Fliptは、開発チームがリリースプロセスを完全に制御できるようにするオープンソースのフィーチャーフラグ管理プラットフォームです。これにより、フラグ設定をGitリポジトリ内のコードと一緒に保存し、チームがすでに使用しているコードレビューワークフローと統合できます。ウェブインターフェースにより、コードの変更や再デプロイを必要とせずに、フラグの作成、ユーザーセグメントの定義、パーセンテージベースのロールアウトの設定がチームの全員にとってアクセス可能になります。

VPSでFliptをセルフホストすることで、機密性の高いフィーチャーフラグロジックとユーザーターゲティングデータをインフラストラクチャ内に完全に保持し、セキュリティポリシーへの準拠を確保し、ベンダーロックインを排除します。これにより、商用フィーチャーフラグサービスと同じ機能を、はるかに低いコストで利用できます。