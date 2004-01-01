1クリックインストールでのAmpacheデプロイ
個人のメディアコレクションをプライベートなストリーミングサービスに変えるオープンソースの音楽と動画のストリーミングサーバーです。
Ampache向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Ampacheの活用例
Ampacheは、個人の音楽や動画コレクションを、インターネットに接続されたあらゆるデバイスからアクセス可能なプライベートサービスに変える、セルフホスト型メディアストリーミングプラットフォームです。2001年にリリースされて以来、AGPLライセンスの下で継続的にメンテナンスされており、マルチユーザーサポート、スマートプレイリスト、オンザフライでのトランスコーディング、およびSubsonic API互換性を提供し、モバイルアプリ、デスクトッププレーヤー、ホームオートメーションシステム全体で幅広いクライアントをサポートしています。
商用ストリーミングサービスとは異なり、Ampacheは第三者とリスニングデータを共有せず、サブスクリプション料金も課さず、ライブラリサイズに制限を設けません。セルフホスティングにより、ユーザーは自身の音楽の完全な所有権を持ち、プラットフォームのライセンス変更やサービス終了に関わらず、コレクションへのアクセスが維持されることを保証します。
Ampacheの主な機能
オンザフライ トランスコーディング
ロスレスFLACファイルをリアルタイムでモバイルフレンドリーなビットレートに自動的に変換します。これにより、圧縮された重複コピーを保存することなく、携帯電話ネットワークで高音質オーディオをストリーミングできます。
「スマートプレイリスト」
ジャンル、評価、再生回数、またはカスタム基準に基づいて自動的に作成されるプレイリストを構築し、ご自身のライブラリでストリーミングサービスの発見体験を再現できます。
複数ユーザーのサポート
メディアファイルを重複させることなく、家族や共同作業者それぞれに、個別の再生履歴、プレイリスト、権限レベルを持つアカウントを作成できます。
Subsonic API互換性
任意のSubsonic互換モバイルアプリまたはデスクトップクライアントをAmpacheインスタンスに接続すると、単一のインターフェースに縛られることなく、ほぼすべてのデバイスからアクセスできるようになります。
ポッドキャストとラジオ
音楽ライブラリと合わせてインターネットラジオ局をストリーミングし、ポッドキャストを購読することで、Ampacheをすべてのオーディオコンテンツの単一の宛先にできます。
HostingerでAmpacheを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
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この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。