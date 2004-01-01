Nextcloudの1クリックインストール
ファイル同期、共同編集、カレンダー、ビデオ通話機能を備えたセルフホスト型生産性向上スイート — データもインフラストラクチャもお客様自身で管理できます。
Nextcloud向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Nextcloudの活用例
Nextcloudは、Google WorkspaceやDropboxの代わりに、ファイル同期、リアルタイムドキュメント編集、カレンダー、連絡先、ビデオ会議など、さまざまな機能を提供する包括的なオープンソースの生産性プラットフォームです。あらゆるプラットフォームに対応するデスクトップおよびモバイルクライアントを備え、すべてのデータを自身のサーバーに保持しながら、日々のワークフローにシームレスに統合されます。
VPSでNextcloudをセルフホストすることで、ユーザーごとのサブスクリプション料金が不要になり、クラウドプロバイダーによって課されるストレージ制限がなくなります。また、機密性の高いファイルや通信の保存場所を完全に制御できるようになります。これは、コンプライアンス要件やプライバシーに関する懸念を持つチームにとって不可欠です。
Nextcloudの主な機能
ファイル同期と共有
デスクトップアプリとモバイルアプリで、すべてのデバイス間でファイルを同期し、パスワード保護された有効期限付きリンクを使って同僚やクライアントと共有できます。
共同ドキュメント編集
OnlyOfficeまたはCollaboraとの連携により、ドキュメント、スプレッドシート、プレゼンテーションをリアルタイムで編集できます。Microsoft 365のサブスクリプションは不要です。
「カレンダーと連絡先」
CalDAV/CardDAVの完全なサポートにより、カレンダーと連絡先を管理し、iOS、Android、macOS、Windowsクライアントとネイティブに同期します。
ビデオ通話とチャット
Nextcloud Talkは、Nextcloudインスタンス内で直接、エンドツーエンドで暗号化されたビデオ通話およびチームメッセージングを提供し、サードパーティサービスは不要です。
アプリエコシステム
Nextcloud App Storeの300以上のアプリで機能を拡張し、Eメールからプロジェクト管理、エンドツーエンド暗号化まで、あらゆるものを網羅しています。
HostingerでNextcloudを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。