Postizのワンクリックデプロイ
単一のダッシュボードから15以上のネットワークに対応し、AIコンテンツ作成も可能なオープンソースのSNS投稿予約プラットフォーム。
Postiz向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Postizの活用例
Postizは、高価なソーシャルメディアSaaSツールのオープンソース代替品です。X（Twitter）、LinkedIn、Facebook、Instagram、TikTok、Reddit、YouTube、Bluesky、Mastodon、Discordなど、さまざまなプラットフォームでのプレゼンスを、一つの統合されたインターフェースからスケジュール、管理、分析できます。OpenAIとの組み込みAI連携により、投稿の提案や自動補完が生成され、Canvaのようなエディターがビジュアルコンテンツを処理します。
VPSでPostizをセルフホストすることで、コンテンツ戦略と分析データをプライベートに保ち、シートごとのサブスクリプション料金をなくし、N8N、Make.com、Zapierを介したカスタム統合により、チームに無制限のスケジュール容量を提供します。
Postizの主な機能
マルチプラットフォーム予約機能
共有コンテンツカレンダーから、ドラッグ＆ドロップでの再スケジュールやCSVの一括インポート機能を使って、15以上のソーシャルネットワークに同時に投稿をスケジュール設定し、公開できます。
AIコンテンツ生成
OpenAI連携により、投稿コンテンツの提案、下書きの完成、各プラットフォームのオーディエンスに合わせたメッセージの調整が可能になり、手作業での執筆にかかる時間を大幅に節約できます。
組み込みビジュアルエディター
Canvaのようなエディターを使用すると、別のデザインツールに切り替えることなく、Postiz内で直接画像やブランドグラフィックをデザインできます。
チーム連携
ロールベースのアクセス制御と承認ワークフローにより、複数の貢献者がブランドの一貫性と監視を維持しながらソーシャルアカウントを管理できます。
自動化統合機能
N8N、Make.com、Zapier向けのネイティブコネクタを使用すると、外部イベントから投稿をトリガーし、エンドツーエンドのコンテンツ自動化パイプラインを構築できます。
HostingerでPostizを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。