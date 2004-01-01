Webflowホスティング
Webflowで構築されたアプリを迅速にデプロイ
ドメイン登録1年間無料
ビジネスメール1年間無料
マネージドSSL実質永久無料
最安プランなら469円/月
30日間の返金保証付き
シンプルな料金体系のWebflowホスティング
Webflowで構築したサイトを、信頼性の高いインフラストラクチャ上でホスティングすることで、安心して展開・拡張できます。すべてのプランには30日間の返金保証が付いています。
一番人気
78％オフ
Business
高度な機能が備わったプラン
469円/月
2,099円
48ヶ月の通常価格100,752円のところ、22,512円でご提供中。更新時の価格は1,899円/月になります。
5個のWebアプリ
50件のWebサイト
2コアのCPU
RAM容量：3GB
世界最速のNVMeストレージ：50GB
サイトごとに5個のメールボックス（1年間無料）
Businessプランの特典：
コネクタ付属
無料
Node.js、PHP/HTML、WordPress、AI Builderでビルド
ドメインが1年間無料
マネージドSSL証明書
無料
自社運用型グローバルCDN
無料
GitHub連携と自動デプロイ
IDEベースのデプロイ
NEW
日次 / オンデマンドのバックアップ
Webアプリケーションファイアウォール
AIボットのトラフィック管理
データ転送量無制限
マネージドMySQLデータベース
71％オフ
Cloud Startup
クラウドサーバーでWebサイトの性能が20倍向上
1,249円/月
4,379円
48ヶ月の通常価格210,192円のところ、59,952円でご提供中。更新時の価格は4,069円/月になります。
10個のWebアプリ
NEW
Unlimited件のWebサイト
4コアのCPU
RAM容量：4GB
世界最速のNVMeストレージ：100GB
サイトごとにUnlimited個のメールボックス（1年間無料）
Businessプランに含まれる全機能＋
年中無休の優先的なサポート
専用のIPアドレスでより自由に管理・安定性を強化
1週間 / 1ヶ月間のブーストでトラフィックの急増に対応
データベースの性能向上＆同時接続数の拡大
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Webflowのデザインから実際のサイトまで
Webflowで構築したプロジェクトを、追加の設定なしでプロトタイプから本番環境へ移行できます。HostingerのNode.jsホスティングは、アプリケーションをシンプルに実行できる環境を提供するため、カスタムバックエンドロジック、API、動的機能などをフロントエンドとシームレスに連携させることができます。 本番稼働後は、トラフィックの増加にも安定して対応できるよう設計されたマネージドインフラストラクチャ上で、システム全体が稼働します。つまり、サーバー管理に費やす時間を減らし、ユーザーエクスペリエンスの向上に集中できるということです。
コードをプッシュするだけ！
1. プロジェクトを接続
GitHub連携・ZIPアップロード・AIコードアシスタントでデプロイする方法から選べます。フレームワークが自動的に検出され、ビルドコマンドが処理されると、リリースできる状態になります。
2. すぐにデプロイ
Webアプリをわずか数秒で公開。サーバー、セキュリティ、スケーリングまですべてお任せください。
3. 管理と拡張
コントロール自由自在、自信を持って拡張できます。パフォーマンスを監視し、ドメインをマッピング。さらに、再デプロイを自動化できます。
Webflowホスティングに関するよくある質問
Webflowのホスティングサービスに関するよくある質問への回答をご覧ください。
Webflowで構築されたサイト向けのWebflowホスティングとは何ですか？
これは、Webflowで構築したサイトを本番サーバーにデプロイし、ユーザーがドメイン経由でアクセスできるようにすることを意味します。重要なのは、サーバーサイドのコードとライブトラフィックを処理するために、アプリには設計時のホスティングだけでなく、管理されたNode.jsランタイムが必要となるからです。
Webflowのホスティングは、通常のVPSホスティングとどのように違うのですか？
VPSではLinuxサーバーがそのまま提供されるため、Node.js、リバースプロキシ、プロセスマネージャー、アップデートのインストールと管理はご自身で行う必要があります。HostingerのNode.jsホスティングでは、これらのランタイムとインフラストラクチャは自動的に処理されるため、サーバー管理ではなくサイトのデプロイに集中できます。
プライベートなGitHubリポジトリからWebflowアプリをデプロイすることはできますか？
はい。GitHubアカウントを接続し、プライベートリポジトリを承認して、デプロイしたいブランチを選択してください。その後、そのブランチへのプッシュによって新しいデプロイがトリガーされます。
私のWebflowサイトへのアクセス数が、契約プランで許可されている数を超えた場合はどうなりますか？
トラフィックやリソースの使用量がプランの上限を超えると、アプリの動作が遅くなったり、一時的に制限されたりすることがあります。プランをアップグレードするまで、この制限は適用されません。Hostingerでは、この製品においてトラフィック超過による追加料金は発生しません。容量が必要になった場合は、より大きなプランに移行することで対応します。
Webflowプロジェクトを別のホストまたはローカル開発環境から移行するにはどうすればよいですか？
Gitからアプリコードをデプロイするか、ローカル環境からアップロードし、ドメインを新しいHostingerインスタンスにポイントしてください。プロジェクトが既にローカルで実行されている場合は、トラフィックを切り替える前に、Node.jsのバージョンと環境変数が一致していることを確認してください。