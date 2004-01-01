Airsonic Advancedは、Airsonic（Subsonicの無料フォーク）をコミュニティが積極的にメンテナンスしているフォークであり、大規模な個人音楽ライブラリの安定したストリーミングに特化しています。あらゆるデバイスや帯域幅に合わせてオンザフライでトランスコードし、ID3およびフォルダベースのライブラリをインデックス化し、クリーンなウェブプレーヤーと、数十のモバイルおよびデスクトップクライアントでサポートされているSubsonic互換のREST APIを搭載しています。

VPSでAirsonic Advancedをセルフホストすることで、音楽コレクション、再生履歴、プレイリストを自分で管理するハードウェア上に保持できます。デバイスごとの制限、サブスクリプション料金、ストリーミングサービスの追跡は一切ありません。