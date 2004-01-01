1クリックインストールによるOpenRemoteのデプロイ
資産管理、ビルディングオートメーション、エネルギー監視、コネクテッドデバイスのオーケストレーション向けのオープンソースIoTプラットフォーム。
OpenRemote向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
OpenRemoteの活用例
OpenRemoteは、あらゆるデバイスからデータを取り込み、現実世界の資産をモデル化し、ルールで動作を自動化し、カスタムフロントエンドを提供できる100％オープンソースのIoTプラットフォームです。これらすべてを単一のセルフホスト型スタックから実現します。MQTT、HTTP/REST、KNX、Velbus、Modbus、Zigbeeなどのプロトコルをすぐにサポートしており、カスタム統合用のマネージャーAPIも備えています。
VPSでOpenRemoteをセルフホストすることで、テレメトリー、自動化ロジック、エンドユーザーデータを、お客様が管理するインフラストラクチャ上に保持でき、デバイスごとの料金やベンダーロックインもありません。このテンプレートには、マネージャー、Keycloakアイデンティティ、PostgreSQL、および自動Let's Encrypt証明書を備えたHAProxyエッジがバンドルされているため、スタックは起動後すぐにHTTPSおよびMQTT/TLS経由でデバイスを受信する準備が整います。
OpenRemoteの主な機能
マルチプロトコルエージェント
各統合のプロトコルコードを記述することなく、MQTT、HTTP、KNX、Velbus、Modbus、Zigbeeなどを介してデバイスを接続します。
資産と属性モデル
建物、車両、エネルギーメーターといった現実世界のものを、属性、メタデータ、および履歴データポイントを持つ型付きアセットとしてモデル化します。
When-thenルールとフロールール
視覚的なwhen-thenエディター、フローベースのルール、または高度なシナリオ向けにJavaScriptやGroovyを使用して、動作を自動化できます。
マルチテナントレルム
顧客またはサイトを、レルムごとのユーザー、アセット、ダッシュボードを持つ個別のKeycloakベースのレルムに分離します。
「インサイトダッシュボード」
別の分析ツールにエクスポートすることなく、ライブおよび履歴属性データに基づいてカスタムダッシュボードを構築します。
MQTTおよびHTTP API
ポート8883で組み込みのMQTTブローカー、およびRESTとWebSocket APIを公開し、外部システムがアセットの状態を読み書きできるようにします。
HostingerでOpenRemoteを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。