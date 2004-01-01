Penpotは、デザイナーと開発者間のクロスドメインコラボレーションのために特別に構築された、初のオープンソースのデザインおよびプロトタイピングプラットフォームです。チームをサブスクリプションモデルやクローズドエコシステムに縛り付けるプロプライエタリな代替製品とは異なり、Penpotはオープンなウェブ標準に基づいて構築されており、ネイティブSVGを出力し、開発者がプロジェクトで直接使用できるCSS対応のコードを生成します。

独自のVPSでPenpotをセルフホストすることで、すべてのデザインファイル、クライアントの作業、知的財産を排他的に自身のサーバー上に保持できます。これにより、シートごとの料金、ベンダーロックインがなくなり、デザインインフラストラクチャとデータを完全に制御できます。