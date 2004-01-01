Teedyの1クリックインストール
スキャン・PDF・ファイルの整理、OCR、全文検索に対応したドキュメント管理システム（オープンソース）
Teedy向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Teedyの活用例
Teedyは、スキャンされた紙の書類、PDF、デジタルファイルを構造化された検索可能なアーカイブに変えるオープンソースのドキュメント管理システムです。アップロードされたすべてのドキュメントはOCR処理され、そのテキストは完全に検索可能になります。また、タグ、階層カテゴリ、カスタムメタデータの柔軟なシステムにより、大量のコレクションが整理された状態に保たれます。クリーンでレスポンシブなウェブインターフェース、きめ細かな権限を持つマルチユーザーアカウント、そして完全なREST APIにより、個人や小規模チームの両方に適しています。
独自のVPSでTeedyをセルフホストすることで、契約書、請求書、納税記録、身分証明書などの機密書類を、サードパーティのクラウドではなく、自身が管理するインフラストラクチャ内に保持できます。その一方で、OCR、全文検索、監査対応のバージョン管理をすぐに利用できます。
Teedyの主な機能
OCRテキスト抽出
内蔵OCRを使用してスキャンされた画像やPDFからテキストを自動的に抽出し、すべてのドキュメントを完全に検索可能にします。
全文検索
ドキュメントコンテンツ、タグ、またはメタデータを使用して、アーカイブ全体からあらゆるファイルを数秒で検索できます。
「タグ」とメタデータ
厳格なフォルダツリーではなく、階層タグ、カスタムメタデータフィールド、および関連付けを使用してドキュメントを整理します。
複数ユーザーの権限
きめ細かなアクセス制御リストを使用してユーザーアカウントとグループアカウントを作成し、チームが安全にドキュメントを共有できるようにします。
REST APIと自動化
完全なREST APIとメールインポートサポートを通じて、アップロード、取り込み、連携を自動化します。
HostingerでTeedyを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。