Ampacheが最大70％オフ

1クリックインストールでのAmpacheデプロイ

個人のメディアコレクションをプライベートなストリーミングサービスに変えるオープンソースの音楽と動画のストリーミングサーバーです。

アプリケーションを即座にローンチ可能
週に1度の自動バックアップ
AI管理型VPS
1,019 /月
プランを選択
30日間の返金保証付き
1クリックインストールでのAmpacheデプロイ

Ampache向けVPSプランの料金表

67％オフ
KVM 1
3,049
1,019 /月
プランを選択
24ヶ月の通常価格円73,176のところ、円24,456でご提供中。更新時の価格は円1,879/月になります。
1 vCPUコア
RAM容量：4GB
NVMeディスク容量：50GB
データ転送量：4TB
一番人気
63％オフ
KVM 2
3,839
1,409 /月
プランを選択
24ヶ月の通常価格円92,136のところ、円33,816でご提供中。更新時の価格は円2,349/月になります。
2 vCPUコア
RAM容量：8GB
NVMeディスク容量：100GB
データ転送量：8TB
70％オフ
KVM 4
6,729
2,039 /月
プランを選択
24ヶ月の通常価格円161,496のところ、円48,936でご提供中。更新時の価格は円4,539/月になります。
4 vCPUコア
RAM容量：16GB
NVMeディスク容量：200GB
データ転送量：16TB
65％オフ
KVM 8
11,579
4,069 /月
プランを選択
24ヶ月の通常価格円277,896のところ、円97,656でご提供中。更新時の価格は円7,829/月になります。
8 vCPUコア
RAM容量：32GB
NVMeディスク容量：400GB
データ転送量：32TB
67％オフ
KVM 1
3,049
1,019 /月
プランを選択
24ヶ月の通常価格円73,176のところ、円24,456でご提供中。更新時の価格は円1,879/月になります。
1 vCPUコア
RAM容量：4GB
NVMeディスク容量：50GB
データ転送量：4TB
一番人気
63％オフ
KVM 2
3,839
1,409 /月
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24ヶ月の通常価格円92,136のところ、円33,816でご提供中。更新時の価格は円2,349/月になります。
2 vCPUコア
RAM容量：8GB
NVMeディスク容量：100GB
データ転送量：8TB
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KVM 4
6,729
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4 vCPUコア
RAM容量：16GB
NVMeディスク容量：200GB
データ転送量：16TB
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KVM 8
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24ヶ月の通常価格円277,896のところ、円97,656でご提供中。更新時の価格は円7,829/月になります。
8 vCPUコア
RAM容量：32GB
NVMeディスク容量：400GB
データ転送量：32TB

どのプランでも充実の機能を完備

Dockerマネージャー
コンテナログへのクイックアクセス
ワンクリックアップデート
AMD EPYCプロセッサ
NVMe SSDストレージ
1Gbpsのネットワーク速度
パブリックAPI
世界中のデータセンター
ドメインが1年間無料
Dockerマネージャー
コンテナログへのクイックアクセス
ワンクリックアップデート
AMD EPYCプロセッサ
NVMe SSDストレージ
1Gbpsのネットワーク速度
パブリックAPI
世界中のデータセンター
ドメインが1年間無料

すべてのプランが前払いで決済されます。月額料金は合計金額を購入するプランの月数で割った金額となります。

Ampacheの活用例

Ampacheは、個人の音楽や動画コレクションを、インターネットに接続されたあらゆるデバイスからアクセス可能なプライベートサービスに変える、セルフホスト型メディアストリーミングプラットフォームです。2001年にリリースされて以来、AGPLライセンスの下で継続的にメンテナンスされており、マルチユーザーサポート、スマートプレイリスト、オンザフライでのトランスコーディング、およびSubsonic API互換性を提供し、モバイルアプリ、デスクトッププレーヤー、ホームオートメーションシステム全体で幅広いクライアントをサポートしています。

商用ストリーミングサービスとは異なり、Ampacheは第三者とリスニングデータを共有せず、サブスクリプション料金も課さず、ライブラリサイズに制限を設けません。セルフホスティングにより、ユーザーは自身の音楽の完全な所有権を持ち、プラットフォームのライセンス変更やサービス終了に関わらず、コレクションへのアクセスが維持されることを保証します。

早速申し込む
{name}の活用例

Ampacheの主な機能

オンザフライ トランスコーディング

ロスレスFLACファイルをリアルタイムでモバイルフレンドリーなビットレートに自動的に変換します。これにより、圧縮された重複コピーを保存することなく、携帯電話ネットワークで高音質オーディオをストリーミングできます。

「スマートプレイリスト」

ジャンル、評価、再生回数、またはカスタム基準に基づいて自動的に作成されるプレイリストを構築し、ご自身のライブラリでストリーミングサービスの発見体験を再現できます。

複数ユーザーのサポート

メディアファイルを重複させることなく、家族や共同作業者それぞれに、個別の再生履歴、プレイリスト、権限レベルを持つアカウントを作成できます。

Subsonic API互換性

任意のSubsonic互換モバイルアプリまたはデスクトップクライアントをAmpacheインスタンスに接続すると、単一のインターフェースに縛られることなく、ほぼすべてのデバイスからアクセスできるようになります。

ポッドキャストとラジオ

音楽ライブラリと合わせてインターネットラジオ局をストリーミングし、ポッドキャストを購読することで、Ampacheをすべてのオーディオコンテンツの単一の宛先にできます。

HostingerでAmpacheを実行するメリットとは？

ワンクリックで公開

事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。

ワンクリックで公開

信頼できるセキュリティ対策

内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。

信頼できるセキュリティ対策

組み込み型Dockerマネージャー

複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。

組み込み型Dockerマネージャー

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事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。

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信頼できるセキュリティ対策

内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。

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組み込み型Dockerマネージャー

複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。

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ターゲットオーディエンスに最も近いサーバーロケーションを選択して、読み込み速度を向上させましょう。当社のデーターセンターは北米・ヨーロッパ・アジア・南米といった世界各地に設置されています。
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お客様の声

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀

Noel
Noel

やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。

Omkar
Omkar

セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。

Sylvain
Sylvain

Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。

Herriman
Herriman

Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。

Martin K
Martin K

この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。

30日間返金保証

30日間返金保証付きなので、安心してお試しいただけます。詳細は、返金ポリシーをご覧ください。

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対応アプリが種類豊富

Immich

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Immichは、高性能なセルフホスト型の写真 / 動画管理ソリューションです。

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Airsonic Advanced

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Subsonic互換のAPIサーバーを介して、個人の音楽ライブラリをストリーミング再生できます。

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