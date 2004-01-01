1クリックインストールでのTiddlyWikiデプロイ
情報をあなたらしくキャプチャ、整理、共有できる、オープンソースの非線形パーソナルノートです。
TiddlyWiki向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
TiddlyWikiの活用例
TiddlyWikiは、tiddlerと呼ばれる個々の単位（ノート、タスク、画像、コードスニペット、その他のあらゆる情報）としてすべてを保存する、ユニークなオープンソースのWikiです。階層型のノート作成ツールとは異なり、tiddlerは自由にリンク、タグ付け、トランスクルードできるため、コンテンツをフォルダやカテゴリに強制的に分類することなく、知識ベースを自然に成長させることができます。
VPSでTiddlyWikiをセルフホストすることで、ノートと個人の知識ベースを完全にプライベートに保ち、どのブラウザからでもアクセスできるようになります。このデプロイメントは、TiddlyWikiをサーバーモードで実行し、マルチデバイス同期と、名前付きボリュームによってバックアップされた永続ストレージを提供します。そのため、コンテナの再起動間でtiddlerが失われることはありません。
TiddlyWikiの主な機能
非線形ノート構造
Tiddlersは互いに自由にリンクし、埋め込むことができるため、厳格なフォルダーや階層に縛られることなくナレッジグラフを構築できます。
タグ付けとフィルタリング
どのtiddlerにもタグを付け、強力なフィルター言語を使用することで、コンテンツを追加するたびに自動的に更新される動的なリスト、テーブル、ビューを作成できます。
ウィキテキストとマクロ
TiddlyWikiのマークアップ言語は、トランスclusion、マクロ、カスタムウィジェットをサポートしており、Wiki全体でテンプレートや再利用可能なコンポーネントを構築できます。
「常駐サーバーモード」
Node.jsで動作するこのデプロイメントは、すべての変更を即座にディスクに保存します。そのため、メモは永続的であり、ブラウザを備えたあらゆるデバイスからアクセス可能です。
プラグインエコシステム
TiddlyWikiを、Markdownレンダリング、コードのシンタックスハイライト、カンバンボード、図、その他多くの機能をプラグインライブラリから提供されるプラグインで拡張できます。
HostingerでTiddlyWikiを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。