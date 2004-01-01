Reiverrの1クリックインストール
Jellyfin、TMDB、Sonarr、Radarrに対応した統一されたテレビ向けインターフェースで、Overseerrスタイルのコンテンツ発見機能に代わるものです。
Reiverr向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Reiverrの活用例
Reiverrは、メディアの発見、リクエスト、再生を単一のテレビ向けインターフェースに統合したオープンソースのフロントエンドです。Jellyfin、TMDB、Sonarr、Radarrの間を行き来する代わりに、ユーザーはトレンドのタイトルを閲覧し、パーソナライズされたおすすめを取得し、不足しているコンテンツをリクエストし、すでにライブラリにあるものをストリーミングできます。これらすべてを、リモコンと10フィートUIに最適化された1つのアプリから行えるのです。
独自のVPSでReiverrをセルフホストすることで、接続されているすべてのAPIキー、視聴履歴、リクエストログを管理下に置くことができます。プラグインベースのアーキテクチャにより、コアを変更することなく新しいストリーミングソースを追加でき、同じバックエンドでウェブアプリとSamsung TizenスマートTVのネイティブビルドの両方を動かすことが可能です。
Reiverrの主な機能
「TMDB 探索」
The Movie Databaseが提供する、話題の映画や番組、パーソナライズされたおすすめ、キャスト、評価、予告編を閲覧できます。
「Jellyfin 再生」
Jellyfinライブラリに既にあるコンテンツを、アプリやセッションを切り替えることなく、Reiverr内で直接ストリーミングできます。
「SonarrとRadarr リクエスト」
不足しているタイトルを、Sonarr または Radarr に直接送信し、どちらのUIも開かずに自動ダウンロードとライブラリへのインポートを行います。
「テレビファーストインターフェース」
スマートテレビやセットトップボックス向けにゼロから設計された、リモコン操作に配慮したナビゲーション、大きな文字、フォーカスハイライト
プラグインアーキテクチャ
マウントされたプラグインフォルダーに、追加の再生プラグインまたはソースプラグインを配置することで、イメージを再構築することなくReiverrを拡張できます。
Tizen スマート TV ビルド
ホストされたバックエンドを公式のTizenビルドとペアリングして、SamsungスマートTVにReiverrをネイティブアプリとしてインストールします。
HostingerでReiverrを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。