1クリックインストールでApache CouchDBのデプロイ
マルチプライマリドキュメントデータベースは、直感的なHTTP/JSON APIを備え、信頼性とオフラインファーストリプリケーションのために設計されています。
Apache CouchDB向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Apache CouchDBの活用例
Apache CouchDBは、データをJSONドキュメントとして保存し、すべての操作をクリーンなHTTP/REST APIを通じて公開するオープンソースのNoSQLドキュメントデータベースです。ほとんどのデータベースとは異なり、CouchDBは設計上マルチプライマリです。各ノードは読み取りと書き込みを受け入れ、ネットワークの分断や断続的な接続に耐える増分レプリケーションを通じて、ノード間（およびブラウザクライアント間でも）で変更が流れます。
独自のVPSでCouchDBをセルフホストすることで、ドキュメントごとの課金やベンダー管理の制限なしに、オフラインファーストのモバイルアプリ、エッジデプロイメント、回復力のあるウェブサービス向けの、本番環境レベルのデータベースが得られます。バンドルされているFauxtonウェブコンソールは、クエリ、レプリケーション設定、ユーザー管理、およびデザインドキュメントの編集のための完全な管理アクセスを提供します。
Apache CouchDBの主な機能
マルチプライマリレプリケーション
各ノードは書き込みを受け入れ、変更を段階的に同期します。これは、アクティブ-アクティブクラスター、エッジノード、およびPouchDBまたはCouchbase Liteとのモバイル同期に最適です。
HTTP/JSON API
すべての操作は、JSONを返す標準的なHTTPリクエストであり、ネイティブドライバーなしでどの言語やランタイムからでもCouchDBを利用可能にします。
Fauxton 管理者UI
データベースの閲覧、Mangoクエリの実行、デザインドキュメントの編集、およびレプリケーションの設定を行うための、ブラウザベースのダッシュボードです。
マンゴー クエリ言語
宣言型セレクターとインデックスを備えたMongoDBスタイルのJSONクエリ構文 — 一般的なルックアップのためにJavaScriptビューを記述する必要はありません。
クラッシュオンリー設計
追記専用Bツリーストレージを採用しているため、CouchDBは突然の電力損失が発生してもデータが破損せず、再起動時に即座に復旧します。
HostingerでApache CouchDBを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。