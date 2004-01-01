n8nは、視覚的なノードベースのインターフェースを通じて、アプリケーション、サービス、APIを接続するワークフロー自動化プラットフォームです。個人やチームが反復的なタスクを自動化し、ツール間でデータを同期し、カスタム統合パイプラインを構築することを可能にします。しかも、データをサードパーティのクラウドにロックすることなく、これらすべてを実現できます。数百の組み込みノード、カスタムJavaScriptロジックのサポート、およびウェブフックとスケジュールを介したイベント駆動型実行により、n8nはシンプルな通知から複雑な多段階のビジネスプロセスまで、あらゆるものを処理します。

VPSでn8nをセルフホストすることは、ワークフローロジック、APIクレデンシャル、および実行データがインフラストラクチャから離れることがないことを意味します。タスクごとの料金なしで無制限のワークフロー実行が可能になり、必要に応じて自動化を拡張、バックアップ、バージョン管理するための完全な制御が得られます。