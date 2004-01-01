New APIは、OpenAI、Anthropic Claude、Google Gemini、その他数十のAIプロバイダーに対し、単一のアクセスポイントを提供するオープンソースのLLMゲートウェイです。APIキー管理を一元化し、利用クォータを適用し、ユーザーまたはチームごとのコストを追跡し、プロバイダー間でのフェイルオーバーと負荷分散を可能にします。これらすべてをWebダッシュボードを通じて行います。

VPSでNew APIをセルフホストすることで、機密性の高いAI認証情報と利用データを管理下に置き、リクエストごとのゲートウェイ料金をなくし、アプリケーションコードを変更することなくプロバイダーを追加または交換できる柔軟性を提供します。