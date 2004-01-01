Apache HertzBeatの1クリックインストールによるデプロイ
サーバー、データベース、クラウドサービスの監視向けエージェントレスリアルタイムオブザーバビリティプラットフォーム（オープンソース）
Apache HertzBeat向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Apache HertzBeatの活用例
Apache HertzBeatは、コミュニティ主導の、エージェントレスなオブザーバビリティプラットフォームです。これは、設定可能なプロトコルテンプレートを通じて、サーバー、データベース、ミドルウェア、クラウドサービス、およびカスタムHTTPとJMXエンドポイントを監視します。すべてのターゲットにコレクターをインストールする代わりに、SSH、SNMP、JDBC、JMX、HTTP、その他数十種類のプロトコルを介してエンドポイントをポーリングし、統一されたインターフェースからダッシュボード、アラート、ステータスページをレンダリングします。
VPSでHertzBeatをセルフホストすることで、監視データ、アラートルール、ターゲットの認証情報を、お客様が管理するインフラストラクチャ内に保持でき、メトリックごとの課金やベンダーロックインはありません。バンドルされているPostgreSQLとVictoriaMetricsスタックは、設定と時系列メトリックをローカルに保存するため、デプロイメントは初日から完全に自己完結型となります。
Apache HertzBeatの主な機能
エージェントレス監視
すべてのターゲットマシンにコレクターをインストールすることなく、SSH、SNMP、JDBC、JMX、HTTP経由でサーバー、データベース、APIをポーリングします。
しきい値アラート
式ベースのしきい値でアラートルールを定義し、メール、Slack、Discord、Telegram、Webhook、SMSプロバイダーに通知を配信します。
公開ステータスページ
内部ダッシュボードを公開することなく、選択された監視対象サービスの稼働状況とインシデントを報告する顧客向けステータスページを公開します。
カスタムプロトコル
YAMLアプリケーションテンプレートを作成することで新しい監視タイプを追加し、ベンダー統合を待つことなくニッチなシステムを監視できるようになります。
バンドル時系列ストア
効率的な長期メトリクスストレージにはVictoriaMetricsを、設定にはPostgreSQLを搭載しており、外部データベースを接続する必要がなくなります。
HostingerでApache HertzBeatを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
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