が簡素化され、エディタでのコード開発に集中できます。
コードをプッシュするだけ！
1. プロジェクトを接続
GitHub連携・ZIPアップロード・AIコードアシスタントでデプロイする方法から選べます。フレームワークが自動的に検出され、ビルドコマンドが処理されると、リリースできる状態になります。
2. すぐにデプロイ
Webアプリをわずか数秒で公開。サーバー、セキュリティ、スケーリングまですべてお任せください。
3. 管理と拡張
コントロール自由自在、自信を持って拡張できます。パフォーマンスを監視し、ドメインをマッピング。さらに、再デプロイを自動化できます。
カーソルホスティングに関するよくある質問
Cursorのホスティングサービスに関するよくある質問への回答をご覧ください。
Cursor AIで構築されたアプリをホスティングするとはどういう意味ですか？
これは、Cursor AIで作成したNode.jsアプリを、ユーザーがアクセスできるライブサーバーにデプロイすることを意味します。Cursor AIはコード作成を支援してくれますが、アプリを本番環境で稼働させ続けるのはホスティングなので、これは重要なポイントです。
カーソルホスティングは、通常のVPSホスティングとどのように異なるのでしょうか？
VPSでは、OS、Node.jsランタイム、プロセス管理、アップデート、セキュリティなどを自分で管理する必要があります。HostingerのNode.jsホスティングなら、サーバー関連の作業はすべてHostingerが行うので、Cursor AIで構築したアプリの開発に集中できます。
Cursor AIプロジェクト用にプライベートなGitHubリポジトリをデプロイすることはできますか？
はい。GitHubアカウントを接続し、プライベートリポジトリへのアクセス権を付与して、目的のブランチからデプロイしてください。このプロセス全体を通して、リポジトリを非公開のままにしておくことができます。
カーソルホスティングには、トラフィック制限や超過料金はありますか？
ご利用のプランには一定量のリソースが含まれており、アプリの規模がそれを超える場合は、アップグレードが必要になります。トラフィックの急増による予期せぬ超過料金は発生しませんが、継続的な使用量の増加は、より大きなプランへのアップグレードを必要とする場合があります。
Cursor AIプロジェクトをローカル環境または他のホストからHostingerに移行するにはどうすればよいですか？
プロジェクトをGitHubにプッシュするか、コードをアップロードしてから、Hostingerに接続し、Node.jsアプリをデプロイしてください。別のホストから移行する場合は、同じアプリ設定、環境変数、ビルドコマンドを新しいデプロイ先に設定してください。