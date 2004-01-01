WordPressは世界で最も人気のあるコンテンツ管理システムであり、インターネット上の全Webサイトの40%以上を支えています。ビジュアルエディター、テーマシステム、そして数万ものプラグインのエコシステムを備え、ブログ、ビジネスWebサイト、ポートフォリオ、ECストアなど、さまざまな用途に対応する柔軟な公開プラットフォームを提供します。

VPSでWordPressをセルフホストすることで、月額プラットフォーム料金なしで、サイトのパフォーマンス、セキュリティ、データを完全に制御できます。このテンプレートには、信頼性の高いデータベースストレージ用のMySQLが含まれており、プリインストールされたTraefikリバースプロキシを介したルーティングにより、最初のデプロイからドメインのHTTPSが自動的に保証されます。