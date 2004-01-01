カーソルホスティング

Cursor AIで構築されたアプリを数分でデプロイ

ドメイン登録1年間無料
ビジネスメール1年間無料
マネージドSSL実質永久無料
最安プランなら469/月
今すぐ始める
30日間の返金保証付き
カーソルホスティング

シンプルな料金体系、隠れた料金なし

Cursor AIで開発したアプリは、信頼できるホスティング環境にデプロイできます。すべてのプランには30日間の返金保証が付いているので、安心して試用できます。
一番人気
78％オフ
Business
高度な機能が備わったプラン
2,099
469/月
プランを選択
48ヶ月の通常価格100,752円のところ、22,512円でご提供中。更新時の価格は1,899円/月になります。
5個のWebアプリ
50件のWebサイト
2コアのCPU
RAM容量：3GB
世界最速のNVMeストレージ：50GB
サイトごとに5個のメールボックス（1年間無料）

Businessプランの特典：

コネクタ付属
無料
Node.js、PHP/HTML、WordPress、AI Builderでビルド
ドメインが1年間無料
マネージドSSL証明書
無料
自社運用型グローバルCDN
無料
GitHub連携と自動デプロイ
IDEベースのデプロイ
NEW
日次 / オンデマンドのバックアップ
Webアプリケーションファイアウォール
AIボットのトラフィック管理
データ転送量無制限
マネージドMySQLデータベース
71％オフ
Cloud Startup
クラウドサーバーでWebサイトの性能が20倍向上
4,379
1,249/月
プランを選択
48ヶ月の通常価格210,192円のところ、59,952円でご提供中。更新時の価格は4,069円/月になります。
10個のWebアプリ
NEW
Unlimited件のWebサイト
4コアのCPU
RAM容量：4GB
世界最速のNVMeストレージ：100GB
サイトごとにUnlimited個のメールボックス（1年間無料）

Businessプランに含まれる全機能＋

年中無休の優先的なサポート
専用のIPアドレスでより自由に管理・安定性を強化
1週間 / 1ヶ月間のブーストでトラフィックの急増に対応
データベースの性能向上＆同時接続数の拡大
一番人気
78％オフ
Business
高度な機能が備わったプラン
2,099
469/月
プランを選択
48ヶ月の通常価格100,752円のところ、22,512円でご提供中。更新時の価格は1,899円/月になります。
5個のWebアプリ
50件のWebサイト
2コアのCPU
RAM容量：3GB
世界最速のNVMeストレージ：50GB
サイトごとに5個のメールボックス（1年間無料）

Businessプランの特典：

コネクタ付属
無料
Node.js、PHP/HTML、WordPress、AI Builderでビルド
ドメインが1年間無料
マネージドSSL証明書
無料
自社運用型グローバルCDN
無料
GitHub連携と自動デプロイ
IDEベースのデプロイ
NEW
日次 / オンデマンドのバックアップ
Webアプリケーションファイアウォール
AIボットのトラフィック管理
データ転送量無制限
マネージドMySQLデータベース
71％オフ
Cloud Startup
クラウドサーバーでWebサイトの性能が20倍向上
4,379
1,249/月
プランを選択
48ヶ月の通常価格210,192円のところ、59,952円でご提供中。更新時の価格は4,069円/月になります。
10個のWebアプリ
NEW
Unlimited件のWebサイト
4コアのCPU
RAM容量：4GB
世界最速のNVMeストレージ：100GB
サイトごとにUnlimited個のメールボックス（1年間無料）

Businessプランに含まれる全機能＋

年中無休の優先的なサポート
専用のIPアドレスでより自由に管理・安定性を強化
1週間 / 1ヶ月間のブーストでトラフィックの急増に対応
データベースの性能向上＆同時接続数の拡大
すべての機能を表示

表示されている価格は、適用される税金を除いた月額料金となります。注文時にお支払いいただくプランの合計料金は、月額料金にプランの月数をかけた金額に、適用される税金が加算されたものとなります。

Cursor AIで開発したものを、より速く出荷しよう

Cursor AIで開発したアプリを、ワークフローを変更することなく、ローカルファイルから本番のNode.js環境に移行できます。コードをプッシュするだけで、Hostingerがセットアップを処理するため、プロジェクトは最小限の手間と少ないデプロイ手順で実行準備が整います。 本番環境に移行後は、Node.jsワークロード向けに構築されたマネージドインフラストラクチャ上でアプリが稼働し、稼働時間とスケーリングはHostingerが管理します。これにより、プロトタイプから本番環境への移行が簡素化され、エディタでのコード開発に集中できます。
カーソルホスティング

コードをプッシュするだけ！

1. プロジェクトを接続

1. プロジェクトを接続

GitHub連携・ZIPアップロード・AIコードアシスタントでデプロイする方法から選べます。フレームワークが自動的に検出され、ビルドコマンドが処理されると、リリースできる状態になります。

2. すぐにデプロイ

2. すぐにデプロイ

Webアプリをわずか数秒で公開。サーバー、セキュリティ、スケーリングまですべてお任せください。

3. 管理と拡張

3. 管理と拡張

コントロール自由自在、自信を持って拡張できます。パフォーマンスを監視し、ドメインをマッピング。さらに、再デプロイを自動化できます。

プランを比較

お客様におすすめのサーバーロケーションはこちら

確認中...

ローカル展開、グローバルリーチ

ターゲットオーディエンスに最も近いサーバーやCDNのロケーションを選択して、読み込み速度を向上させましょう。当社のデーターセンターとCDNは北米・ヨーロッパ・アジア・南米・オーストラリアといった世界各地に設置されています。
早速始める
ローカル展開、グローバルリーチ

カーソルホスティングに関するよくある質問

Cursorのホスティングサービスに関するよくある質問への回答をご覧ください。
これは、Cursor AIで作成したNode.jsアプリを、ユーザーがアクセスできるライブサーバーにデプロイすることを意味します。Cursor AIはコード作成を支援してくれますが、アプリを本番環境で稼働させ続けるのはホスティングなので、これは重要なポイントです。
VPSでは、OS、Node.jsランタイム、プロセス管理、アップデート、セキュリティなどを自分で管理する必要があります。HostingerのNode.jsホスティングなら、サーバー関連の作業はすべてHostingerが行うので、Cursor AIで構築したアプリの開発に集中できます。
はい。GitHubアカウントを接続し、プライベートリポジトリへのアクセス権を付与して、目的のブランチからデプロイしてください。このプロセス全体を通して、リポジトリを非公開のままにしておくことができます。
ご利用のプランには一定量のリソースが含まれており、アプリの規模がそれを超える場合は、アップグレードが必要になります。トラフィックの急増による予期せぬ超過料金は発生しませんが、継続的な使用量の増加は、より大きなプランへのアップグレードを必要とする場合があります。
プロジェクトをGitHubにプッシュするか、コードをアップロードしてから、Hostingerに接続し、Node.jsアプリをデプロイしてください。別のホストから移行する場合は、同じアプリ設定、環境変数、ビルドコマンドを新しいデプロイ先に設定してください。

プライバシーへの配慮

このWebサイトでは、サイトが正常に動作するために必要なCookieや、ユーザーのインタラクションに関するデータを収集するCookie、マーケティング目的のCookieを使用しています。承認することで、Cookieポリシーに記載されている広告および分析目的のCookieの使用に同意したことになります。