Apache Dorisは、JD.com、Tencent、Xiaomi、Meituan、ByteDanceを含む数千の組織で、数百テラバイトのデータに対するダッシュボード、アドホック分析、顧客向け分析を強化するために利用されている、最新のリアルタイムMPP分析データベースです。そのベクトル化された実行エンジン、カラム型ストレージ、コストベースのオプティマイザーは、数十億行にわたるSQLを1秒未満で実行し、MySQLプロトコルとワイヤー互換性を維持しているため、既存のBIツールやドライバーは変更なしで接続できます。

独自のVPSでDorisをセルフホストすることで、クエリレイテンシー、保持ポリシー、取り込みパイプラインを直接制御でき、クエリごとの課金やベンダーロックインもありません。バンドルされているフロントエンドには、クラスターの状態、クエリプロファイリング、SQL探索のための統合ウェブコンソールが付属しています。