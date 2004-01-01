AppFlowyは、Notionのプライバシーを尊重した代替として構築されたオープンソースの生産性向上プラットフォームです。柔軟なブロックベースのエディター、データベースビュー、AIを活用したライティングアシスタンスを単一の共同ワークスペースに統合しています。FlutterとRustで構築されており、デスクトップ、モバイル、ウェブでネイティブパフォーマンスを提供しながら、すべてのデータをユーザーの管理下に置きます。

AppFlowyをセルフホストすることで、ユーザーごとのサブスクリプション料金が不要になり、機密文書への第三者アクセスを排除し、固定のインフラコストで無制限のワークスペースとユーザーを提供します。このテンプレートは、ウェブクライアント、APIバックエンド、認証、オブジェクトストレージ、データベースを含む完全なAppFlowy Cloudスタックをデプロイし、AppFlowyのネイティブデスクトップおよびモバイルアプリケーションからの接続に対応しています。