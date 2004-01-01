AFFiNEは、ドキュメント、ビジュアルコラボレーション、データ整理の間の障壁を取り除くオープンソースの「KnowledgeOS」です。ユーザーは、構造化されたドキュメントの作成、無限のホワイトボードでのスケッチ、整理されたデータベースの管理を、タスクごとに別々のツールに切り替えることなく、すべて同じワークスペース内で行うことができます。

ローカルファーストでプライバシーを重視したアーキテクチャで構築されており、AFFiNEはユーザーが管理するインフラストラクチャ上で知識を保持します。AIアシスタンスが全体に統合されており、あらゆるコンテンツタイプでの執筆、描画、計画を支援します。このデプロイメントには、高度な検索のためのpgvector拡張機能を備えたPostgreSQL、リアルタイム機能のためのRedis、信頼性の高いアップデートのための自動データベース移行が含まれています。