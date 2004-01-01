TiddlyWikiは、tiddlerと呼ばれる個々の単位（ノート、タスク、画像、コードスニペット、その他のあらゆる情報）としてすべてを保存する、ユニークなオープンソースのWikiです。階層型のノート作成ツールとは異なり、tiddlerは自由にリンク、タグ付け、トランスクルードできるため、コンテンツをフォルダやカテゴリに強制的に分類することなく、知識ベースを自然に成長させることができます。

VPSでTiddlyWikiをセルフホストすることで、ノートと個人の知識ベースを完全にプライベートに保ち、どのブラウザからでもアクセスできるようになります。このデプロイメントは、TiddlyWikiをサーバーモードで実行し、マルチデバイス同期と、名前付きボリュームによってバックアップされた永続ストレージを提供します。そのため、コンテナの再起動間でtiddlerが失われることはありません。