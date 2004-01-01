Vitessは、MySQLを水平方向にスケールするために構築されたオープンソースのデータベースクラスタリングシステムです。

YouTubeによって1日あたり数十億のクエリを処理するために開発されたもので、アプリケーションレベルの変更を必要とせずに、標準のMySQLインスタンス上で自動シャーディング、インテリジェントなクエリルーティング、およびコネクションプーリングを提供します。

VPSでVitessをセルフホストすることで、高トラフィックアプリケーション向けのYouTubeグレードのデータベーススケーリングインフラストラクチャを利用できます。データベースの負荷を軽減するためのコネクション多重化を処理し、ダウンタイムなしでのオンラインスキーマ変更をサポートし、アプリケーションからは単一のデータベースとして見える複数のシャードにわたる統合されたクエリインターフェースを提供します。