Apache HertzBeatは、コミュニティ主導の、エージェントレスなオブザーバビリティプラットフォームです。これは、設定可能なプロトコルテンプレートを通じて、サーバー、データベース、ミドルウェア、クラウドサービス、およびカスタムHTTPとJMXエンドポイントを監視します。すべてのターゲットにコレクターをインストールする代わりに、SSH、SNMP、JDBC、JMX、HTTP、その他数十種類のプロトコルを介してエンドポイントをポーリングし、統一されたインターフェースからダッシュボード、アラート、ステータスページをレンダリングします。

VPSでHertzBeatをセルフホストすることで、監視データ、アラートルール、ターゲットの認証情報を、お客様が管理するインフラストラクチャ内に保持でき、メトリックごとの課金やベンダーロックインはありません。バンドルされているPostgreSQLとVictoriaMetricsスタックは、設定と時系列メトリックをローカルに保存するため、デプロイメントは初日から完全に自己完結型となります。