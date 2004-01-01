ServerStatusの1クリックインストール
すべてのサーバーからのリアルタイムメトリクスを1つの画面に集約する、軽量なマルチサーバー監視ダッシュボードです。
ServerStatus向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
ServerStatusの活用例
ServerStatusは、オープンソースのマルチサーバー監視システムです。これは、任意の数のリモートマシンからCPU、メモリ、ディスク、ネットワークのメトリクスを収集し、それらを単一のリアルタイムWebダッシュボードに表示します。各監視対象サーバーは軽量なクライアントエージェントを実行し、中央のServerStatusサーバーにレポートを送信します。これにより、重いオブザーバビリティスタックをデプロイすることなく、インフラストラクチャ全体の統合されたビューを簡単に取得できます。
独自のVPSでServerStatusをセルフホストすることで、すべてのインフラストラクチャメトリクスをプライベートに保ち、管理下に置くことができます。Webダッシュボードはライブで更新され、データベース、複雑な設定パイプライン、外部依存関係は不要です。必要なのは、単一のコンテナとサーバーをリストした設定ファイルだけです。
ServerStatusの主な機能
マルチサーバー集約
無制限のリモートサーバーからメトリクスを収集し、サーバーごとの個別のインストールなしに、一元化されたダッシュボードで表示します。
「リアルタイムダッシュボード」
ライブ更新されるウェブUIは、監視対象の各ホストのCPU負荷、メモリ使用量、ディスク容量、ネットワークスループットを一目で表示します。
軽量クライアントエージェント
リモートサーバーは、ほぼゼロのリソースオーバーヘッドで、シンプルなTCP接続を介してメトリクスを報告する最小限のPythonまたはシェルクライアントを実行します。
ウォッチドッグアラート
CPU、メモリ、ネットワークの状態に応じた式ベースのアラートルールを定義し、設定可能なウェブフックコールバックを介して通知を送信します。
WebサイトとSSLの監視
同じダッシュボードで、サーバーメトリクスとともにHTTP/HTTPSエンドポイントとSSL証明書の有効期限を監視します。
HostingerでServerStatusを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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お客様の声
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
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