Uptime Kumaの1クリックデプロイ
ウェブサイト、API、サービス向けの、ステータスページとマルチチャネルアラートを備えた美しいセルフホスト型アップタイム監視です。
Uptime Kuma向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Uptime Kumaの活用例
Uptime Kumaは、ウェブサイト、API、TCPポート、DNSレコード、Dockerコンテナなどの可用性を追跡するための、洗練されたリアルタイムダッシュボードを備えたセルフホスト型の監視ツールです。設定可能な間隔でターゲットをチェックし、何かがダウンした瞬間にアラートを送信します。
VPSでセルフホストすることで、ローカルマシンとは独立して24時間稼働する永続的なモニターが得られます。サービスの公開ステータスページを作成したり、Telegram、Discord、Slack、メール、Webhookなどの通知チャネルを設定したり、過去の稼働時間割合を時系列で追跡したりできます。
Uptime Kumaの主な機能
多種モニタリング
HTTP/HTTPSエンドポイント、TCP/UDPポート、DNSルックアップ、Dockerコンテナ、およびデータベースを1つのダッシュボードから監視できます。
公開ステータスページ
内部の監視詳細を公開することなく、顧客にサービスの状態を伝えるための、ブランド化された公開ステータスページを作成します。
「リッチ通知」
Telegram、Discord、Slack、メール、PagerDuty、Webhook、その他90以上の通知チャネルを介して、ダウンタイムアラートを送信できます。
「稼働状況履歴」
アップタイムの割合を示すグラフと応答時間のグラフで、過去の稼働状況を追跡し、信頼性の傾向を把握できます。
証明書監視
SSL証明書の有効期限を監視し、証明書の期限が切れる前にアラートを受け取り、予期せぬHTTPS障害を防ぎます。
HostingerでUptime Kumaを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。