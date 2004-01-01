ワンクリックインストールでExploのデプロイ
ListenBrainzのレコメンデーションから自動的にプレイリストを作成し、それらをライブラリにダウンロードするセルフホスト型音楽ディスカバリーエンジンです。
Explo向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Exploの活用例
Exploは、ListenBrainzのリスニング履歴を個人の音楽ライブラリに接続する、セルフホスト型の音楽発見サーバーです。ListenBrainzから毎週および毎日のレコメンデーションプレイリストを取得し、YouTubeまたはSoulseek経由で一致するトラックを見つけ、それらをダウンロードし、Navidrome、Jellyfin、Emby、Plex、Subsonic、またはMPD内に直接プレイリストを作成します。これらは、ユーザーが制御するスケジュールに基づいて自動的に行われます。
サブスクリプションや不透明なアルゴリズムの裏にレコメンデーションを閉じ込めるストリーミングサービスとは異なり、Exploは完全な透明性を提供します。すべてのレコメンデーションはListenBrainz上の実際のリスニングデータに遡ることができ、ダウンロードされたすべてのトラックはユーザー自身のサーバー上に存在します。内蔵のウェブUIを使用すると、設定ファイルを編集することなく、スケジュールを管理し、プレイリスト履歴を閲覧し、すべての統合を設定できます。
Exploの主な機能
ListenBrainz ディスカバリー
ListenBrainzアカウントから、ウィークリーエクスプロレーション、ウィークリージャム、デイリージャムのプレイリストを直接取得します。これらのおすすめは、お客様ご自身のリスニング履歴のみに基づいて作成されています。
マルチサーバーサポート
Navidrome、Jellyfin、Emby、Plex、Subsonic、Airsonic、MPDと連携し、すでに実行している音楽サーバー内で直接プレイリストを作成できます。
予定自動化
設定可能なcronスケジュールにより、自動的に検出が実行されます。一度設定するだけで、手動での操作なしに毎週新しい音楽がライブラリに表示されます。
YouTube＆Soulseek ダウンロード
YouTube (yt-dlpを使用) または Soulseek (Slskdを使用) を介して、品質フィルター、フォーマット選択、スマートな重複排除機能を備えたトラックを検索し、ダウンロードします。
Web「UI」管理
単一の認証済みブラウザインターフェースから、プレイリストアーカイブの閲覧、手動実行のトリガー、スケジュールの調整、およびすべてのミュージックサーバー設定の管理が可能です。
HostingerでExploを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。