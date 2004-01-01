Big-AGIは、AIインタラクションを厳密に制御する必要があるプロフェッショナル向けに構築されたオープンソースのAIワークスペースです。OpenAI、Anthropic、Google Gemini、Groq、Mistral、その他15以上のプロバイダーのAPIキーを接続することで、単一のインターフェースから500以上のモデルにアクセスできます。仲介手数料やプラットフォームのサブスクリプション料金は一切かからず、プロバイダーに直接支払う料金のみです。

その特徴的なBeam機能は、同じプロンプトを複数のモデルで同時に実行し、最適な回答をインテリジェントに統合することで、重要なタスクにおけるハルシネーションを大幅に削減します。独自のVPSでセルフホストすることで、すべての会話とAPIキーは完全にプライベートに保たれ、オプションのHTTP Basic Authでチームアクセスを保護できます。