Apache CouchDBは、データをJSONドキュメントとして保存し、すべての操作をクリーンなHTTP/REST APIを通じて公開するオープンソースのNoSQLドキュメントデータベースです。ほとんどのデータベースとは異なり、CouchDBは設計上マルチプライマリです。各ノードは読み取りと書き込みを受け入れ、ネットワークの分断や断続的な接続に耐える増分レプリケーションを通じて、ノード間（およびブラウザクライアント間でも）で変更が流れます。

独自のVPSでCouchDBをセルフホストすることで、ドキュメントごとの課金やベンダー管理の制限なしに、オフラインファーストのモバイルアプリ、エッジデプロイメント、回復力のあるウェブサービス向けの、本番環境レベルのデータベースが得られます。バンドルされているFauxtonウェブコンソールは、クエリ、レプリケーション設定、ユーザー管理、およびデザインドキュメントの編集のための完全な管理アクセスを提供します。