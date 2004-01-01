Postizは、高価なソーシャルメディアSaaSツールのオープンソース代替品です。X（Twitter）、LinkedIn、Facebook、Instagram、TikTok、Reddit、YouTube、Bluesky、Mastodon、Discordなど、さまざまなプラットフォームでのプレゼンスを、一つの統合されたインターフェースからスケジュール、管理、分析できます。OpenAIとの組み込みAI連携により、投稿の提案や自動補完が生成され、Canvaのようなエディターがビジュアルコンテンツを処理します。

VPSでPostizをセルフホストすることで、コンテンツ戦略と分析データをプライベートに保ち、シートごとのサブスクリプション料金をなくし、N8N、Make.com、Zapierを介したカスタム統合により、チームに無制限のスケジュール容量を提供します。