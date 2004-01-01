Otter Wikiの1クリックインストール
単一のコンテナで、Gitによるページ履歴管理、Markdown編集、ユーザーアクセス制御機能を備えたミニマリストなセルフホスト型Wikiです。
An Otter Wiki向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
An Otter Wikiの活用例
Otter Wikiは、軽量なセルフホスト型Wikiです。すべてのページをGitリポジトリに、ユーザーデータをSQLiteに保存するため、個別のデータベースサービスは不要です。クリーンなBootstrapインターフェースを備えたPythonで書かれており、Markdown編集、ファイル添付、およびGitコミットによって裏付けられた完全なページ改訂履歴をサポートしています。
VPSでのセルフホストにより、すべてのWikiコンテンツを管理下に置くことができます。登録済みユーザーまたは管理者承認済みのユーザーのみに読み取りと編集を制限できる、きめ細かなアクセスルールが適用されます。シングルコンテナ設計のため、名前付きボリュームとコンテナ自体以外にプロビジョニングするものはありません。
An Otter Wikiの主な機能
Gitベースの履歴
すべてのページ編集は自動的にGitコミットとなり、ウェブインターフェースを通じて閲覧、差分表示、元に戻すことができる完全なリビジョン履歴が提供されます。
Markdown編集
ライブプレビューエディターでMarkdown形式のページを作成・編集できます。独自のフォーマットやリッチテキストによるロックインは一切ありません。
「アクセス制御」
読み取り、書き込み、添付ファイルの権限は、匿名訪問者、登録ユーザー、および管理者承認済みユーザー向けに個別に設定されます。
添付ファイル
Wikiページに画像やファイルを直接アップロードして埋め込むことができ、それらは永続データボリューム内のページコンテンツと一緒に保存されます。
「ユーザー管理」
組み込みの登録機能、オプションのメール確認機能、および管理者承認ワークフローにより、貢献できるユーザーを完全に制御できます。
HostingerでAn Otter Wikiを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。