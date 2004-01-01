Cursor AIで開発したものを、より速く出荷しよう

Cursor AIで開発したアプリを、ワークフローを変更することなく、ローカルファイルから本番のNode.js環境に移行できます。コードをプッシュするだけで、Hostingerがセットアップを処理するため、プロジェクトは最小限の手間と少ないデプロイ手順で実行準備が整います。 本番環境に移行後は、Node.jsワークロード向けに構築されたマネージドインフラストラクチャ上でアプリが稼働し、稼働時間とスケーリングはHostingerが管理します。これにより、プロトタイプから本番環境への移行が簡素化され、エディタでのコード開発に集中できます。