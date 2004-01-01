1クリックインストールによるAFFiNEのデプロイ
AIアシスタント機能を搭載し、ドキュメント、ホワイトボード、データベースを組み合わせたオールインワンのオープンソースワークスペースです。
AFFiNE向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
AFFiNEの活用例
AFFiNEは、ドキュメント、ビジュアルコラボレーション、データ整理の間の障壁を取り除くオープンソースの「KnowledgeOS」です。ユーザーは、構造化されたドキュメントの作成、無限のホワイトボードでのスケッチ、整理されたデータベースの管理を、タスクごとに別々のツールに切り替えることなく、すべて同じワークスペース内で行うことができます。
ローカルファーストでプライバシーを重視したアーキテクチャで構築されており、AFFiNEはユーザーが管理するインフラストラクチャ上で知識を保持します。AIアシスタンスが全体に統合されており、あらゆるコンテンツタイプでの執筆、描画、計画を支援します。このデプロイメントには、高度な検索のためのpgvector拡張機能を備えたPostgreSQL、リアルタイム機能のためのRedis、信頼性の高いアップデートのための自動データベース移行が含まれています。
AFFiNEの主な機能
統合ワークスペース
ドキュメント、ホワイトボード、データベースを1つのプラットフォームに統合することで、別々のアプリ間でコンテキストを切り替えることなく、ドキュメント作成、スケッチ、データ整理の間を行き来できます。
無限キャンバスホワイトボード
描画、図形作成、付箋の各ツールを備えた自由形式のホワイトボードは、構造化されたドキュメントと並行して、チームがブレインストーミングやデザイン作業を視覚的に行えるスペースを提供します。
AI搭載のアシスタンス
AIはあらゆるコンテンツタイプに統合されており、執筆、要約、コンテンツ生成を支援することで、高品質なナレッジ成果物の作成にかかる負担を軽減します。
構造化データベース
フィルタリング機能とクエリ機能を備えたカスタマイズ可能なデータベースビューで情報を整理し、同じワークスペース内で別々のスプレッドシートツールを使用する必要がなくなります。
リアルタイムコラボレーション
競合のない同期により、複数のチームメンバーがドキュメントやホワイトボードを同時に編集でき、変更はすべての接続されたデバイスに即座に反映されます。
HostingerでAFFiNEを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。