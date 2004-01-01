BentoPDFは、プライバシーを重視したPDFツールキットです。ユーザーのブラウザ内でドキュメントを完全に処理するため、ファイルがクライアントマシンから離れたり、外部サーバーに触れたりすることはありません。これは、結合、分割、ページ順序変更、回転、画像変換、OCR、圧縮、パスワード保護、透かし、ヘッダーとフッター、メタデータ編集をカバーする単一のセルフホスト型インターフェースで、複数のオンラインPDFサービスを置き換えるものです。

契約書、財務諸表、法的書類などの機密性の高いドキュメントを扱うチームや組織にとって、BentoPDFをセルフホストすることは、コピーを保持したり使用状況を記録したりする可能性のある商用PDFサービスに機密ファイルをアップロードするプライバシーリスクを排除します。すべての処理がクライアント側で行われるため、VPSはウェブインターフェースを提供するだけで済み、サーバーリソースの要件を最小限に抑えつつ、ドキュメントの完全なプライバシーを確保します。