Penpotの1クリックインストール
デザイナーと開発者向けの、ウェブ標準に基づいたUI/UXデザインおよびプロトタイピングプラットフォーム（オープンソース）
Penpot向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Penpotの活用例
Penpotは、デザイナーと開発者間のクロスドメインコラボレーションのために特別に構築された、初のオープンソースのデザインおよびプロトタイピングプラットフォームです。チームをサブスクリプションモデルやクローズドエコシステムに縛り付けるプロプライエタリな代替製品とは異なり、Penpotはオープンなウェブ標準に基づいて構築されており、ネイティブSVGを出力し、開発者がプロジェクトで直接使用できるCSS対応のコードを生成します。
独自のVPSでPenpotをセルフホストすることで、すべてのデザインファイル、クライアントの作業、知的財産を排他的に自身のサーバー上に保持できます。これにより、シートごとの料金、ベンダーロックインがなくなり、デザインインフラストラクチャとデータを完全に制御できます。
Penpotの主な機能
リアルタイムコラボレーション
複数のデザイナーが、カーソル表示、インラインコメント、ライブアップデート機能により、同じファイルを同時に作業できます。
ネイティブSVG出力
すべてのデザインは標準SVGとしてエクスポートされ、開発者がコードに直接コピーできるCSSプロパティを備えているため、引き渡し時の推測作業が不要になります。
「コンポーネントシステム」
プロジェクト全体で、再利用可能なコンポーネント、バリアント、ネストされたオーバーライド、共有ライブラリを活用して、スケーラブルなデザインシステムを構築します。
インタラクティブプロトタイピング
開発前に、トランジション、オーバーレイ、スクロール動作を備えたクリック可能なプロトタイプを作成し、ユーザーフローをテストおよび検証します。
開発者ハンドオフ
インスペクトパネルは、CSSの値、寸法、アセットを表示し、開発者がデザインツールにアクセスすることなく正確な仕様を把握できるようにします。
プラグインエコシステム
PenpotをJavaScriptプラグインAPIで拡張することで、カスタムワークフローを構築し、既存のデザインツールチェーンと統合できます。
HostingerでPenpotを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。