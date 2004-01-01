Apache JSPWikiの1クリックインストールによるデプロイ
成熟したJavaベースのWikiエンジンで、バージョン管理機能、添付ファイル、プラグイン、およびJAASベースのアクセス制御を内蔵しています。
Apache JSPWiki向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Apache JSPWikiの活用例
Apache JSPWikiは、トップレベルのApacheプロジェクトとして維持されている、機能豊富なJavaベースのWikiエンジンです。ページは完全なバージョン履歴を持つプレーンテキストファイルとして保存され、添付ファイル、ページテンプレート、および豊富なバンドルプラグインライブラリにより、トレンドを追うことよりも安定性と長期的な利用が重視されるドキュメントハブ、ナレッジベース、およびイントラネットコラボレーションサイトに適しています。
VPSでJSPWikiをセルフホストすると、SaaSへの依存やシートごとの課金なしに、独自のTomcatコンテナ上で完全に動作するApacheライセンスのWikiを利用できます。また、独自のIDスタックと統合できるJAASベースの認証も備わっています。Wikiページから添付ファイルまですべてが単一の永続ボリュームに保存されるため、バックアップと移行が簡単になります。
Apache JSPWikiの主な機能
バージョン管理されたページ履歴
すべての編集はVersioningFileProviderによってキャプチャされるため、いつでもリビジョンを比較し、不要な変更を元に戻すことができます。
添付ファイルとメディア
VPSボリュームにすべてを保存する組み込みの添付ファイルプロバイダーを使用して、画像、ドキュメント、その他のファイルをページに直接アップロードできます。
JAAS アクセス制御
きめ細かなページおよびグループの権限は、LDAPまたはカスタムレルム用のプラグイン可能なバックエンドを備えたJava認証・認可サービスを通じて適用されます。
プラグインとテンプレートライブラリ
目次、検索、RSS、動的コンテンツ用のバンドルされたプラグインでページを拡張するか、JSPベースのページテンプレートでWikiのスタイルを変更します。
アパッチマークアップ構文
編集中に、マクロ、インターウィキリンク、ライブプレビューを備えた軽量なJSPWikiマークアップでコンテンツを作成します。
HostingerでApache JSPWikiを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。