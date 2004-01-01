Apache Druidは、イベント駆動型データに対するサブ秒のOLAPクエリのために特別に構築された、高性能なリアルタイム分析データベースです。元々はMetamarketsで開発され、現在はApacheのトップレベルプロジェクトであるDruidは、Netflix、Confluent、Airbnb、Lyft、Walmartなどの企業で、ユーザー向け分析、ネットワークテレメトリー、アプリケーションパフォーマンス監視、クリックストリームダッシュボードを強化しています。

VPSでDruidをセルフホストすると、KafkaおよびKinesisからのストリーミング取り込み、時系列フィルタリング、高並行性集計に最適化されたカラム指向のクエリエンジンを利用できます。クエリごとのクラウド料金やベンダーロックインは発生しません。内蔵のウェブコンソールは、SQL探索、取り込み仕様、データソース管理、クラスターヘルスを単一のブラウザタブから処理します。