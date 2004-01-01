AppFlowyの1クリックインストールによるデプロイ
プライバシーを重視したオープンソースのワークスペースで、ノート、Wiki、データベース、プロジェクト管理を統合し、Notionの代替となるものです。
AppFlowy向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
AppFlowyの活用例
AppFlowyは、Notionのプライバシーを尊重した代替として構築されたオープンソースの生産性向上プラットフォームです。柔軟なブロックベースのエディター、データベースビュー、AIを活用したライティングアシスタンスを単一の共同ワークスペースに統合しています。FlutterとRustで構築されており、デスクトップ、モバイル、ウェブでネイティブパフォーマンスを提供しながら、すべてのデータをユーザーの管理下に置きます。
AppFlowyをセルフホストすることで、ユーザーごとのサブスクリプション料金が不要になり、機密文書への第三者アクセスを排除し、固定のインフラコストで無制限のワークスペースとユーザーを提供します。このテンプレートは、ウェブクライアント、APIバックエンド、認証、オブジェクトストレージ、データベースを含む完全なAppFlowy Cloudスタックをデプロイし、AppFlowyのネイティブデスクトップおよびモバイルアプリケーションからの接続に対応しています。
AppFlowyの主な機能
「ブロックエディター」
プラットフォーム間で機能差がなく、デスクトップ、モバイル、ウェブ全体で一貫して動作する直感的なブロックエディターを使用して、テキスト、画像、埋め込み、メディアを含むリッチなドキュメントを作成できます。
柔軟なデータベースビュー
テーブル、カンバンボード、カレンダー、またはギャラリーとして同じデータを表示および管理できます。これにより、情報を重複させることなく、さまざまなチームメンバーがそれぞれのワークフローに合ったレイアウトを利用できます。
AIライティングアシスタンス
APIキーを介して設定された外部プロバイダー（OpenAIやAzure OpenAIなど）に接続する組み込みのAI機能を使用して、ドキュメント内で直接コンテンツの生成、要約、洗練を行います。データはそのプロバイダーによって処理されます。
リアルタイムコラボレーション
競合のない同期を使用してチームメイトと同時に作業することで、複数人が互いの変更を上書きすることなく同じドキュメントを編集できます。
完全なデータ所有
すべての文書、データベース、ファイル添付ファイルは、ベンダーロックインなしでお客様独自のインフラストラクチャに保存され、データ規制への準拠と保持の完全な制御を確保します。
HostingerでAppFlowyを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。