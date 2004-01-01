Activepiecesは、無料のオープンソース自動化プラットフォームで、視覚的なドラッグ＆ドロップビルダーを通じてアプリを接続し、反復的なタスクを自動化できます。コードは不要です。生産性向上ツール、コミュニケーションプラットフォーム、データベース、AIサービスを網羅する200以上の統合機能を備えており、ZapierやMakeのセルフホスト型代替として機能します。

Activepiecesの際立った特徴は、ネイティブなAIファースト設計です。LLMを使用して推論し、行動するインテリジェントエージェントを構築したり、MCP互換ツールに接続したり、ノーコードでは不十分な場合にカスタムJavaScriptまたはPythonステップを実行したりできます。すべてが独自のインフラストラクチャで実行されるため、APIキー、顧客データ、ビジネスロジックがサーバーから離れることはありません。また、実行する自動化の数に関係なく、タスクごとの使用料は発生しません。