Nextcloudは、Google WorkspaceやDropboxの代わりに、ファイル同期、リアルタイムドキュメント編集、カレンダー、連絡先、ビデオ会議など、さまざまな機能を提供する包括的なオープンソースの生産性プラットフォームです。あらゆるプラットフォームに対応するデスクトップおよびモバイルクライアントを備え、すべてのデータを自身のサーバーに保持しながら、日々のワークフローにシームレスに統合されます。

VPSでNextcloudをセルフホストすることで、ユーザーごとのサブスクリプション料金が不要になり、クラウドプロバイダーによって課されるストレージ制限がなくなります。また、機密性の高いファイルや通信の保存場所を完全に制御できるようになります。これは、コンプライアンス要件やプライバシーに関する懸念を持つチームにとって不可欠です。