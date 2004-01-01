Vitessの1クリックインストール
自動シャーディング、コネクションプーリング、クエリルーティング機能を備えた、水平MySQLスケーリングに対応するデータベースクラスタリングシステムです。
Vitess向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Vitessの活用例
Vitessは、MySQLを水平方向にスケールするために構築されたオープンソースのデータベースクラスタリングシステムです。
YouTubeによって1日あたり数十億のクエリを処理するために開発されたもので、アプリケーションレベルの変更を必要とせずに、標準のMySQLインスタンス上で自動シャーディング、インテリジェントなクエリルーティング、およびコネクションプーリングを提供します。
VPSでVitessをセルフホストすることで、高トラフィックアプリケーション向けのYouTubeグレードのデータベーススケーリングインフラストラクチャを利用できます。データベースの負荷を軽減するためのコネクション多重化を処理し、ダウンタイムなしでのオンラインスキーマ変更をサポートし、アプリケーションからは単一のデータベースとして見える複数のシャードにわたる統合されたクエリインターフェースを提供します。
Vitessの主な機能
横向きシャーディング
単一のサーバーでは処理しきれない書き込み容量の拡張に対応するため、複数のMySQLインスタンスにデータを自動的に分散させます。
コネクションプーリング
Vitessは、数千のアプリケーション接続を少数のMySQL接続プールに多重化することで、データベースサーバーの負荷を大幅に削減します。
オンラインスキーマ変更
VitessのマネージドオンラインDDL実行を使用すると、ロックやダウンタイムなしで大規模なデータセットのテーブルスキーマを変更できます。
クエリ ルーティング
クエリは、シャーディングキーに基づいて適切なシャードに自動的にルーティングされ、アプリケーション層からは透過的です。
MySQL互換
アプリケーションは、標準のMySQLドライバーとプロトコルを使用してVitessに接続し、コードの変更は不要です。
HostingerでVitessを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
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