OpenRemoteは、あらゆるデバイスからデータを取り込み、現実世界の資産をモデル化し、ルールで動作を自動化し、カスタムフロントエンドを提供できる100％オープンソースのIoTプラットフォームです。これらすべてを単一のセルフホスト型スタックから実現します。MQTT、HTTP/REST、KNX、Velbus、Modbus、Zigbeeなどのプロトコルをすぐにサポートしており、カスタム統合用のマネージャーAPIも備えています。

VPSでOpenRemoteをセルフホストすることで、テレメトリー、自動化ロジック、エンドユーザーデータを、お客様が管理するインフラストラクチャ上に保持でき、デバイスごとの料金やベンダーロックインもありません。このテンプレートには、マネージャー、Keycloakアイデンティティ、PostgreSQL、および自動Let's Encrypt証明書を備えたHAProxyエッジがバンドルされているため、スタックは起動後すぐにHTTPSおよびMQTT/TLS経由でデバイスを受信する準備が整います。