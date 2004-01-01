「Web-Check」の1クリックインストールによるデプロイ
OSINTツールは、DNS、SSL、ポート、セキュリティヘッダー、技術スタックを一度の検索で網羅的に分析できるウェブサイト分析ツールです。
Web-Check向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Web-Checkの活用例
Web-Checkは、オープンソースのOSINTおよびウェブサイト分析ツールで、50以上のモジュールからの情報を集約し、単一のドメインレポートとして提供します。任意のURLを入力するだけで、DNSレコード、SSL証明書の詳細、開放ポート、HTTPセキュリティヘッダー、テクノロジーフィンガープリント、WHOISデータ、メールセキュリティ設定を即座に確認できます。
VPSでWeb-Checkをセルフホストすることで、セキュリティチームや開発者は、公開インスタンスによって課されるレート制限や使用上限のないプライベートな分析ツールを利用できます。これは、デプロイ前のセキュリティレビュー、競合調査、ペネトレーションテストの偵察、および自身のインフラが正しく構成されていることの確認に役立ちます。
Web-Checkの主な機能
50以上の分析モジュール
単一のドメインルックアップは、DNS、SSL、ポート、ヘッダー、Cookie、リダイレクトなど、50以上の項目について同時にチェックを実行します。
セキュリティヘッダー監査
HTTPセキュリティヘッダーの有無を確認し、それらが脆弱性となる前に強化のギャップを特定します。
テクノロジーフィンガープリンティング
ウェブサイトが使用しているウェブサーバー、CMS、フレームワーク、分析ツール、CDNを、その応答シグネチャから特定します。
メールセキュリティチェック
あらゆるドメインのメールスプーフィングへの脆弱性を評価するため、SPF、DKIM、DMARC、およびMXレコードの設定を確認します。
SSL証明書の詳細
証明書の発行者、有効期限、SANs、およびチェーンの有効性を表示し、HTTPSが適切に設定され、期限切れでないことを確認します。
HostingerでWeb-Checkを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。