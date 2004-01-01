Activepiecesが最大70％オフ

Activepiecesの1クリックインストールでのデプロイ

200以上の連携とAIエージェント機能を内蔵したオープンソースのノーコード自動化プラットフォームです。

アプリケーションを即座にローンチ可能
週に1度の自動バックアップ
AI管理型VPS
1,019 /月
プランを選択
30日間の返金保証付き
Activepiecesの1クリックインストールでのデプロイ

Activepieces向けVPSプランの料金表

67％オフ
KVM 1
3,049
1,019 /月
プランを選択
24ヶ月の通常価格円73,176のところ、円24,456でご提供中。更新時の価格は円1,879/月になります。
1 vCPUコア
RAM容量：4GB
NVMeディスク容量：50GB
データ転送量：4TB
一番人気
63％オフ
KVM 2
3,839
1,409 /月
プランを選択
24ヶ月の通常価格円92,136のところ、円33,816でご提供中。更新時の価格は円2,349/月になります。
2 vCPUコア
RAM容量：8GB
NVMeディスク容量：100GB
データ転送量：8TB
70％オフ
KVM 4
6,729
2,039 /月
プランを選択
24ヶ月の通常価格円161,496のところ、円48,936でご提供中。更新時の価格は円4,539/月になります。
4 vCPUコア
RAM容量：16GB
NVMeディスク容量：200GB
データ転送量：16TB
65％オフ
KVM 8
11,579
4,069 /月
プランを選択
24ヶ月の通常価格円277,896のところ、円97,656でご提供中。更新時の価格は円7,829/月になります。
8 vCPUコア
RAM容量：32GB
NVMeディスク容量：400GB
データ転送量：32TB
67％オフ
KVM 1
3,049
1,019 /月
プランを選択
24ヶ月の通常価格円73,176のところ、円24,456でご提供中。更新時の価格は円1,879/月になります。
1 vCPUコア
RAM容量：4GB
NVMeディスク容量：50GB
データ転送量：4TB
一番人気
63％オフ
KVM 2
3,839
1,409 /月
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24ヶ月の通常価格円92,136のところ、円33,816でご提供中。更新時の価格は円2,349/月になります。
2 vCPUコア
RAM容量：8GB
NVMeディスク容量：100GB
データ転送量：8TB
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KVM 4
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8 vCPUコア
RAM容量：32GB
NVMeディスク容量：400GB
データ転送量：32TB

どのプランでも充実の機能を完備

Dockerマネージャー
コンテナログへのクイックアクセス
ワンクリックアップデート
AMD EPYCプロセッサ
NVMe SSDストレージ
1Gbpsのネットワーク速度
パブリックAPI
世界中のデータセンター
ドメインが1年間無料
Dockerマネージャー
コンテナログへのクイックアクセス
ワンクリックアップデート
AMD EPYCプロセッサ
NVMe SSDストレージ
1Gbpsのネットワーク速度
パブリックAPI
世界中のデータセンター
ドメインが1年間無料

すべてのプランが前払いで決済されます。月額料金は合計金額を購入するプランの月数で割った金額となります。

Activepiecesの活用例

Activepiecesは、無料のオープンソース自動化プラットフォームで、視覚的なドラッグ＆ドロップビルダーを通じてアプリを接続し、反復的なタスクを自動化できます。コードは不要です。生産性向上ツール、コミュニケーションプラットフォーム、データベース、AIサービスを網羅する200以上の統合機能を備えており、ZapierやMakeのセルフホスト型代替として機能します。

Activepiecesの際立った特徴は、ネイティブなAIファースト設計です。LLMを使用して推論し、行動するインテリジェントエージェントを構築したり、MCP互換ツールに接続したり、ノーコードでは不十分な場合にカスタムJavaScriptまたはPythonステップを実行したりできます。すべてが独自のインフラストラクチャで実行されるため、APIキー、顧客データ、ビジネスロジックがサーバーから離れることはありません。また、実行する自動化の数に関係なく、タスクごとの使用料は発生しません。

早速申し込む
{name}の活用例

Activepiecesの主な機能

ビジュアルワークフロービルダー

ドラッグ＆ドロップインターフェースにより、誰でもコードを書くことなく複数ステップの自動化を構築でき、アイデアからワークフローの実行までの時間を数分に短縮します。

200以上の連携

Google Workspace、Slack、Discord、OpenAI、HubSpot、Notion、その他数百ものサービスと標準で連携でき、ほとんどのチームがすでに利用しているツールを網羅しています。

「AIエージェントサポート」

大規模言語モデルを活用して推論、検索、アクション実行を行うエージェントを構築することで、ルールベースの自動化を超え、判断を要するタスクを処理できるようになります。

カスタムコード ステップ

ノーコードの範囲を超えるロジックのために、どのフローからでもJavaScriptまたはPythonにドロップインでき、ビジュアルビルダーを放棄することなく開発者に完全な柔軟性を提供します。

従量課金なし

セルフホスティングは、追加費用なしで無制限のワークフロー実行を意味し、クラウドプラットフォームでは高価になるような大量の自動化パイプラインにとっても、Activepiecesを経済的にします。

HostingerでActivepiecesを実行するメリットとは？

ワンクリックで公開

事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。

ワンクリックで公開

信頼できるセキュリティ対策

内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。

信頼できるセキュリティ対策

組み込み型Dockerマネージャー

複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。

組み込み型Dockerマネージャー

ワンクリックで公開

事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。

ワンクリックで公開

信頼できるセキュリティ対策

内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。

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組み込み型Dockerマネージャー

複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。

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ターゲットオーディエンスに最も近いサーバーロケーションを選択して、読み込み速度を向上させましょう。当社のデーターセンターは北米・ヨーロッパ・アジア・南米といった世界各地に設置されています。
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お客様の声

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀

Noel
Noel

やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。

Omkar
Omkar

セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。

Sylvain
Sylvain

Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。

Herriman
Herriman

Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。

Martin K
Martin K

この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。

30日間返金保証

30日間返金保証付きなので、安心してお試しいただけます。詳細は、返金ポリシーをご覧ください。

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対応アプリが種類豊富

n8n

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視覚的なノードベースのインターフェースを備えたワークフロー自動化プラットフォーム

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Postiz

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AIコンテンツ作成に対応したSNS投稿予約プラットフォーム（オープンソース）

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