Immichは、Google PhotosやiCloudに代わるモダンなセルフホスト型ソリューションです。高速性を追求し、機械学習を活用することで、顔認識、オブジェクト検出、スマート検索、iOSおよびAndroidアプリからの自動モバイルバックアップなど、すべての機能を自身のインフラストラクチャ上で提供します。

Immichをセルフホストすることで、個人の思い出や家族の写真を完全にサードパーティのサーバーから切り離して管理できます。ストレージ、アクセス権限、共有を完全に制御でき、サブスクリプション料金は不要で、サービス終了のリスクもありません。このデプロイには、アプリケーションサーバー、機械学習サービス、ベクトル拡張機能付きPostgreSQL、およびRedisが含まれています。