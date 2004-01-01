Alertaは、Prometheus、Nagios、Grafana、Zabbix、Sensu、CloudWatch、その他多数の監視ツールからのアラートを単一のリアルタイムウェブコンソールに集約する、オープンソースのアラート管理・統合プラットフォームです。受信アラートの重複排除と関連付けを行うことで、Alertaはアラートの嵐を排除し、オンコールチームに実際に何がトリガーされているのか、何が最も重要なのかを明確に把握させます。

VPSでAlertaをセルフホストすることで、運用チームは監視データをサードパーティサービスに送信することなく、アラートインフラストラクチャ、保持ポリシー、認証を完全に制御できます。組み込みのマルチテナンシーにより、1つのAlertaインスタンスで複数のチームやクライアント環境に同時に対応できます。