Reiverrは、メディアの発見、リクエスト、再生を単一のテレビ向けインターフェースに統合したオープンソースのフロントエンドです。Jellyfin、TMDB、Sonarr、Radarrの間を行き来する代わりに、ユーザーはトレンドのタイトルを閲覧し、パーソナライズされたおすすめを取得し、不足しているコンテンツをリクエストし、すでにライブラリにあるものをストリーミングできます。これらすべてを、リモコンと10フィートUIに最適化された1つのアプリから行えるのです。

独自のVPSでReiverrをセルフホストすることで、接続されているすべてのAPIキー、視聴履歴、リクエストログを管理下に置くことができます。プラグインベースのアーキテクチャにより、コアを変更することなく新しいストリーミングソースを追加でき、同じバックエンドでウェブアプリとSamsung TizenスマートTVのネイティブビルドの両方を動かすことが可能です。