Web-Checkは、オープンソースのOSINTおよびウェブサイト分析ツールで、50以上のモジュールからの情報を集約し、単一のドメインレポートとして提供します。任意のURLを入力するだけで、DNSレコード、SSL証明書の詳細、開放ポート、HTTPセキュリティヘッダー、テクノロジーフィンガープリント、WHOISデータ、メールセキュリティ設定を即座に確認できます。

VPSでWeb-Checkをセルフホストすることで、セキュリティチームや開発者は、公開インスタンスによって課されるレート制限や使用上限のないプライベートな分析ツールを利用できます。これは、デプロイ前のセキュリティレビュー、競合調査、ペネトレーションテストの偵察、および自身のインフラが正しく構成されていることの確認に役立ちます。