Exploは、ListenBrainzのリスニング履歴を個人の音楽ライブラリに接続する、セルフホスト型の音楽発見サーバーです。ListenBrainzから毎週および毎日のレコメンデーションプレイリストを取得し、YouTubeまたはSoulseek経由で一致するトラックを見つけ、それらをダウンロードし、Navidrome、Jellyfin、Emby、Plex、Subsonic、またはMPD内に直接プレイリストを作成します。これらは、ユーザーが制御するスケジュールに基づいて自動的に行われます。

サブスクリプションや不透明なアルゴリズムの裏にレコメンデーションを閉じ込めるストリーミングサービスとは異なり、Exploは完全な透明性を提供します。すべてのレコメンデーションはListenBrainz上の実際のリスニングデータに遡ることができ、ダウンロードされたすべてのトラックはユーザー自身のサーバー上に存在します。内蔵のウェブUIを使用すると、設定ファイルを編集することなく、スケジュールを管理し、プレイリスト履歴を閲覧し、すべての統合を設定できます。