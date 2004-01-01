ワンクリックWordPressインストールのセットアップ
世界で最も人気のあるCMSで、全ウェブサイトの40％以上を動かしており、数千ものテーマとプラグインが利用可能です。
WordPress向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
WordPressの活用例
WordPressは世界で最も人気のあるコンテンツ管理システムであり、インターネット上の全Webサイトの40%以上を支えています。ビジュアルエディター、テーマシステム、そして数万ものプラグインのエコシステムを備え、ブログ、ビジネスWebサイト、ポートフォリオ、ECストアなど、さまざまな用途に対応する柔軟な公開プラットフォームを提供します。
VPSでWordPressをセルフホストすることで、月額プラットフォーム料金なしで、サイトのパフォーマンス、セキュリティ、データを完全に制御できます。このテンプレートには、信頼性の高いデータベースストレージ用のMySQLが含まれており、プリインストールされたTraefikリバースプロキシを介したルーティングにより、最初のデプロイからドメインのHTTPSが自動的に保証されます。
WordPressの主な機能
大規模なプラグインエコシステム
60,000を超える無料およびプレミアムプラグインから選択して、Eコマース、SEO、フォーム、キャッシュ、その他あらゆる機能を追加できます。
テーマライブラリ
数千もの無料および商用テーマから適用して、コードに触れることなくサイトのデザインを瞬時に変更できます。
ビジュアルブロックエディター
コーディングの知識が不要なドラッグ＆ドロップのレイアウトツールを使用して、Gutenbergブロックエディターでページを作成します。
マルチサイト対応
1つのインストールからWordPressサイトのネットワークを運用し、すべてのプロパティでテーマとプラグインを共有します。
WooCommerce対応
WooCommerceをインストールすると、WordPressを商品、チェックアウト、決済機能を備えた本格的なECストアに変換できます。
HostingerでWordPressを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。