Big-AGIの1クリックデプロイ
20以上のプロバイダーを横断する500以上のモデルに対応し、並行モデル比較機能を内蔵したプロフェッショナルなマルチモデルAIワークスペースです。
Big-AGI向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Big-AGIの活用例
Big-AGIは、AIインタラクションを厳密に制御する必要があるプロフェッショナル向けに構築されたオープンソースのAIワークスペースです。OpenAI、Anthropic、Google Gemini、Groq、Mistral、その他15以上のプロバイダーのAPIキーを接続することで、単一のインターフェースから500以上のモデルにアクセスできます。仲介手数料やプラットフォームのサブスクリプション料金は一切かからず、プロバイダーに直接支払う料金のみです。
その特徴的なBeam機能は、同じプロンプトを複数のモデルで同時に実行し、最適な回答をインテリジェントに統合することで、重要なタスクにおけるハルシネーションを大幅に削減します。独自のVPSでセルフホストすることで、すべての会話とAPIキーは完全にプライベートに保たれ、オプションのHTTP Basic Authでチームアクセスを保護できます。
Big-AGIの主な機能
ビーム マルチモデル
任意のプロンプトを複数のAIモデルで並行して実行し、最適な応答を統合することで、複雑なタスクやリスクの高いタスクにおけるハルシネーションを削減します。
500+ モデル
OpenAI、Anthropic、Gemini、Groq、Mistral、OpenRouter、その他15以上のプロバイダーを、ご自身のAPIキーを使用して1つのインターフェースを通じて接続します。
「ローカルファーストプライバシー」
会話と設定はサーバーではなくブラウザに保存されます。お客様のデータがお客様自身のインフラストラクチャから離れることはありません。
ウェブ検索＆引用
どのチャット内でもウェブを検索し、ソースの引用元付きで回答を受け取ることができます。これはGoogleカスタム検索またはその他の設定されたプロバイダーによって提供されます。
「アクセスコントロール」
HTTPベーシック認証でセルフホスト型インスタンスを保護し、許可されたユーザーのみがAPIキーと会話履歴にアクセスできるようにします。
HostingerでBig-AGIを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。