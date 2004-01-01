Apache JSPWikiは、トップレベルのApacheプロジェクトとして維持されている、機能豊富なJavaベースのWikiエンジンです。ページは完全なバージョン履歴を持つプレーンテキストファイルとして保存され、添付ファイル、ページテンプレート、および豊富なバンドルプラグインライブラリにより、トレンドを追うことよりも安定性と長期的な利用が重視されるドキュメントハブ、ナレッジベース、およびイントラネットコラボレーションサイトに適しています。

VPSでJSPWikiをセルフホストすると、SaaSへの依存やシートごとの課金なしに、独自のTomcatコンテナ上で完全に動作するApacheライセンスのWikiを利用できます。また、独自のIDスタックと統合できるJAASベースの認証も備わっています。Wikiページから添付ファイルまですべてが単一の永続ボリュームに保存されるため、バックアップと移行が簡単になります。