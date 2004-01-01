Ampacheは、個人の音楽や動画コレクションを、インターネットに接続されたあらゆるデバイスからアクセス可能なプライベートサービスに変える、セルフホスト型メディアストリーミングプラットフォームです。2001年にリリースされて以来、AGPLライセンスの下で継続的にメンテナンスされており、マルチユーザーサポート、スマートプレイリスト、オンザフライでのトランスコーディング、およびSubsonic API互換性を提供し、モバイルアプリ、デスクトッププレーヤー、ホームオートメーションシステム全体で幅広いクライアントをサポートしています。

商用ストリーミングサービスとは異なり、Ampacheは第三者とリスニングデータを共有せず、サブスクリプション料金も課さず、ライブラリサイズに制限を設けません。セルフホスティングにより、ユーザーは自身の音楽の完全な所有権を持ち、プラットフォームのライセンス変更やサービス終了に関わらず、コレクションへのアクセスが維持されることを保証します。