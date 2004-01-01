Uptime Kumaは、ウェブサイト、API、TCPポート、DNSレコード、Dockerコンテナなどの可用性を追跡するための、洗練されたリアルタイムダッシュボードを備えたセルフホスト型の監視ツールです。設定可能な間隔でターゲットをチェックし、何かがダウンした瞬間にアラートを送信します。

VPSでセルフホストすることで、ローカルマシンとは独立して24時間稼働する永続的なモニターが得られます。サービスの公開ステータスページを作成したり、Telegram、Discord、Slack、メール、Webhookなどの通知チャネルを設定したり、過去の稼働時間割合を時系列で追跡したりできます。