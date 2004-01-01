Apache Amoro は、オープンなレイクハウス形式の上に自己管理レイヤーを追加し、カタログ、テーブル、および継続的な自己最適化のための統合されたウェブダッシュボードを提供する、インキュベーション中のApacheプロジェクトです。Flink、Spark、Trino と統合されており、プラットフォームチームは、複数のテーブル形式にわたるテーブルメンテナンス、ファイル圧縮、スナップショットの有効期限、およびデータ保持ポリシーを一元的に管理できます。

Amoro をセルフホストすることで、カタログメタデータ、テーブル統計、およびオプティマイザーのアクティビティを、お客様が管理するインフラストラクチャ上に保持し、テーブルごとのSaaS料金から解放されます。バンドルされたウェブUIは、テーブルサイズ、最適化の進行状況、スナップショット履歴、およびSQLターミナルアクセスを表示し、生のIcebergまたはPaimonデプロイメントには存在しない運用コンソールをデータプラットフォームチームに提供します。