Alertaの1クリックデプロイ
あらゆるソースからの監視アラートを単一のリアルタイムダッシュボードに統合する、オープンソースのアラート管理プラットフォームです。
Alerta向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Alertaの活用例
Alertaは、Prometheus、Nagios、Grafana、Zabbix、Sensu、CloudWatch、その他多数の監視ツールからのアラートを単一のリアルタイムウェブコンソールに集約する、オープンソースのアラート管理・統合プラットフォームです。受信アラートの重複排除と関連付けを行うことで、Alertaはアラートの嵐を排除し、オンコールチームに実際に何がトリガーされているのか、何が最も重要なのかを明確に把握させます。
VPSでAlertaをセルフホストすることで、運用チームは監視データをサードパーティサービスに送信することなく、アラートインフラストラクチャ、保持ポリシー、認証を完全に制御できます。組み込みのマルチテナンシーにより、1つのAlertaインスタンスで複数のチームやクライアント環境に同時に対応できます。
Alertaの主な機能
マルチソース取り込み
モニタリングスタックを再構成することなく、Prometheus、Nagios、Grafana、Zabbix、CloudWatchなどからのアラートを単一のREST APIで受信できます。
アラートの重複排除
繰り返されるアラートを自動的に重複排除し、関連付けることで、オンコールエンジニアは、何百もの同じ通知ではなく、対応すべき1つの項目を確認できます。
メンテナンスウィンドウ
サービス、環境、またはタグごとにブラックアウト期間を定義し、モニターを無効にすることなく、計画メンテナンス中に予期されるアラートを抑制します。
マルチテナンシー
顧客ビューとスコープ付きAPIキーを使用して、単一のAlertaインスタンスから複数のチームまたはクライアント環境にサービスを提供します。
柔軟な認証
Basic Auth、LDAP、GitHub、GitLab、Google、Keycloak、SAML2、またはAzure ADで認証できます。サードパーティのIDプロバイダーは不要です。
HostingerでAlertaを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。