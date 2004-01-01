AllTube Downloadは、youtube-dlを直感的なブラウザベースのインターフェースに統合したセルフホスト型のウェブアプリケーションで、ソフトウェアをローカルにインストールすることなく、1,000以上のホスティングプラットフォームから誰でも動画をダウンロードまたはストリーミングできます。プラットフォームのアップデートで機能しなくなるブラウザ拡張機能とは異なり、AllTubeはサーバー上で一元的に動作するため、ネットワーク上のあらゆるデバイスがどのブラウザからでも利用できます。

AllTubeをセルフホストすることで、ダウンロードアクティビティのプライバシーが保護され、サードパーティのダウンロードサービスによるデータロギングの慣行を回避し、サポートされるフォーマット、品質レベル、サイト設定を完全に制御できます。また、バッチダウンロードをスケジュールしたり、組み込みのJSON APIを通じてプログラムで動画のメタデータにアクセスしたりすることも可能です。