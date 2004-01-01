ワンクリックインストールでのn8nデプロイ
アプリ、API、サービスを接続するための視覚的なノードベースのエディターを備えたオープンソースのワークフロー自動化プラットフォーム。
n8n向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
n8nの活用例
n8nは、視覚的なノードベースのインターフェースを通じて、アプリケーション、サービス、APIを接続するワークフロー自動化プラットフォームです。個人やチームが反復的なタスクを自動化し、ツール間でデータを同期し、カスタム統合パイプラインを構築することを可能にします。しかも、データをサードパーティのクラウドにロックすることなく、これらすべてを実現できます。数百の組み込みノード、カスタムJavaScriptロジックのサポート、およびウェブフックとスケジュールを介したイベント駆動型実行により、n8nはシンプルな通知から複雑な多段階のビジネスプロセスまで、あらゆるものを処理します。
VPSでn8nをセルフホストすることは、ワークフローロジック、APIクレデンシャル、および実行データがインフラストラクチャから離れることがないことを意味します。タスクごとの料金なしで無制限のワークフロー実行が可能になり、必要に応じて自動化を拡張、バックアップ、バージョン管理するための完全な制御が得られます。
n8nの主な機能
ビジュアルワークフロービルダー
ドラッグ＆ドロップのノードエディターを使用すると、多段階の自動化を視覚的に設計でき、リアルタイムの実行プレビューで各ステップをデバッグできます。
数百の統合
組み込みノードは、SlackやGitHubからPostgreSQL、HTTPリクエストまで、人気のアプリ、データベース、APIを網羅しており、カスタムコードなしで利用可能です。
カスタムJavaScriptロジック
ワークフローノードにJavaScriptを直接記述し、データを変換したり、ビジネスロジックを適用したり、組み込みの統合機能でカバーされていない外部APIを呼び出したりできます。
ウェブフックと予約
ウェブフック、cronスケジュール、または接続されたサービスからのイベントに応答して、ポーリングなしでワークフローを即座にトリガーします。
セルフホスト型データ所有権
すべてのワークフローディフィニション、API認証情報、および実行ログは、実行ごとの料金や使用制限なしで、あなたのVPSに保存されます。
Hostingerでn8nを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
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内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。