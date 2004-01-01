1クリックインストールによる新しいAPIのデプロイ
使用状況の追跡、アクセス制御、ロードバランシング機能を備え、複数のAIプロバイダーを管理するための統合型LLMゲートウェイです。
New API向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
New APIの活用例
New APIは、OpenAI、Anthropic Claude、Google Gemini、その他数十のAIプロバイダーに対し、単一のアクセスポイントを提供するオープンソースのLLMゲートウェイです。APIキー管理を一元化し、利用クォータを適用し、ユーザーまたはチームごとのコストを追跡し、プロバイダー間でのフェイルオーバーと負荷分散を可能にします。これらすべてをWebダッシュボードを通じて行います。
VPSでNew APIをセルフホストすることで、機密性の高いAI認証情報と利用データを管理下に置き、リクエストごとのゲートウェイ料金をなくし、アプリケーションコードを変更することなくプロバイダーを追加または交換できる柔軟性を提供します。
New APIの主な機能
統合プロバイダーゲートウェイ
OpenAI、Claude、Gemini、その他のLLMへのリクエストを、単一のエンドポイント経由でルーティングし、アプリケーションコードを変更することなくプロバイダーを切り替えることができます。
利用状況の追跡とクォータ
組織全体で予期せぬAI利用費を防止するため、ユーザー、チーム、またはプロジェクトごとにトークン消費量とコストを監視し、厳格な制限を設定します。
ロードバランシングとフェイルオーバー
複数のプロバイダーチャネルにリクエストを分散させ、プロバイダーが利用できない場合は自動的に代替手段にフォールバックすることで、アップタイムを最大化します。
トークンベースのアクセス制御
実際のプロバイダー認証情報を公開することなく、チームやアプリケーションにAPIトークンを発行し、シークレットを一元管理していつでも取り消し可能に保ちます。
「Webダッシュボード」
リアルタイムの使用状況ログと消費量分析機能を備えた組み込みのウェブインターフェースを通じて、チャネル、ユーザー、クォータを管理できます。
HostingerでNew APIを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。