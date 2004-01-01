BentoPDFの1クリックインストール
ファイルをどこにもアップロードすることなく、PDFの結合、分割、変換、保護を行うための、プライバシーを重視したブラウザベースのPDFツールキットです。
BentoPDF向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
BentoPDFの活用例
BentoPDFは、プライバシーを重視したPDFツールキットです。ユーザーのブラウザ内でドキュメントを完全に処理するため、ファイルがクライアントマシンから離れたり、外部サーバーに触れたりすることはありません。これは、結合、分割、ページ順序変更、回転、画像変換、OCR、圧縮、パスワード保護、透かし、ヘッダーとフッター、メタデータ編集をカバーする単一のセルフホスト型インターフェースで、複数のオンラインPDFサービスを置き換えるものです。
契約書、財務諸表、法的書類などの機密性の高いドキュメントを扱うチームや組織にとって、BentoPDFをセルフホストすることは、コピーを保持したり使用状況を記録したりする可能性のある商用PDFサービスに機密ファイルをアップロードするプライバシーリスクを排除します。すべての処理がクライアント側で行われるため、VPSはウェブインターフェースを提供するだけで済み、サーバーリソースの要件を最小限に抑えつつ、ドキュメントの完全なプライバシーを確保します。
BentoPDFの主な機能
クライアントサイド処理
すべてのPDF操作はユーザーのブラウザ内で実行されます。ドキュメントがサーバーにアップロードされることはありません。そのため、ホストマシンでさえファイルの内容を見ることはありません。
結合、分割、並べ替え
複数のPDFを結合したり、個々のページやセクションに分割したり、必要な順序にページをドラッグ＆ドロップで並べ替えたりすることが、数秒でできます。
「統合型OCR」
スキャンされた画像ベースのPDFを、ファイルをサードパーティの認識サービスに送信することなく、完全に検索可能で選択可能なテキストドキュメントに変換します。
文書セキュリティ
配布前に機密性の高いPDFにパスワード保護、暗号化、透かしを追加します。または、所有するPDFから制限を解除して、編集アクセスを回復します。
形式変換
画像をPDFに変換したり、ページを画像としてエクスポートしたり、Mermaidダイアグラムを含むMarkdownを整形されたPDFに変換したりといった操作を、すべて同じインターフェースから実行できます。
HostingerでBentoPDFを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。