BeaverHabitsは、「don't break the chain」メソッドにインスパイアされた、ミニマリストなセルフホスト型習慣トラッキングアプリです。目標志向の習慣アプリとは異なり、BeaverHabitsは、習慣を完了としてマークし、連続記録を維持し、時間の経過とともに一貫性を視覚化するという日々のチェックインの儀式に純粋に焦点を当てており、目標、マイルストーン、スコアといった認知的負荷はありません。

VPSでBeaverHabitsをセルフホストすることで、個人的なルーティンデータをプライベートに保ち、サブスクリプション料金やサードパーティの同期サービスは不要です。このアプリは、すべてのデータをローカルのSQLiteデータベースに保存し、マルチユーザーアカウント、iOS PWAインストール、タグフィルタリング、日次メモ、REST API、およびHome Assistant、Apple Shortcuts、Stream Deckとの連携をサポートしています。