Apache Amoroの1クリックインストールでのデプロイ
Apache Iceberg、Mixed-Iceberg、Mixed-Hive、および Paimon テーブル向けのオープンソース レイクハウス管理サービスです。
Apache Amoro向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Apache Amoroの活用例
Apache Amoro は、オープンなレイクハウス形式の上に自己管理レイヤーを追加し、カタログ、テーブル、および継続的な自己最適化のための統合されたウェブダッシュボードを提供する、インキュベーション中のApacheプロジェクトです。Flink、Spark、Trino と統合されており、プラットフォームチームは、複数のテーブル形式にわたるテーブルメンテナンス、ファイル圧縮、スナップショットの有効期限、およびデータ保持ポリシーを一元的に管理できます。
Amoro をセルフホストすることで、カタログメタデータ、テーブル統計、およびオプティマイザーのアクティビティを、お客様が管理するインフラストラクチャ上に保持し、テーブルごとのSaaS料金から解放されます。バンドルされたウェブUIは、テーブルサイズ、最適化の進行状況、スナップショット履歴、およびSQLターミナルアクセスを表示し、生のIcebergまたはPaimonデプロイメントには存在しない運用コンソールをデータプラットフォームチームに提供します。
Apache Amoroの主な機能
「統合レイクハウスダッシュボード」
Iceberg、Mixed-Iceberg、Mixed-Hive、Paimonの各形式にわたるカタログ、スキーマ、テーブル、スナップショット、パーティションを、単一のWeb UIからSQLを記述することなく閲覧できます。
自己最適化エンジン
小さなファイルを継続的に圧縮し、削除をマージし、バックグラウンドでマニフェストを書き換えることで、ストリーミングテーブルとCDCテーブルは手動のメンテナンスジョブなしでクエリを高速に保ちます。
マルチフォーマットカタログ
内部のAmoroカタログを登録するか、既存のHive Metastore、AWS Glue、REST、Hadoopカタログに接続し、単一のコントロールプレーンからサポートされているすべてのテーブル形式を管理します。
プラグイン可能なオプティマイザーコンテナ
ローカルコンテナで最適化タスクをそのまま実行するか、データ量が増加するにつれて外部のFlink、Spark、またはKubernetesオプティマイザーコンテナにスケールアウトします。
組み込みSQLターミナル
組み込みのローカルSparkターミナルを使用してダッシュボードから直接テーブルをクエリおよび検査するか、Kyuubiに接続して共有のプロダクションレベルのSQLアクセスを実現します。
HostingerでApache Amoroを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
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Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
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この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。