Apache Dorisの1クリックデプロイ
リアルタイムレポート作成、アドホックSQL、およびペタバイト規模での統合データウェアハウジングに対応する、高性能MPPアナリティクスデータベースです。
Apache Doris向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Apache Dorisの活用例
Apache Dorisは、JD.com、Tencent、Xiaomi、Meituan、ByteDanceを含む数千の組織で、数百テラバイトのデータに対するダッシュボード、アドホック分析、顧客向け分析を強化するために利用されている、最新のリアルタイムMPP分析データベースです。そのベクトル化された実行エンジン、カラム型ストレージ、コストベースのオプティマイザーは、数十億行にわたるSQLを1秒未満で実行し、MySQLプロトコルとワイヤー互換性を維持しているため、既存のBIツールやドライバーは変更なしで接続できます。
独自のVPSでDorisをセルフホストすることで、クエリレイテンシー、保持ポリシー、取り込みパイプラインを直接制御でき、クエリごとの課金やベンダーロックインもありません。バンドルされているフロントエンドには、クラスターの状態、クエリプロファイリング、SQL探索のための統合ウェブコンソールが付属しています。
Apache Dorisの主な機能
MySQL互換SQL
MySQLワイヤプロトコルに対応しているため、JDBC、ODBC、BIツール、既存のダッシュボードをコード変更なしでDorisに接続できます。
ベクトル化されたMPPエンジン
カラム型ストレージは、ベクトル化実行とコストベースオプティマイザにより、数十億行にわたるデータに対して、1秒未満でSQLを処理します。
リアルタイムインジェスト
ストリームロード、Kafkaからのルーチンロード、およびFlink/Sparkコネクタは、新しいデータを数秒以内にクエリ可能なテーブルにプッシュします。
フェデレーテッド レイクハウス クエリ
マルチカタログは、Hive、Iceberg、Hudi、Paimon、およびJDBCソースを直接読み込むため、データをコピーすることなくレイクデータをクエリできます。
組み込みWebコンソール
フロントエンドは、クラスターのステータス、実行中のSQL、クエリプロファイルの検査、およびユーザーとロールの管理のためのブラウザUIを提供します。
HostingerでApache Dorisを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。