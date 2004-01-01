Immichの1クリックインストール
AIによる整理とモバイルバックアップに対応した高性能なセルフホスト型の写真・動画管理。
Immich向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Immichの活用例
Immichは、Google PhotosやiCloudに代わるモダンなセルフホスト型ソリューションです。高速性を追求し、機械学習を活用することで、顔認識、オブジェクト検出、スマート検索、iOSおよびAndroidアプリからの自動モバイルバックアップなど、すべての機能を自身のインフラストラクチャ上で提供します。
Immichをセルフホストすることで、個人の思い出や家族の写真を完全にサードパーティのサーバーから切り離して管理できます。ストレージ、アクセス権限、共有を完全に制御でき、サブスクリプション料金は不要で、サービス終了のリスクもありません。このデプロイには、アプリケーションサーバー、機械学習サービス、ベクトル拡張機能付きPostgreSQL、およびRedisが含まれています。
Immichの主な機能
「AI搭載検索」
機械学習により、顔認識、物体検出、および写真ライブラリ全体での自然言語検索が実現します。
自動モバイルバックアップ
iOSおよびAndroidアプリは、バックグラウンドで自動的に写真や動画をバックアップし、ライブラリを常に最新の状態に保ちます。
RAWおよび4Kサポート
RAW写真フォーマット、4Kビデオ、Live Photosに対応し、プロフェッショナルなワークフローのために完全なメタデータを保持します。
「マルチユーザーライブラリ」
各ユーザーは、アルバムやパートナーコレクションを選択的に共有できる独自のプライベートライブラリを利用できます。
マップとタイムライン表示
カメラやスマートフォンの埋め込みGPSメタデータを使用して、タイムラインで日付別に、または地図上で場所別に写真を閲覧できます。
HostingerでImmichを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。