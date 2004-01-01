Teedyは、スキャンされた紙の書類、PDF、デジタルファイルを構造化された検索可能なアーカイブに変えるオープンソースのドキュメント管理システムです。アップロードされたすべてのドキュメントはOCR処理され、そのテキストは完全に検索可能になります。また、タグ、階層カテゴリ、カスタムメタデータの柔軟なシステムにより、大量のコレクションが整理された状態に保たれます。クリーンでレスポンシブなウェブインターフェース、きめ細かな権限を持つマルチユーザーアカウント、そして完全なREST APIにより、個人や小規模チームの両方に適しています。

独自のVPSでTeedyをセルフホストすることで、契約書、請求書、納税記録、身分証明書などの機密書類を、サードパーティのクラウドではなく、自身が管理するインフラストラクチャ内に保持できます。その一方で、OCR、全文検索、監査対応のバージョン管理をすぐに利用できます。