Otter Wikiは、軽量なセルフホスト型Wikiです。すべてのページをGitリポジトリに、ユーザーデータをSQLiteに保存するため、個別のデータベースサービスは不要です。クリーンなBootstrapインターフェースを備えたPythonで書かれており、Markdown編集、ファイル添付、およびGitコミットによって裏付けられた完全なページ改訂履歴をサポートしています。

VPSでのセルフホストにより、すべてのWikiコンテンツを管理下に置くことができます。登録済みユーザーまたは管理者承認済みのユーザーのみに読み取りと編集を制限できる、きめ細かなアクセスルールが適用されます。シングルコンテナ設計のため、名前付きボリュームとコンテナ自体以外にプロビジョニングするものはありません。