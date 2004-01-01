Activepiecesの1クリックインストールでのデプロイ
200以上の連携とAIエージェント機能を内蔵したオープンソースのノーコード自動化プラットフォームです。
Activepieces向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Activepiecesの活用例
Activepiecesは、無料のオープンソース自動化プラットフォームで、視覚的なドラッグ＆ドロップビルダーを通じてアプリを接続し、反復的なタスクを自動化できます。コードは不要です。生産性向上ツール、コミュニケーションプラットフォーム、データベース、AIサービスを網羅する200以上の統合機能を備えており、ZapierやMakeのセルフホスト型代替として機能します。
Activepiecesの際立った特徴は、ネイティブなAIファースト設計です。LLMを使用して推論し、行動するインテリジェントエージェントを構築したり、MCP互換ツールに接続したり、ノーコードでは不十分な場合にカスタムJavaScriptまたはPythonステップを実行したりできます。すべてが独自のインフラストラクチャで実行されるため、APIキー、顧客データ、ビジネスロジックがサーバーから離れることはありません。また、実行する自動化の数に関係なく、タスクごとの使用料は発生しません。
Activepiecesの主な機能
ビジュアルワークフロービルダー
ドラッグ＆ドロップインターフェースにより、誰でもコードを書くことなく複数ステップの自動化を構築でき、アイデアからワークフローの実行までの時間を数分に短縮します。
200以上の連携
Google Workspace、Slack、Discord、OpenAI、HubSpot、Notion、その他数百ものサービスと標準で連携でき、ほとんどのチームがすでに利用しているツールを網羅しています。
「AIエージェントサポート」
大規模言語モデルを活用して推論、検索、アクション実行を行うエージェントを構築することで、ルールベースの自動化を超え、判断を要するタスクを処理できるようになります。
カスタムコード ステップ
ノーコードの範囲を超えるロジックのために、どのフローからでもJavaScriptまたはPythonにドロップインでき、ビジュアルビルダーを放棄することなく開発者に完全な柔軟性を提供します。
従量課金なし
セルフホスティングは、追加費用なしで無制限のワークフロー実行を意味し、クラウドプラットフォームでは高価になるような大量の自動化パイプラインにとっても、Activepiecesを経済的にします。
HostingerでActivepiecesを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。