ワンクリックインストールでのAirsonic Advancedのデプロイ
あなたの個人の音楽コレクションのためのセルフホスト型メディアストリーミングサーバーで、どのデバイスからでもアクセス可能です。
Airsonic Advanced向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Airsonic Advancedの活用例
Airsonic Advancedは、Airsonic（Subsonicの無料フォーク）をコミュニティが積極的にメンテナンスしているフォークであり、大規模な個人音楽ライブラリの安定したストリーミングに特化しています。あらゆるデバイスや帯域幅に合わせてオンザフライでトランスコードし、ID3およびフォルダベースのライブラリをインデックス化し、クリーンなウェブプレーヤーと、数十のモバイルおよびデスクトップクライアントでサポートされているSubsonic互換のREST APIを搭載しています。
VPSでAirsonic Advancedをセルフホストすることで、音楽コレクション、再生履歴、プレイリストを自分で管理するハードウェア上に保持できます。デバイスごとの制限、サブスクリプション料金、ストリーミングサービスの追跡は一切ありません。
Airsonic Advancedの主な機能
リアルタイム トランスコーディング
適切なビットレートで任意のクライアントにストリーム配信するため、単一のライブラリで、ファイルを再エンコードすることなく、デスクトップ、電話、低速モバイル接続に対応します。
Subsonic互換API
Subsonicクライアントの全エコシステム（DSub、play:Sub、Symfonium、Ultrasonicなど）に対応しており、iOS、Android、デスクトップの各プラットフォームで動作します。
マルチユーザーライブラリ
個別のプレイリスト、評価、last.fmスクロブリングに対応したユーザーごとのアカウントにより、履歴が混ざることなく、家庭で1つのサーバーを共有できます。
「ポッドキャスト購読」
Airsonicでポッドキャストフィードを直接購読すると、音楽ライブラリと並行してエピソードが自動的にダウンロードされます。
インターネットラジオとジュークボックス
インターネットラジオ局をストリーミングし、マルチプレイヤーのジュークボックスを使用して複数のスピーカーに同時に音声を送信できます。
HostingerでAirsonic Advancedを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
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この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。