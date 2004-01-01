BeaverHabitsの1クリックデプロイ
目標設定や複雑な機能を排除し、日々のチェックインと連続記録に焦点を当てた、シンプルなセルフホスト型習慣トラッカーです。
BeaverHabits向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
BeaverHabitsの活用例
BeaverHabitsは、「don't break the chain」メソッドにインスパイアされた、ミニマリストなセルフホスト型習慣トラッキングアプリです。目標志向の習慣アプリとは異なり、BeaverHabitsは、習慣を完了としてマークし、連続記録を維持し、時間の経過とともに一貫性を視覚化するという日々のチェックインの儀式に純粋に焦点を当てており、目標、マイルストーン、スコアといった認知的負荷はありません。
VPSでBeaverHabitsをセルフホストすることで、個人的なルーティンデータをプライベートに保ち、サブスクリプション料金やサードパーティの同期サービスは不要です。このアプリは、すべてのデータをローカルのSQLiteデータベースに保存し、マルチユーザーアカウント、iOS PWAインストール、タグフィルタリング、日次メモ、REST API、およびHome Assistant、Apple Shortcuts、Stream Deckとの連携をサポートしています。
BeaverHabitsの主な機能
「日次チェックイングリッド」
習慣ごとのカレンダーグリッドは、連続記録や空白期間を一目で表示し、日々の継続性を簡単に追跡でき、維持するモチベーションを高めます。
「タグフィルタリング」
タグで習慣をグループ化およびフィルタリングすることで、焦点を絞ったビューが得られ、朝のルーティン、健康習慣、または任意のカスタムカテゴリのみを表示できます。
「毎日メモ」
状況、観察事項、またはスキップした理由を記録するために、習慣ごとに1日あたり最大1024文字のメモを追加できます。
「REST APIアクセス」
習慣データをプログラムで照会および更新し、HabitDeckを介してAppleショートカット、Home Assistant、Stream Deckとの自動化を可能にします。
iOS PWA サポート
App Storeからのダウンロードなしで、ネイティブアプリのようなチェックイン体験のために、BeaverHabitsをiPhoneやiPadのホーム画面アプリとしてインストールしてください。
HostingerでBeaverHabitsを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。