ServerStatusは、オープンソースのマルチサーバー監視システムです。これは、任意の数のリモートマシンからCPU、メモリ、ディスク、ネットワークのメトリクスを収集し、それらを単一のリアルタイムWebダッシュボードに表示します。各監視対象サーバーは軽量なクライアントエージェントを実行し、中央のServerStatusサーバーにレポートを送信します。これにより、重いオブザーバビリティスタックをデプロイすることなく、インフラストラクチャ全体の統合されたビューを簡単に取得できます。

独自のVPSでServerStatusをセルフホストすることで、すべてのインフラストラクチャメトリクスをプライベートに保ち、管理下に置くことができます。Webダッシュボードはライブで更新され、データベース、複雑な設定パイプライン、外部依存関係は不要です。必要なのは、単一のコンテナとサーバーをリストした設定ファイルだけです。