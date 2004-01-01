Apache Druidのワンクリックデプロイ
大規模なストリーミングおよび履歴イベントデータに対して、高速なスライス＆ダイス（多次元分析）クエリを実行するために設計されたリアルタイム分析データベースです。
Apache Druid向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Apache Druidの活用例
Apache Druidは、イベント駆動型データに対するサブ秒のOLAPクエリのために特別に構築された、高性能なリアルタイム分析データベースです。元々はMetamarketsで開発され、現在はApacheのトップレベルプロジェクトであるDruidは、Netflix、Confluent、Airbnb、Lyft、Walmartなどの企業で、ユーザー向け分析、ネットワークテレメトリー、アプリケーションパフォーマンス監視、クリックストリームダッシュボードを強化しています。
VPSでDruidをセルフホストすると、KafkaおよびKinesisからのストリーミング取り込み、時系列フィルタリング、高並行性集計に最適化されたカラム指向のクエリエンジンを利用できます。クエリごとのクラウド料金やベンダーロックインは発生しません。内蔵のウェブコンソールは、SQL探索、取り込み仕様、データソース管理、クラスターヘルスを単一のブラウザタブから処理します。
Apache Druidの主な機能
組み込みWebコンソール
個別のクライアントなしで、SQLクエリ、インジェスト仕様、データソース管理、およびクラスターの健全性監視に対応するブラウザベースのUIです。
リアルタイムの取り込み
Kafka、Kinesis、またはHTTPからのイベントを、exactly-once配信保証付きで、数秒以内にクエリ可能なデータソースにストリーミングします。
カラム型時系列ストア
カラム指向ストレージは、ビットマップインデックスと時間ベースのパーティショニングにより、数十億行に対する1秒未満のフィルタリングと集計を実現します。
Lambdaアーキテクチャ
ストリーミングおよびバッチデータソースを横断する統合クエリレイヤーにより、ダッシュボードはリアルタイムイベントを履歴コンテキストと透過的に統合できます。
SQL および ネイティブクエリ
標準ANSI SQLとJSONベースのネイティブクエリAPIにより、アナリストやアプリケーションは同じデータソースに柔軟にアクセスできます。
HostingerでApache Druidを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。