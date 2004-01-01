ワンクリックインストールでのAllTubeデプロイ
YouTubeやその他1,000以上のプラットフォームから、コマンドラインツールなしで動画をダウンロードできるWebベースのインターフェースです。
AllTube向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
AllTubeの活用例
AllTube Downloadは、youtube-dlを直感的なブラウザベースのインターフェースに統合したセルフホスト型のウェブアプリケーションで、ソフトウェアをローカルにインストールすることなく、1,000以上のホスティングプラットフォームから誰でも動画をダウンロードまたはストリーミングできます。プラットフォームのアップデートで機能しなくなるブラウザ拡張機能とは異なり、AllTubeはサーバー上で一元的に動作するため、ネットワーク上のあらゆるデバイスがどのブラウザからでも利用できます。
AllTubeをセルフホストすることで、ダウンロードアクティビティのプライバシーが保護され、サードパーティのダウンロードサービスによるデータロギングの慣行を回避し、サポートされるフォーマット、品質レベル、サイト設定を完全に制御できます。また、バッチダウンロードをスケジュールしたり、組み込みのJSON APIを通じてプログラムで動画のメタデータにアクセスしたりすることも可能です。
AllTubeの主な機能
1,000以上のプラットフォームサポート
YouTube、Vimeo、その他数百のホスティングサイトから、同じ統合インターフェースを使用して動画をダウンロードできます。プラットフォームごとの設定は不要です。
形式変換
ダウンロードした動画を、デバイスに追加のツールをインストールすることなく、お好みの形式と品質レベルに変換します。
ブラウザ内ストリーミング
ダウンロードする前にWebインターフェースで直接動画をプレビューすることで、ストレージ容量を消費する前に品質とコンテンツを確認できます。
ロスレス リマックス
再エンコードなしでコンテナ形式を変更し、元のビデオおよびオーディオ品質を維持しながら、ファイルをプレーヤーと互換性のあるものにします。
JSON APIアクセス
詳細な動画メタデータを取得し、プログラムでダウンロードを自動化することで、手動での介入なしにスケジュールされたアーカイブワークフローを可能にします。
HostingerでAllTubeを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。