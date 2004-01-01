1クリックインストールでのFliptデプロイ
Gitネイティブストレージと高度なターゲティング機能を備えたセルフホスト型フィーチャーフラグ管理プラットフォームです。
Flipt向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Fliptの活用例
Fliptは、開発チームがリリースプロセスを完全に制御できるようにするオープンソースのフィーチャーフラグ管理プラットフォームです。これにより、フラグ設定をGitリポジトリ内のコードと一緒に保存し、チームがすでに使用しているコードレビューワークフローと統合できます。ウェブインターフェースにより、コードの変更や再デプロイを必要とせずに、フラグの作成、ユーザーセグメントの定義、パーセンテージベースのロールアウトの設定がチームの全員にとってアクセス可能になります。
VPSでFliptをセルフホストすることで、機密性の高いフィーチャーフラグロジックとユーザーターゲティングデータをインフラストラクチャ内に完全に保持し、セキュリティポリシーへの準拠を確保し、ベンダーロックインを排除します。これにより、商用フィーチャーフラグサービスと同じ機能を、はるかに低いコストで利用できます。
Fliptの主な機能
Gitネイティブストレージ
フィーチャーフラグの設定をGitリポジトリに保存することで、すべての変更に対してバージョン管理、コードレビュー、監査履歴が得られます。
詳細ターゲティング
完全リリース前に、カスタム属性でユーザーセグメントを定義し、特定のコホートに機能を展開します。
割合展開
全面展開の前に、機能を段階的に一部のユーザーにリリースすることで、リスクを軽減し、データに基づいた意思決定を可能にします。
REST ＆ gRPC API
主要な言語に対応した包括的なAPIとクライアントSDKにより、あらゆるアプリケーションが最小限の遅延でフラグを評価できます。
複数環境のサポート
単一のインスタンスから、開発、ステージング、本番環境向けの個別のフラグ設定を管理します。
HostingerでFliptを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。